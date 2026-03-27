SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

SK Hynix Aktie: Rekordeinsatz im KI-Rennen ( Finanztrends)

27.03.2026, 3142 Zeichen

SK Hynix setzt auf Expansion in einem Tempo, das selbst für die kapitalintensive Chipbranche bemerkenswert ist. Für 11,9 Billionen Won — umgerechnet knapp acht Milliarden US-Dollar — hat das Unternehmen die größte jemals öffentlich bekannte Einzelbestellung bei ASML aufgegeben. Im Mittelpunkt: EUV-Lithografiesysteme, die für die nächste Generation von KI-Speicherchips unverzichtbar sind.

Milliarden für Maschinen und neue Standorte

Der am 26. März 2026 finalisierte Mehrjahresvertrag sieht die Lieferung von rund 30 EUV-Systemen bis Ende 2027 vor. Die Maschinen sollen im HBM-Werk M15X in Cheongju sowie im neuen Yongin Semiconductor Cluster für DRAM-Produktion eingesetzt werden. Der Yongin-Standort soll bereits im Februar 2027 den Betrieb aufnehmen — ein ambitionierter Zeitplan.

Den finanziellen Rückhalt für diese Investitionen will SK Hynix über ein US-Börsenlisting schaffen. Geplant ist eine vertrauliche Einreichung für die zweite Jahreshälfte 2026, bei der zwei bis drei Prozent der Anteile verkauft werden sollen. Das mögliche Erlösvolumen liegt zwischen 9,6 und 14,4 Milliarden US-Dollar. Die Mittel fließen in Werke in Südkorea und eine neue Fabrik im US-Bundesstaat Indiana — letzteres auch als Absicherung gegen mögliche Handelszölle auf außerhalb der USA produzierte KI-Chips.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SK Hynix?

Googles TurboQuant sorgt für Unruhe

Trotz der offensiven Investitionsstrategie geriet die Aktie gestern unter Druck und verlor in Seoul rund sechs Prozent. Auslöser war die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen zu Googles „TurboQuant"-Algorithmus, der den Speicherbedarf großer Sprachmodelle laut den Berichten um den Faktor sechs reduzieren soll — ohne Einbußen bei der Genauigkeit.

Reicht das aus, um die strukturelle Nachfrage nach Hochleistungsspeicher grundlegend zu verändern? Branchenanalysten verweisen auf ein bekanntes Muster: Effizienzgewinne in der KI-Entwicklung führen historisch oft zur Entwicklung komplexerer Modelle, die wiederum mehr Rechenleistung und Speicher beanspruchen. Der kurzfristige Kursrückgang spiegelt die Unsicherheit wider — nicht zwingend eine veränderte Fundamentallage.

Strukturelle Knappheit bleibt das Leitmotiv

SK Hynix hält nach Analysteneinschätzungen rund 60 Prozent Marktanteil im Segment für KI-optimierten Hochleistungsspeicher. Die HBM-Kapazitäten für die kommenden Produktionszyklen sind bereits vollständig ausgebucht. Hyperscaler und Cloud-Anbieter planen für 2026 zusammen rund 650 Milliarden US-Dollar an Investitionen in Rechenzentren — ein Nachfrageumfeld, das Analysten bis mindestens 2028 anhalten sehen. Trotz des jüngsten Rücksetzers liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch immer rund 38 Prozent im Plus.

Anzeige

SK Hynix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SK Hynix-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten SK Hynix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SK Hynix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SK Hynix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Bestätigtes Buy für UBM
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
    BSN MA-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
    BSN MA-Event Strabag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Finanztrends

    27.03.2026, 3142 Zeichen

    SK Hynix setzt auf Expansion in einem Tempo, das selbst für die kapitalintensive Chipbranche bemerkenswert ist. Für 11,9 Billionen Won — umgerechnet knapp acht Milliarden US-Dollar — hat das Unternehmen die größte jemals öffentlich bekannte Einzelbestellung bei ASML aufgegeben. Im Mittelpunkt: EUV-Lithografiesysteme, die für die nächste Generation von KI-Speicherchips unverzichtbar sind.

    Milliarden für Maschinen und neue Standorte

    Der am 26. März 2026 finalisierte Mehrjahresvertrag sieht die Lieferung von rund 30 EUV-Systemen bis Ende 2027 vor. Die Maschinen sollen im HBM-Werk M15X in Cheongju sowie im neuen Yongin Semiconductor Cluster für DRAM-Produktion eingesetzt werden. Der Yongin-Standort soll bereits im Februar 2027 den Betrieb aufnehmen — ein ambitionierter Zeitplan.

    Den finanziellen Rückhalt für diese Investitionen will SK Hynix über ein US-Börsenlisting schaffen. Geplant ist eine vertrauliche Einreichung für die zweite Jahreshälfte 2026, bei der zwei bis drei Prozent der Anteile verkauft werden sollen. Das mögliche Erlösvolumen liegt zwischen 9,6 und 14,4 Milliarden US-Dollar. Die Mittel fließen in Werke in Südkorea und eine neue Fabrik im US-Bundesstaat Indiana — letzteres auch als Absicherung gegen mögliche Handelszölle auf außerhalb der USA produzierte KI-Chips.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SK Hynix?

    Googles TurboQuant sorgt für Unruhe

    Trotz der offensiven Investitionsstrategie geriet die Aktie gestern unter Druck und verlor in Seoul rund sechs Prozent. Auslöser war die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen zu Googles „TurboQuant"-Algorithmus, der den Speicherbedarf großer Sprachmodelle laut den Berichten um den Faktor sechs reduzieren soll — ohne Einbußen bei der Genauigkeit.

    Reicht das aus, um die strukturelle Nachfrage nach Hochleistungsspeicher grundlegend zu verändern? Branchenanalysten verweisen auf ein bekanntes Muster: Effizienzgewinne in der KI-Entwicklung führen historisch oft zur Entwicklung komplexerer Modelle, die wiederum mehr Rechenleistung und Speicher beanspruchen. Der kurzfristige Kursrückgang spiegelt die Unsicherheit wider — nicht zwingend eine veränderte Fundamentallage.

    Strukturelle Knappheit bleibt das Leitmotiv

    SK Hynix hält nach Analysteneinschätzungen rund 60 Prozent Marktanteil im Segment für KI-optimierten Hochleistungsspeicher. Die HBM-Kapazitäten für die kommenden Produktionszyklen sind bereits vollständig ausgebucht. Hyperscaler und Cloud-Anbieter planen für 2026 zusammen rund 650 Milliarden US-Dollar an Investitionen in Rechenzentren — ein Nachfrageumfeld, das Analysten bis mindestens 2028 anhalten sehen. Trotz des jüngsten Rücksetzers liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch immer rund 38 Prozent im Plus.

    Anzeige

    SK Hynix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SK Hynix-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

    Die neusten SK Hynix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SK Hynix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    SK Hynix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    wikifolio
    wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

    » Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

    » Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

    » EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

    » Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

    » PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

    » (Christian Drastil)

    » SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
    Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Bestätigtes Buy für UBM
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
      BSN MA-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
      BSN MA-Event Strabag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de