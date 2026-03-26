SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Ucore Aktie: US-Lieferkette wächst ( Finanztrends)

26.03.2026, 2992 Zeichen

Ucore Rare Metals treibt den Aufbau einer unabhängigen nordamerikanischen Lieferkette für Seltenerdmagnete voran. Durch eine neue Vereinbarung mit Vulcan Elements sollen kritische Oxide künftig direkt in die US-Produktion fließen. Damit adressiert das Unternehmen die strategische Notwendigkeit, die Abhängigkeit von internationalen Lieferwegen in sensiblen Sektoren wie der Verteidigung und der Elektromobilität zu verringern.

Allianz für strategische Metalle

Die Kooperation sieht vor, dass Ucore Oxide von Neodym-Praseodym (NdPr) und Dysprosium (Dy) an Vulcan Elements liefert. Erste Materialproben sollen noch im Jahr 2026 bereitgestellt werden, bevor ab 2027 großvolumige kommerzielle Lieferungen geplant sind. Diese Materialien fließen in eine neue Fabrik von Vulcan in North Carolina, die mit einem Investitionsvolumen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar zur größten Magnetfertigung außerhalb Chinas aufsteigen soll.

Ucore nutzt für die Produktion seine bestehende Infrastruktur in Ontario sowie den geplanten Strategic Metals Complex (SMC) in Louisiana. Die Aktie reagierte heute positiv auf die Nachrichten und legte um rund 8,2 Prozent auf 3,31 Euro zu, wenngleich der Kurs auf Wochensicht noch immer zweistellig im Minus notiert.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ucore Rare Metals?

Produktionshochlauf in Louisiana

Das Werk in Louisiana bildet das Rückgrat der neuen Liefervereinbarung. Ucore bereitet die Anlage derzeit auf die Installation der ersten kommerziellen Trennanlagen vor, die für Mitte 2026 geplant ist. Ein gestaffelter Fahrplan sieht vor, die Kapazität kontinuierlich zu steigern:

  • 2026: Inbetriebnahme und Produktion von 2.000 Tonnen pro Jahr
  • 2027: Skalierung auf 5.000 Tonnen zur Erfüllung der Lieferverträge
  • 2028: Mögliche Erweiterung auf eine Kapazität von 7.500 Tonnen

Finanziell wird die Entwicklung des Standorts durch eine Förderung des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von 18,4 Millionen US-Dollar unterstützt, die bereits im vergangenen Jahr gewährt wurde.

Fokus auf Meilensteine 2026

Im laufenden Jahr konzentriert sich die Partnerschaft primär auf die technische Qualifizierung der Oxide und die Festlegung exakter Reinheitsziele. Daten aus über 5.700 Betriebsstunden der Demonstrationsanlage in Kingston dienen dabei als Grundlage, um die Risiken beim Übergang zur großindustriellen Fertigung zu minimieren. Die Installation der ersten Trenneinheiten in Louisiana gilt als der zentrale Faktor, um die für 2027 anvisierten Liefermengen termingerecht bereitstellen zu können.

Anzeige

Ucore Rare Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ucore Rare Metals-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten Ucore Rare Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ucore Rare Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ucore Rare Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(26.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
boersegeschichte.at in Bildern
Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
    BSN MA-Event Agrana
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
    BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha



    Autor: Finanztrends

    26.03.2026, 2992 Zeichen

    Ucore Rare Metals treibt den Aufbau einer unabhängigen nordamerikanischen Lieferkette für Seltenerdmagnete voran. Durch eine neue Vereinbarung mit Vulcan Elements sollen kritische Oxide künftig direkt in die US-Produktion fließen. Damit adressiert das Unternehmen die strategische Notwendigkeit, die Abhängigkeit von internationalen Lieferwegen in sensiblen Sektoren wie der Verteidigung und der Elektromobilität zu verringern.

    Allianz für strategische Metalle

    Die Kooperation sieht vor, dass Ucore Oxide von Neodym-Praseodym (NdPr) und Dysprosium (Dy) an Vulcan Elements liefert. Erste Materialproben sollen noch im Jahr 2026 bereitgestellt werden, bevor ab 2027 großvolumige kommerzielle Lieferungen geplant sind. Diese Materialien fließen in eine neue Fabrik von Vulcan in North Carolina, die mit einem Investitionsvolumen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar zur größten Magnetfertigung außerhalb Chinas aufsteigen soll.

    Ucore nutzt für die Produktion seine bestehende Infrastruktur in Ontario sowie den geplanten Strategic Metals Complex (SMC) in Louisiana. Die Aktie reagierte heute positiv auf die Nachrichten und legte um rund 8,2 Prozent auf 3,31 Euro zu, wenngleich der Kurs auf Wochensicht noch immer zweistellig im Minus notiert.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ucore Rare Metals?

    Produktionshochlauf in Louisiana

    Das Werk in Louisiana bildet das Rückgrat der neuen Liefervereinbarung. Ucore bereitet die Anlage derzeit auf die Installation der ersten kommerziellen Trennanlagen vor, die für Mitte 2026 geplant ist. Ein gestaffelter Fahrplan sieht vor, die Kapazität kontinuierlich zu steigern:

    • 2026: Inbetriebnahme und Produktion von 2.000 Tonnen pro Jahr
    • 2027: Skalierung auf 5.000 Tonnen zur Erfüllung der Lieferverträge
    • 2028: Mögliche Erweiterung auf eine Kapazität von 7.500 Tonnen

    Finanziell wird die Entwicklung des Standorts durch eine Förderung des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von 18,4 Millionen US-Dollar unterstützt, die bereits im vergangenen Jahr gewährt wurde.

    Fokus auf Meilensteine 2026

    Im laufenden Jahr konzentriert sich die Partnerschaft primär auf die technische Qualifizierung der Oxide und die Festlegung exakter Reinheitsziele. Daten aus über 5.700 Betriebsstunden der Demonstrationsanlage in Kingston dienen dabei als Grundlage, um die Risiken beim Übergang zur großindustriellen Fertigung zu minimieren. Die Installation der ersten Trenneinheiten in Louisiana gilt als der zentrale Faktor, um die für 2027 anvisierten Liefermengen termingerecht bereitstellen zu können.

    Anzeige

    Ucore Rare Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ucore Rare Metals-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

    Die neusten Ucore Rare Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ucore Rare Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Ucore Rare Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (26.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    DADAT Bank
    Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

    » UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

    » Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

    » Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

    » Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

    » ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

    » PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

    » Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    boersegeschichte.at in Bildern
    Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
    Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
      BSN MA-Event Agrana
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
      BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de