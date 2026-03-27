NATO-Mitglieder erreichen erstmals alle Zwei-Prozent-Ziel ( Finanztrends)

27.03.2026, 4986 Zeichen

Die NATO hat einen historischen Meilenstein erreicht: Erstmals erfüllen alle 32 Mitgliedstaaten das Verteidigungsausgabenziel von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dies geht aus dem Jahresbericht 2025 hervor, den Generalsekretär Mark Rutte am Donnerstag in Brüssel vorstellte. Die Ankündigung markiert eine fundamentale Wende in der transatlantischen Sicherheitsarchitektur.

Historischer Wendepunkt für das Bündnis

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Die kollektiven Militärausgaben aller NATO-Mitglieder überstiegen 2025 die Marke von 1,4 Billionen US-Dollar. Die europäischen Verbündeten und Kanada steigerten ihre Verteidigungsausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf insgesamt 574 Milliarden Dollar. Getrieben wird dieser Anstieg durch die akuten Bedrohungen für die euro-atlantische Sicherheit, den Krieg in der Ukraine und den anhaltenden Druck der USA auf eine gerechtere Lastenteilung.

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"Das Sicherheitsdösen des letzten Jahrzehnts ist definitiv beendet", kommentierte Rutte die Entwicklung. Die Bedrohungslage durch Luftraumverletzungen, Cyberangriffe und hybride Kriegsführung habe deutlich gemacht, dass frühere Ausgabenniveaus nicht mehr ausreichten. Polen führt die Statistik mit Ausgaben von 4,30 Prozent des BIP an, dicht gefolgt von den baltischen Staaten.

Deutschland steigt zum viertgrößten Waffenexporteur auf

Während die internen Ausgaben Rekordhöhen erreichen, boomt auch der Exportmarkt für NATO-Waffentechnik. Deutschland hat laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI China überholt und ist nun der viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt. Zwischen 2021 und 2025 stiegen die deutschen Waffenausfuhren um 15 Prozent, was einem globalen Marktanteil von 5,7 Prozent entspricht.

Fast ein Viertel der deutschen Militärexporte ging als Unterstützung in die Ukraine, weitere 17 Prozent an andere europäische Verbündete. Italien verzeichnete im selben Zeitraum ein explosives Wachstum von 157 Prozent und kletterte auf Platz sechs der weltgrößten Exporteure. Die USA bleiben mit 42 Prozent aller internationalen Rüstungstransfers die dominierende Kraft. Erstmals seit zwei Jahrzehnten floss der größte Teil der US-Exporte (38 Prozent) nach Europa und nicht in den Nahen Osten.

Industrie kämpft mit Lieferengpässen

Der rasante Anstieg der Ausgaben und Exporte zwingt zu einer grundlegenden Debatte über die langfristige Struktur der europäischen Wirtschaft. In Deutschland forderte der Bundeswehrverband jüngst die Vorbereitung auf eine Kriegswirtschaft. Die Nachfrage nach Verteidigungsgütern hat sich hierzulande seit 2019 mehr als verdoppelt, die tatsächliche Produktion ist jedoch nur um etwa 25 Prozent gestiegen. Diese erhebliche Lieferlücke kann die Industrie derzeit nicht schließen.

Die Europäische Union reagiert mit neuen Finanzinstrumenten wie der 150 Milliarden Euro schweren SAFE-Fazilität (Security Action for Europe). Diese soll direkte industrielle Förderung und gemeinsame Beschaffung vorantreiben. Die politische Streitfrage hat sich verschoben: Es geht nicht mehr darum, ob Europa mehr ausgeben soll, sondern wie schnell die industriellen Kapazitäten ausgebaut werden können.

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Venture Capital fließt in Verteidigungs-Start-ups

Der wandel zeigt sich auch im Privatsektor. Risikokapital für Verteidigungs-Start-ups in Europa erreichte 2025 mit über 2,4 Milliarden Euro Rekordniveau. Mehrere europäische Verteidigungstechnologie-Unternehmen erreichten Einhorn-Status mit Bewertungen über einer Milliarde Dollar. Investoren setzen auf anhaltende Nachfrage nach autonomen Systemen, Satellitentechnologie und KI-gestützter Gefechtsfeldführung.

Trotz des historischen Zwei-Prozent-Meilensteins blickt die NATO-Führung bereits auf höhere Ziele. Auf dem NATO-Gipfel 2025 einigten sich die Verbündeten auf neue Verpflichtungen, die die Kernverteidigungsausgaben bis 2035 auf 3,5 Prozent des BIP steigern sollen. Mitgliedstaaten wie das Vereinigte Königreich und Polen streben sogar fünf Prozent im kommenden Jahrzehnt an.

Die nächsten 24 bis 36 Monate werden entscheidend sein, ob der Ausgabenschub in tatsächliche militärische Fähigkeiten umgemünzt werden kann. Bei Rekordbestellbüchern und anhaltend hohen geopolitischen Spannungen wird der NATO-Verteidigungsmarkt weiter expandieren und den globalen Handel mit Hochtechnologiewaffen nachhaltig verändern.

(27.03.2026)

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