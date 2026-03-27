RENK Aktie: Rekordzahlen überzeugen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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27.03.2026, 3074 Zeichen
Berichte über einen 15-Punkte-Plan der US-Regierung zur Beendigung des Iran-Konflikts haben an den Finanzmärkten zuletzt für spürbare Entspannung gesorgt. Während die Ölpreise auf diese diplomatischen Signale reagierten, zeigte sich der Augsburger Antriebsspezialist Renk bemerkenswert unbeeindruckt. Marktbeobachter werten dies als Zeichen, dass Investoren derzeit stärker auf die strukturelle europäische Aufrüstung als auf kurzfristige geopolitische Meldungen setzen.
Starkes operatives Fundament
Hinter der Widerstandsfähigkeit stehen solide operative Ergebnisse. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatzsprung von knapp 20 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro. Gleichzeitig kletterte das bereinigte EBIT um rund 22 Prozent auf 230 Millionen Euro, womit Renk das obere Ende der eigenen Prognose erreichte. Der Nettogewinn verdoppelte sich nahezu auf 101 Millionen Euro. Ein massiver Auftragsbestand von 6,68 Milliarden Euro sichert die mittelfristige Auslastung ab.
Diese fundamentalen Daten helfen der Aktie, sich nach einer längeren Schwächephase zu stabilisieren. Obwohl der Titel seit Jahresbeginn knapp 12 Prozent eingebüßt hat und aktuell rund 45 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch notiert, bleibt die Nachfrage nach Rüstungsgütern intakt. Die jüngsten Kursverluste waren laut Analysten eher durch überdehnte Bewertungen als durch operative Schwächen getrieben.
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Für das laufende Jahr 2026 peilt das Management einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Millionen Euro an. Diese Prognose gilt als konservativ kalkuliert, da Auftragsverschiebungen im Wert von 200 Millionen Euro aus dem Vorjahr in die erste Jahreshälfte 2026 fallen. Bis 2030 soll der Umsatz organisch auf bis zu 3,2 Milliarden Euro anwachsen, wobei 90 Prozent aus dem Verteidigungssegment stammen sollen.
Wichtige Termine für Anleger
Um die weitere Entwicklung zu bewerten, stehen in den kommenden Wochen mehrere Termine im Finanzkalender:
- 31. März 2026: Teilnahme an der Kepler Cheuvreux Virtual Aerospace & Defense Conference
- 22. April 2026: Pre-Close Call für das erste Quartal
- 06. Mai 2026: Veröffentlichung des vollständigen Quartalsberichts
- 10. Juni 2026: Hauptversammlung (Abstimmung über die angehobene Dividende von 0,58 Euro)
Mit der in Aussicht gestellten Dividendenerhöhung um 38 Prozent und den klaren Wachstumszielen bis 2030 untermauert das Management seinen strategischen Kurs. Die anstehenden Quartalszahlen am 6. Mai werden den nächsten konkreten Anhaltspunkt liefern, ob Renk die hohe Profitabilität im aktuellen Marktumfeld aufrechterhalten kann.
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