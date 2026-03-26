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Magnesium L-Threonat: Neuer Hoffnungsträger fürs Gehirn ( Finanztrends)

26.03.2026, 4766 Zeichen

Magnesium L-Threonat erlebt im März 2026 einen Boom. Die spezielle Magnesiumform soll die Gedächtnisleistung steigern und das Gehirn verjüngen. Auslöser sind eine bahnbrechende klinische Studie und die finale EU-Zulassung als neuartiges Lebensmittel. Verbraucher und Biohacker stürzen sich auf das Pulver – und sorgen für erste Lieferengpässe.

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Studie: Pulver senkt „kognitives Alter“ um Jahre

Eine neue klinische Studie sorgt für Furore. Gesunde Erwachsene nahmen sechs Wochen lang täglich zwei Gramm Magnesium L-Threonat ein. Das Ergebnis: Ihre kognitive Leistung und ihr Arbeitsgedächtnis verbesserten sich deutlich. Noch erstaunlicher ist ein anderer Messwert: Das statistische „kognitive Alter“ der Probanden sank im Schnitt um 7,5 Jahre.

Diese Effekte zeigten sich auch bei jüngeren Teilnehmern ohne vorherige Defizite. Zudem verbesserten sich Reaktionszeit und ein wichtiger Stressindikator, die Herzfrequenzvariabilität. Die Forscher führen die Wirkung auf eine einzigartige Eigenschaft zurück: Magnesium L-Threonat überwindet die Blut-Hirn-Schranke besonders effizient und kann so die Synapsendichte im Hippocampus erhöhen.

EU gibt grünes Licht – mit strengen Auflagen

Für Europa markiert März 2026 einen Wendepunkt. Nach jahrelanger Prüfung hat die EU-Kommission Magnesium L-Threonat als „Novel Food“ zugelassen. Die Verordnung trat bereits Ende November 2025 in Kraft und erlaubt nun den rechtssicheren Verkauf in allen Mitgliedsstaaten.

Die Zulassung kommt mit klaren Regeln. Die maximale Tagesdosis für Erwachsene liegt bei 250 mg elementarem Magnesium in dieser Form. Auf den Verpackungen müssen zudem Warnhinweise für Schwangere und Stillende stehen. Ein Unternehmen hält bis 2029 die exklusiven Vermarktungsrechte für die patentierte Form „Magtein“. Experten begrüßen die Regulierung als Schritt zu mehr Qualität und Verbraucherschutz.

Biohacker befeuern Nachfrage – Engpässe drohen

Die Nachfrage in Deutschland schießt in die Höhe. Getrieben wird der Trend von der wachsenden Biohacking-Szene. In Metropolen wie Berlin und München ist das Pulver fester Bestandteil von Protokollen für maximale mentale Leistung. Berufsgruppen mit hohem Stress und ältere Menschen, die ihr Gedächtnis erhalten wollen, gehören zu den Hauptzielgruppen.

Die Folge: Der Markt kämpft mit Lieferengpässen für hochwertiges Pulver. Viele Nutzer weichen auf Importe aus den USA aus, wo oft höher dosierte Produkte erhältlich sind. Das Pulverformat ist besonders beliebt, weil es eine flexible Dosierung erlaubt und meist ohne Zusatzstoffe auskommt.

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So wirkt das Wunder-Mineral im Gehirn

Der Clou liegt in der chemischen Struktur. Das Magnesium ist an L-Threonsäure gebunden, ein Metabolit von Vitamin C. Dieses Trägermolekül schleust das Mineral effektiv ins Gehirn – eine Barriere, die andere Magnesiumformen kaum passieren. Dort angekommen, fördert es die Plastizität der Synapsen, die Grundlage für Lernen und Erinnern.

Geduld ist jedoch gefragt. Eine spürbare Wirkung tritt oft erst nach sechs bis zwölf Wochen regelmäßiger Einnahme ein. Ein Vorteil der Threonat-Form: Sie gilt als magenschonender als andere Magnesiumarten wie Citrat, die in höheren Dosen abführend wirken können.

Markt wächst rasant – Qualität wird entscheidend

Der globale Markt für Magnesium L-Threonat boomt. Für die kommenden Jahre prognostizieren Analysten jährliche Wachswumraten von rund sechs Prozent. Große Hersteller bereiten bereits neue, EU-konforme Produktlinien vor.

Der Wettbewerb konzentriert sich zunehmend auf die Reinheit des Rohstoffs. Die Synthese ist komplex, was zu großen Preisunterschieden führt. Verbraucher achten 2026 verstärkt auf Zertifizierungen, um Fälschungen auszuschließen. Erste Konzepte für angereicherte „Smart Foods“ und Getränke sind bereits in Entwicklung.

Was kommt als nächstes?

Die Zukunft könnte weitere Anwendungsgebiete eröffnen. Aktuelle Studien untersuchen den Einsatz bei ADHS im Erwachsenenalter und bei post-viralen Erschöpfungszuständen. Bestätigen sich die positiven Ergebnisse, könnte das Supplement aus der Biohacking-Nische in die breite Gesundheitsvorsorge treten.

Apotheken und Reformhäuser nehmen das Pulver verstärkt ins Sortiment. Fachberatung wird immer wichtiger. Die Kombination aus wissenschaftlicher Evidenz und rechtlicher Klarheit macht Magnesium L-Threonat zum heißesten Kandidaten im Wachstumsmarkt Gehirngesundheit für 2026 und 2027.


(26.03.2026)

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Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

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    Autor: Finanztrends

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