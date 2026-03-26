TKMS Aktie: U-Boot-Hub in Singapur ( Finanztrends)

26.03.2026, 2244 Zeichen

ThyssenKrupp Marine Systems und der singapurische Technologiekonzern ST Engineering haben am 25. März eine Absichtserklärung zur Gründung eines gemeinsamen Service- und Wartungszentrums für U-Boote unterzeichnet — im Beisein von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Das geplante Zentrum soll langfristig nicht nur der Republik Singapur Navy dienen, sondern auch anderen internationalen Betreibern von TKMS-U-Booten.

Servicegeschäft als Wachstumsstrategie

Der Kern der Vereinbarung: TKMS bringt sein technisches Know-how ein, ST Engineering steuert Werftkapazitäten und lokale Serviceexpertise bei. Gemeinsam wollen die Partner Überholung, Wartung, logistische Unterstützung sowie Modernisierungsprogramme anbieten. Singapur hat insgesamt sechs U-Boote der Invincible-Klasse (Typ 218SG) bei TKMS bestellt, drei davon sind bereits ausgeliefert — die Basis für ein dauerhaftes Servicegeschäft ist also vorhanden.

TKMS-CEO Oliver Burkhard sieht in der Kooperation eine Grundlage für ein leistungsfähiges Wartungsnetzwerk, das künftig auch der Deutschen Marine und weiteren globalen Betreibern offenstehen soll.

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Indopazifik rückt ins Zentrum

Pistorius bezeichnete Singapur als langjährigen Verbündeten Berlins in der Region — der Ministerbesuch verleiht der Vereinbarung eine politische Dimension, die über das reine Industrieabkommen hinausgeht. Ein etablierter U-Boot-Hub in Singapur könnte TKMS als bevorzugten Servicepartner für weitere Marinen in der Region positionieren.

Die Aktie notiert aktuell bei 80,05 Euro und damit rund 20 Prozent unterhalb des Anfang des Jahres markierten 52-Wochen-Hochs von 100,60 Euro. Das Servicegeschäft im Indopazifik dürfte mittelfristig zu einem stabilen Erlöspfeiler werden — vorausgesetzt, aus der Absichtserklärung folgen konkrete Verträge.

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(26.03.2026)

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