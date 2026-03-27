Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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27.03.2026, 2629 Zeichen
Healwell AI hat für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 historische Rekordumsätze und einen operativen Meilenstein vermeldet. Trotz dieses Durchbruchs reagiert der Markt verhalten und schickt das Papier in eine Korrektur. Offenbar wiegen die anhaltenden Expansionskosten für die Anleger derzeit schwerer als das rasante Wachstum im KI-Segment.
Starkes Wachstum, rotes Endergebnis
Die kürzlich veröffentlichten Finanzdaten zeichnen das Bild eines stark wachsenden Unternehmens. Im Geschäftsjahr 2025 sprang der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen um 427 Prozent auf 103,8 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig gelang mit einem bereinigten EBITDA von 2,3 Millionen US-Dollar der Sprung in die operative Profitabilität, nachdem im Vorjahr noch ein deutlicher Verlust in dieser Metrik stand.
Dass die Begeisterung an der Börse dennoch ausbleibt, liegt an der Schlussrechnung. Unter dem Strich steht weiterhin ein Nettoverlust von 39,1 Millionen US-Dollar. Dieser resultiert hauptsächlich aus den hohen Kosten für die laufende Expansion und der Integration neuer Übernahmen.
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Chartbild trübt sich ein
Diese gemischte Bilanz hat in dieser Woche zu einer spürbaren technischen Schwäche geführt. Aktuell notiert der Titel bei 0,49 Euro und ist damit knapp unter seine 50-Tage-Linie gerutscht. Marktbeobachter werten die Entwicklung als Konsolidierung, nachdem die Aktie die fundamentale Entwicklung zuvor bereits teilweise eingepreist hatte.
Operativ treibt das Management den Umbau zu einem reinen KI- und Softwareanbieter derweil konsequent voran. Strategische Verkäufe von Randbereichen spülten Ende 2025 rund 9,7 Millionen US-Dollar in die Kasse. Parallel dazu wurde die hauseigene DARWEN-KI-Plattform weiter ausgebaut und ein millionenschwerer Softwarevertrag mit einem US-amerikanischen Gesundheitsnetzwerk gesichert.
Ausblick auf das Frühjahr
Mit liquiden Mitteln von 18,6 Millionen US-Dollar zum Jahreswechsel ist das Unternehmen für die kurzfristige Expansion finanziert. Am 13. Mai 2026 präsentiert das Management die Ergebnisse für das erste Quartal, die erste finanzielle Effekte der jüngsten US-Verträge beinhalten dürften.
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