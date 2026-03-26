SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Mehrwertsteuer auf 21 Prozent? Finanzministerium prüft milliardenschwere Anhebung ( Finanztrends)

26.03.2026, 4739 Zeichen

Die Bundesregierung erwägt eine Erhöhung des regulären Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 21 Prozent. Ziel ist es, Spielraum für Entlastungen bei der Einkommensteuer zu schaffen und ein riesiges Haushaltsloch zu stopfen. Die Pläne spalten jedoch die Koalition und treffen auf massive Kritik von Sozialverbänden.

Anzeige

Angesichts drohender Steuererhöhungen und komplexer Regelungen ist es für Unternehmer und Selbstständige entscheidend, keine unnötigen Abgaben zu leisten. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Umsatzsteuer-Pflichten rechtssicher erfüllen und dabei steuerliche Optimierungspotenziale voll ausschöpfen. Kostenloses E-Book zur Umsatzsteuer jetzt herunterladen

Finanzministerium rechnet mit Milliarden-Plus

Hinter den Kulissen laufen intensive Berechnungen. Laut Medienberichten vom 25. März prüft das Bundesfinanzministerium unter SPD-Chef Lars Klingbeil eine Anhebung um zwei Prozentpunkte. Jeder Punkt würde dem Staat über 15 Milliarden Euro zusätzlich bescheren, zwei Punkte rund 31 Milliarden Euro. Diese Summen werden dringend benötigt, um ein erwartetes Haushaltsdefizit von über 130 Milliarden Euro in den Jahren 2027 bis 2029 zu schließen.

Die Idee: Mit den Mehreinnahmen aus der Konsumsteuer sollen Senkungen der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gegenfinanzierbar werden. Ein klassischer Steuer-Tausch also. Doch ist das politisch durchsetzbar?

Koalition zerstritten über den richtigen Weg

Innerhalb der schwarz-roten Regierung herrscht keineswegs Einigkeit. Während die SPD die Erhöhung als eine Option sieht, senden andere Signale der Ablehnung. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) lehnt Steuererhöhungen der SPD grundsätzlich ab. Er brachte stattdessen eine andere Idee ins Spiel: eine deutliche Senkung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für Lebensmittel, um einkommensschwache Haushalte zu entlasten.

Berichten zufolge wird das Finanzministerium in den aktuellen Reformgesprächen sogar keine Mehrwertsteuererhöhung vorschlagen. Vielmehr sei die Debatte bisher vor allem von der Unionsseite angestoßen worden. Ein Hinweis auf das politische Ping-Pong um ein heikles Thema.

Ökonomen gespalten, Familienverband warnt

Auch Wirtschaftsexperten sind uneins. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, hält den Schritt für vernünftig. Er könnte Anreize für Arbeit erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Der Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr argumentiert ähnlich: Es kann sinnvoll sein, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, um schädlichere Steuern oder Abgaben zu senken.

Kritisch sieht es dagegen Marcel Fratzscher, Präsident des DIW. Er befürchtet eine Umverteilung von oben und unten in die Mitte – und dass Geringverdiener am Ende schlechter dastehen. Dennoch rechnet auch er mit einer Erhöhung auf 21 Prozent. Der Grund? Die Koalition werde den politisch bequemsten Weg wählen, um das Haushaltsloch zu stopfen.

Anzeige

Ob Mehrwertsteuer-Anpassungen oder neue Grenzwerte – das Wachstumschancengesetz bringt 2024 zahlreiche Neuerungen für die Wirtschaft mit sich. Erfahren Sie in diesem Spezial-Report, welche 17 versteckten Vorteile Sie für Ihren Betrieb nutzen können und wie Sie die neuen Anforderungen rechtzeitig umsetzen. Gratis-Report zum Wachstumschancengesetz sichern

Der Deutsche Familienverband warnte am 25. März eindringlich vor den sozialen Folgen für Familien. Eine Steuererhöhung müsse unter sozialpolitischen Gesichtspunkten bewertet werden, so der Verband, der stattdessen Entlastungen bei Steuern und Abgaben fordert.

Reform-Paradox: Entlastungen und Belastungen zugleich

Die Bdbeatte findet in einem widersprüchlichen Kontext statt. Einerseits treten 2026 bereits beschlossene Entlastungen in Kraft: ein höherer Grundfreibetrag, eine steigende Pendlerpauschale und höhere Minijob-Grenzen. Auch die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie auf sieben Prozent startet zum Jahresbeginn.

Andererseits steht nun diese massive potenzielle Belastung durch eine höhere allgemeine Mehrwertsteuer im Raum. Die politische Gratwanderung ist enorm: Wie schließt man ein Milliardenloch, ohne Bürger und Wirtschaft zu überlasten?

Entscheidung bis zum Sommer?

Die Regierung arbeitet unter Hochdruck an einer „Zukunftsagenda“. Bis Pfingsten soll ein Maßnahmenpaket vorliegen, bis zum Sommer sind Gesetzentwürfe geplant. Die Frage der Mehrwertsteuer wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

Die Entscheidung wird weitreichende Folgen haben – für die Kaufkraft jedes Einzelnen, für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und für die Stabilität des deutschen Haushalts. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob sich die Koalition auf einen steuerpolitischen Großtausch einigen kann oder ob der bequemste Weg tatsächlich derjenige ist, der direkt an der Kasse zu spüren ist.


(26.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
boersegeschichte.at in Bildern
Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
    BSN MA-Event Agrana
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
    BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    179. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation



    Autor: Finanztrends

    26.03.2026, 4739 Zeichen

    Die Bundesregierung erwägt eine Erhöhung des regulären Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 21 Prozent. Ziel ist es, Spielraum für Entlastungen bei der Einkommensteuer zu schaffen und ein riesiges Haushaltsloch zu stopfen. Die Pläne spalten jedoch die Koalition und treffen auf massive Kritik von Sozialverbänden.

    Anzeige

    Angesichts drohender Steuererhöhungen und komplexer Regelungen ist es für Unternehmer und Selbstständige entscheidend, keine unnötigen Abgaben zu leisten. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Umsatzsteuer-Pflichten rechtssicher erfüllen und dabei steuerliche Optimierungspotenziale voll ausschöpfen. Kostenloses E-Book zur Umsatzsteuer jetzt herunterladen

    Finanzministerium rechnet mit Milliarden-Plus

    Hinter den Kulissen laufen intensive Berechnungen. Laut Medienberichten vom 25. März prüft das Bundesfinanzministerium unter SPD-Chef Lars Klingbeil eine Anhebung um zwei Prozentpunkte. Jeder Punkt würde dem Staat über 15 Milliarden Euro zusätzlich bescheren, zwei Punkte rund 31 Milliarden Euro. Diese Summen werden dringend benötigt, um ein erwartetes Haushaltsdefizit von über 130 Milliarden Euro in den Jahren 2027 bis 2029 zu schließen.

    Die Idee: Mit den Mehreinnahmen aus der Konsumsteuer sollen Senkungen der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gegenfinanzierbar werden. Ein klassischer Steuer-Tausch also. Doch ist das politisch durchsetzbar?

    Koalition zerstritten über den richtigen Weg

    Innerhalb der schwarz-roten Regierung herrscht keineswegs Einigkeit. Während die SPD die Erhöhung als eine Option sieht, senden andere Signale der Ablehnung. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) lehnt Steuererhöhungen der SPD grundsätzlich ab. Er brachte stattdessen eine andere Idee ins Spiel: eine deutliche Senkung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für Lebensmittel, um einkommensschwache Haushalte zu entlasten.

    Berichten zufolge wird das Finanzministerium in den aktuellen Reformgesprächen sogar keine Mehrwertsteuererhöhung vorschlagen. Vielmehr sei die Debatte bisher vor allem von der Unionsseite angestoßen worden. Ein Hinweis auf das politische Ping-Pong um ein heikles Thema.

    Ökonomen gespalten, Familienverband warnt

    Auch Wirtschaftsexperten sind uneins. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, hält den Schritt für vernünftig. Er könnte Anreize für Arbeit erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Der Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr argumentiert ähnlich: Es kann sinnvoll sein, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, um schädlichere Steuern oder Abgaben zu senken.

    Kritisch sieht es dagegen Marcel Fratzscher, Präsident des DIW. Er befürchtet eine Umverteilung von oben und unten in die Mitte – und dass Geringverdiener am Ende schlechter dastehen. Dennoch rechnet auch er mit einer Erhöhung auf 21 Prozent. Der Grund? Die Koalition werde den politisch bequemsten Weg wählen, um das Haushaltsloch zu stopfen.

    Anzeige

    Ob Mehrwertsteuer-Anpassungen oder neue Grenzwerte – das Wachstumschancengesetz bringt 2024 zahlreiche Neuerungen für die Wirtschaft mit sich. Erfahren Sie in diesem Spezial-Report, welche 17 versteckten Vorteile Sie für Ihren Betrieb nutzen können und wie Sie die neuen Anforderungen rechtzeitig umsetzen. Gratis-Report zum Wachstumschancengesetz sichern

    Der Deutsche Familienverband warnte am 25. März eindringlich vor den sozialen Folgen für Familien. Eine Steuererhöhung müsse unter sozialpolitischen Gesichtspunkten bewertet werden, so der Verband, der stattdessen Entlastungen bei Steuern und Abgaben fordert.

    Reform-Paradox: Entlastungen und Belastungen zugleich

    Die Bdbeatte findet in einem widersprüchlichen Kontext statt. Einerseits treten 2026 bereits beschlossene Entlastungen in Kraft: ein höherer Grundfreibetrag, eine steigende Pendlerpauschale und höhere Minijob-Grenzen. Auch die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie auf sieben Prozent startet zum Jahresbeginn.

    Andererseits steht nun diese massive potenzielle Belastung durch eine höhere allgemeine Mehrwertsteuer im Raum. Die politische Gratwanderung ist enorm: Wie schließt man ein Milliardenloch, ohne Bürger und Wirtschaft zu überlasten?

    Entscheidung bis zum Sommer?

    Die Regierung arbeitet unter Hochdruck an einer „Zukunftsagenda“. Bis Pfingsten soll ein Maßnahmenpaket vorliegen, bis zum Sommer sind Gesetzentwürfe geplant. Die Frage der Mehrwertsteuer wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

    Die Entscheidung wird weitreichende Folgen haben – für die Kaufkraft jedes Einzelnen, für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und für die Stabilität des deutschen Haushalts. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob sich die Koalition auf einen steuerpolitischen Großtausch einigen kann oder ob der bequemste Weg tatsächlich derjenige ist, der direkt an der Kasse zu spüren ist.


    (26.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

    » UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

    » Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

    » Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

    » Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

    » ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

    » PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

    » Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    boersegeschichte.at in Bildern
    Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
    Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
      BSN MA-Event Agrana
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
      BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      179. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de