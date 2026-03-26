SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

TKMS Aktie: U-Boot-Hub in Singapur ( Finanztrends)

26.03.2026, 2244 Zeichen

ThyssenKrupp Marine Systems und der singapurische Technologiekonzern ST Engineering haben am 25. März eine Absichtserklärung zur Gründung eines gemeinsamen Service- und Wartungszentrums für U-Boote unterzeichnet — im Beisein von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Das geplante Zentrum soll langfristig nicht nur der Republik Singapur Navy dienen, sondern auch anderen internationalen Betreibern von TKMS-U-Booten.

Servicegeschäft als Wachstumsstrategie

Der Kern der Vereinbarung: TKMS bringt sein technisches Know-how ein, ST Engineering steuert Werftkapazitäten und lokale Serviceexpertise bei. Gemeinsam wollen die Partner Überholung, Wartung, logistische Unterstützung sowie Modernisierungsprogramme anbieten. Singapur hat insgesamt sechs U-Boote der Invincible-Klasse (Typ 218SG) bei TKMS bestellt, drei davon sind bereits ausgeliefert — die Basis für ein dauerhaftes Servicegeschäft ist also vorhanden.

TKMS-CEO Oliver Burkhard sieht in der Kooperation eine Grundlage für ein leistungsfähiges Wartungsnetzwerk, das künftig auch der Deutschen Marine und weiteren globalen Betreibern offenstehen soll.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TKMS?

Indopazifik rückt ins Zentrum

Pistorius bezeichnete Singapur als langjährigen Verbündeten Berlins in der Region — der Ministerbesuch verleiht der Vereinbarung eine politische Dimension, die über das reine Industrieabkommen hinausgeht. Ein etablierter U-Boot-Hub in Singapur könnte TKMS als bevorzugten Servicepartner für weitere Marinen in der Region positionieren.

Die Aktie notiert aktuell bei 80,05 Euro und damit rund 20 Prozent unterhalb des Anfang des Jahres markierten 52-Wochen-Hochs von 100,60 Euro. Das Servicegeschäft im Indopazifik dürfte mittelfristig zu einem stabilen Erlöspfeiler werden — vorausgesetzt, aus der Absichtserklärung folgen konkrete Verträge.

Anzeige

TKMS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TKMS-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten TKMS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TKMS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TKMS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(26.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
boersegeschichte.at in Bildern
Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
    BSN MA-Event Agrana
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
    BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager

    Johanna Hager ist Leiterin des Innenpolitik-Ressorts vom Kurier und aktuell Co-Autorin des Medienthrillers "Deadline". Wir sprechen über ein Studium der Publizistik und Politikwissenschaft, (sehr v...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



    Autor: Finanztrends

    26.03.2026, 2244 Zeichen

    ThyssenKrupp Marine Systems und der singapurische Technologiekonzern ST Engineering haben am 25. März eine Absichtserklärung zur Gründung eines gemeinsamen Service- und Wartungszentrums für U-Boote unterzeichnet — im Beisein von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Das geplante Zentrum soll langfristig nicht nur der Republik Singapur Navy dienen, sondern auch anderen internationalen Betreibern von TKMS-U-Booten.

    Servicegeschäft als Wachstumsstrategie

    Der Kern der Vereinbarung: TKMS bringt sein technisches Know-how ein, ST Engineering steuert Werftkapazitäten und lokale Serviceexpertise bei. Gemeinsam wollen die Partner Überholung, Wartung, logistische Unterstützung sowie Modernisierungsprogramme anbieten. Singapur hat insgesamt sechs U-Boote der Invincible-Klasse (Typ 218SG) bei TKMS bestellt, drei davon sind bereits ausgeliefert — die Basis für ein dauerhaftes Servicegeschäft ist also vorhanden.

    TKMS-CEO Oliver Burkhard sieht in der Kooperation eine Grundlage für ein leistungsfähiges Wartungsnetzwerk, das künftig auch der Deutschen Marine und weiteren globalen Betreibern offenstehen soll.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TKMS?

    Indopazifik rückt ins Zentrum

    Pistorius bezeichnete Singapur als langjährigen Verbündeten Berlins in der Region — der Ministerbesuch verleiht der Vereinbarung eine politische Dimension, die über das reine Industrieabkommen hinausgeht. Ein etablierter U-Boot-Hub in Singapur könnte TKMS als bevorzugten Servicepartner für weitere Marinen in der Region positionieren.

    Die Aktie notiert aktuell bei 80,05 Euro und damit rund 20 Prozent unterhalb des Anfang des Jahres markierten 52-Wochen-Hochs von 100,60 Euro. Das Servicegeschäft im Indopazifik dürfte mittelfristig zu einem stabilen Erlöspfeiler werden — vorausgesetzt, aus der Absichtserklärung folgen konkrete Verträge.

    Anzeige

    TKMS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TKMS-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

    Die neusten TKMS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TKMS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    TKMS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (26.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Vienna International Airport
    Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

    » UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

    » Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

    » Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

    » Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

    » ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

    » PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

    » Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    boersegeschichte.at in Bildern
    Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
    Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
      BSN MA-Event Agrana
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
      BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager

      Johanna Hager ist Leiterin des Innenpolitik-Ressorts vom Kurier und aktuell Co-Autorin des Medienthrillers "Deadline". Wir sprechen über ein Studium der Publizistik und Politikwissenschaft, (sehr v...

      Books josefchladek.com

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de