SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Chevron Aktie: Angebotsschock treibt Kurs ( Finanztrends)

27.03.2026, 3110 Zeichen

Ein schwerer Wirbelsturm in Australien und geopolitische Spannungen im Nahen Osten schnüren das globale Energieangebot spürbar ein. Während die weltweite Gasversorgung durch Anlagenschließungen plötzlich schrumpft, rückt der US-Konzern Chevron in den Fokus. Die Kombination aus Naturereignissen und blockierten Seewegen sorgt bei den Papieren des Unternehmens derzeit für eine anhaltende Aufwärtsdynamik.

Naturkatastrophe trifft Gasproduktion

Der Tropensturm Narelle zwang Chevron am Freitag zur sofortigen Abschaltung seiner wichtigsten Produktionsstätten in Westaustralien. Die Anlagen Gorgon und Wheatstone sind für mehr als fünf Prozent der weltweiten Flüssiggasversorgung (LNG) verantwortlich. Dieser plötzliche Ausfall trifft den Markt zu einem äußerst sensiblen Zeitpunkt. Da katarische Lieferungen bereits seit Ende Februar ausbleiben, schossen die asiatischen LNG-Spotpreise zuletzt um über 90 Prozent in die Höhe. Der westaustralische Produktionsstopp verschärft die globale Knappheit nun zusätzlich.

Geopolitik stützt das Ölgeschäft

Parallel zur Gasknappheit treiben geopolitische Risiken die Ölmärkte an. Zwar sorgte die Ankündigung von US-Präsident Trump, mögliche Schläge gegen iranische Energieanlagen bis zum 6. April aufzuschieben, für eine kurze Atempause. Allerdings bleibt die Straße von Hormus weitgehend blockiert. Der Schiffsverkehr ist dort um geschätzte 90 Prozent eingebrochen. Aufgrund dieser anhaltenden Angebotsrisiken passte Goldman Sachs seine Prognosen für die Sorte Brent bereits nach oben an. Die Investmentbank Macquarie warnt sogar vor Preisen von bis zu 200 US-Dollar pro Barrel, sollten die regionalen Spannungen bis in den Sommer anhalten.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Chevron?

Analysten heben Kursziele an

Diese fundamentalen Treiber spiegeln sich deutlich im Chartbild wider. Die Chevron-Papiere markierten am Freitag bei 181,08 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch und verbuchen damit seit Jahresbeginn ein starkes Plus von gut 36 Prozent. Auch die Wall Street reagiert auf das verbesserte Marktumfeld für Rohölproduzenten. Das Analysehaus Bernstein hob sein Kursziel auf 216 US-Dollar an und verwies auf stärkere Raffineriemargen. Piper Sandler sieht den fairen Wert der Aktie mittlerweile sogar bei 242 US-Dollar.

Die konkreten finanziellen Auswirkungen der westaustralischen Produktionsausfälle und des hohen Preisniveaus fließen in den nächsten Quartalsbericht ein. Dieser ist für den 1. Mai 2026 angesetzt. Neben den anstehenden Zahlen behalten Investoren nun vor allem die Dauer der Zwangspause in Australien sowie die politischen Debatten in den USA im Blick. Dort wird aktuell eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne diskutiert.

Anzeige

Chevron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Chevron-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Chevron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Chevron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Chevron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
Redcare Pharmacy Aktie: Radikalumbau am Tiefpunkt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
    BSN MA-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
    BSN MA-Event Strabag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Finanztrends

    27.03.2026, 3110 Zeichen

    Ein schwerer Wirbelsturm in Australien und geopolitische Spannungen im Nahen Osten schnüren das globale Energieangebot spürbar ein. Während die weltweite Gasversorgung durch Anlagenschließungen plötzlich schrumpft, rückt der US-Konzern Chevron in den Fokus. Die Kombination aus Naturereignissen und blockierten Seewegen sorgt bei den Papieren des Unternehmens derzeit für eine anhaltende Aufwärtsdynamik.

    Naturkatastrophe trifft Gasproduktion

    Der Tropensturm Narelle zwang Chevron am Freitag zur sofortigen Abschaltung seiner wichtigsten Produktionsstätten in Westaustralien. Die Anlagen Gorgon und Wheatstone sind für mehr als fünf Prozent der weltweiten Flüssiggasversorgung (LNG) verantwortlich. Dieser plötzliche Ausfall trifft den Markt zu einem äußerst sensiblen Zeitpunkt. Da katarische Lieferungen bereits seit Ende Februar ausbleiben, schossen die asiatischen LNG-Spotpreise zuletzt um über 90 Prozent in die Höhe. Der westaustralische Produktionsstopp verschärft die globale Knappheit nun zusätzlich.

    Geopolitik stützt das Ölgeschäft

    Parallel zur Gasknappheit treiben geopolitische Risiken die Ölmärkte an. Zwar sorgte die Ankündigung von US-Präsident Trump, mögliche Schläge gegen iranische Energieanlagen bis zum 6. April aufzuschieben, für eine kurze Atempause. Allerdings bleibt die Straße von Hormus weitgehend blockiert. Der Schiffsverkehr ist dort um geschätzte 90 Prozent eingebrochen. Aufgrund dieser anhaltenden Angebotsrisiken passte Goldman Sachs seine Prognosen für die Sorte Brent bereits nach oben an. Die Investmentbank Macquarie warnt sogar vor Preisen von bis zu 200 US-Dollar pro Barrel, sollten die regionalen Spannungen bis in den Sommer anhalten.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Chevron?

    Analysten heben Kursziele an

    Diese fundamentalen Treiber spiegeln sich deutlich im Chartbild wider. Die Chevron-Papiere markierten am Freitag bei 181,08 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch und verbuchen damit seit Jahresbeginn ein starkes Plus von gut 36 Prozent. Auch die Wall Street reagiert auf das verbesserte Marktumfeld für Rohölproduzenten. Das Analysehaus Bernstein hob sein Kursziel auf 216 US-Dollar an und verwies auf stärkere Raffineriemargen. Piper Sandler sieht den fairen Wert der Aktie mittlerweile sogar bei 242 US-Dollar.

    Die konkreten finanziellen Auswirkungen der westaustralischen Produktionsausfälle und des hohen Preisniveaus fließen in den nächsten Quartalsbericht ein. Dieser ist für den 1. Mai 2026 angesetzt. Neben den anstehenden Zahlen behalten Investoren nun vor allem die Dauer der Zwangspause in Australien sowie die politischen Debatten in den USA im Blick. Dort wird aktuell eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne diskutiert.

    Anzeige

    Chevron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Chevron-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

    Die neusten Chevron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Chevron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Chevron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

    » Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

    » Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

    » EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

    » Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

    » PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

    » (Christian Drastil)

    » SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
    CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
    Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
    Redcare Pharmacy Aktie: Radikalumbau am Tiefpunkt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
      BSN MA-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
      BSN MA-Event Strabag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de