Chevron Aktie: Angebotsschock treibt Kurs ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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27.03.2026, 3110 Zeichen
Ein schwerer Wirbelsturm in Australien und geopolitische Spannungen im Nahen Osten schnüren das globale Energieangebot spürbar ein. Während die weltweite Gasversorgung durch Anlagenschließungen plötzlich schrumpft, rückt der US-Konzern Chevron in den Fokus. Die Kombination aus Naturereignissen und blockierten Seewegen sorgt bei den Papieren des Unternehmens derzeit für eine anhaltende Aufwärtsdynamik.
Naturkatastrophe trifft Gasproduktion
Der Tropensturm Narelle zwang Chevron am Freitag zur sofortigen Abschaltung seiner wichtigsten Produktionsstätten in Westaustralien. Die Anlagen Gorgon und Wheatstone sind für mehr als fünf Prozent der weltweiten Flüssiggasversorgung (LNG) verantwortlich. Dieser plötzliche Ausfall trifft den Markt zu einem äußerst sensiblen Zeitpunkt. Da katarische Lieferungen bereits seit Ende Februar ausbleiben, schossen die asiatischen LNG-Spotpreise zuletzt um über 90 Prozent in die Höhe. Der westaustralische Produktionsstopp verschärft die globale Knappheit nun zusätzlich.
Geopolitik stützt das Ölgeschäft
Parallel zur Gasknappheit treiben geopolitische Risiken die Ölmärkte an. Zwar sorgte die Ankündigung von US-Präsident Trump, mögliche Schläge gegen iranische Energieanlagen bis zum 6. April aufzuschieben, für eine kurze Atempause. Allerdings bleibt die Straße von Hormus weitgehend blockiert. Der Schiffsverkehr ist dort um geschätzte 90 Prozent eingebrochen. Aufgrund dieser anhaltenden Angebotsrisiken passte Goldman Sachs seine Prognosen für die Sorte Brent bereits nach oben an. Die Investmentbank Macquarie warnt sogar vor Preisen von bis zu 200 US-Dollar pro Barrel, sollten die regionalen Spannungen bis in den Sommer anhalten.
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Analysten heben Kursziele an
Diese fundamentalen Treiber spiegeln sich deutlich im Chartbild wider. Die Chevron-Papiere markierten am Freitag bei 181,08 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch und verbuchen damit seit Jahresbeginn ein starkes Plus von gut 36 Prozent. Auch die Wall Street reagiert auf das verbesserte Marktumfeld für Rohölproduzenten. Das Analysehaus Bernstein hob sein Kursziel auf 216 US-Dollar an und verwies auf stärkere Raffineriemargen. Piper Sandler sieht den fairen Wert der Aktie mittlerweile sogar bei 242 US-Dollar.
Die konkreten finanziellen Auswirkungen der westaustralischen Produktionsausfälle und des hohen Preisniveaus fließen in den nächsten Quartalsbericht ein. Dieser ist für den 1. Mai 2026 angesetzt. Neben den anstehenden Zahlen behalten Investoren nun vor allem die Dauer der Zwangspause in Australien sowie die politischen Debatten in den USA im Blick. Dort wird aktuell eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne diskutiert.
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