Heidelberg Materials Aktie: Schrumpfkur bringt Rekordmarge ( Finanztrends)

26.03.2026, 2941 Zeichen

Pünktlich zur Vorlage des vollständigen Geschäftsberichts am heutigen Donnerstag präsentiert Heidelberg Materials einen bemerkenswerten Spagat. Während der Baustoffkonzern operativ ein neues Rekordergebnis einfährt, wird das europäische Produktionsnetzwerk rigoros zusammengestrichen. Die jüngsten Werksschließungen zeigen deutlich, wie das Management auf die anhaltende Schwäche im Bausektor reagiert.

Effizienzprogramm treibt den Gewinn

Das abgelaufene Geschäftsjahr bescherte dem Unternehmen bei einem minimalen Umsatzplus auf 21,5 Milliarden Euro einen Anstieg des operativen Ergebnisses (RCO) um sechs Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Maßgeblich für diesen Rekordwert war ein internes Effizienzprogramm, das mit Einsparungen von 380 Millionen Euro die eigenen Erwartungen übertraf. Bis Ende 2026 soll dieser Wert auf mindestens 500 Millionen Euro steigen. Diese operative Stärke spiegelt sich auch in der kurzfristigen Kursentwicklung wider: Auf Wochensicht legte der Titel um gut neun Prozent zu und beendete den gestrigen Handelstag bei 183,00 Euro.

Konsequenter Umbau in Europa

Hinter den starken Zahlen verbirgt sich eine deutliche Anpassung an die Marktrealität. Wegen der schwachen Baunachfrage konsolidiert der Konzern seine Kapazitäten auf dem Kontinent. Nach dem Aus für das Zementwerk in Paderborn Anfang März trifft es nun den Standort Skövde in Schweden, der ab 2027 nur noch als Mahlwerk für das Endprodukt Zement fungieren soll. Die energieintensive Klinkerproduktion wird stattdessen im größeren Werk Slite gebündelt. Gleichzeitig richtet das Management das Portfolio verstärkt auf CO₂-ärmere Produkte aus, um den veränderten regulatorischen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

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Konkreter Ausblick und Aktienrückkäufe

Trotz des schwierigen europäischen Umfelds rechnet CEO Dominik von Achten für das laufende Jahr mit leicht höheren Zementvolumina. Gestützt durch ein moderates Wachstum in den USA und Preiserhöhungen peilt der Konzern für 2026 ein operatives Ergebnis zwischen 3,40 und 3,75 Milliarden Euro an. Zur Absicherung gegen Preisschwankungen sind bereits 50 Prozent des Energiebedarfs fixiert. Aktionäre profitieren derweil direkt von der soliden Kassenlage: Nachdem Ende Januar 2,1 Millionen Aktien im Wert von rund 400 Millionen Euro eingezogen wurden, startet im zweiten Quartal planmäßig die dritte Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms.

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(26.03.2026)

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