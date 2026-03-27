Sony Aktie: Zurück zum Kern ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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27.03.2026, 1892 Zeichen
Sony streicht seine automobilen Ambitionen zusammen. Das Elektroauto-Projekt „Afeela“ ist offiziell Geschichte, da Partner Honda die technologische Basis entzogen hat. Stattdessen setzt der Konzern nun auf massive Aktienrückkäufe und eine neue Offensive im Heimkino-Segment.
Das Ende der Elektro-Träume
Am Mittwoch bestätigte Sony das offizielle Aus für die geplante Afeela-Limousine und das nachfolgende SUV-Modell. Die Entscheidung ist die direkte Folge einer Neuausrichtung bei Honda. Der Automobilpartner hat seine eigene Elektro-Roadmap umgestaltet, wodurch die für das Joint Venture notwendigen Technologien und Kapazitäten nicht mehr zur Verfügung stehen.
Die Partner sehen daher keinen gangbaren Weg mehr, die Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Sony prüft derzeit, welche geschäftliche Orientierung das Gemeinschaftsunternehmen Sony Honda Mobility künftig einnehmen soll. Finanzielle Auswirkungen auf die Konzernbilanz erwartet das Management nach aktuellem Stand nicht. Kunden in Kalifornien, die bereits Reservierungen getätigt hatten, erhalten ihre Anzahlungen vollständig zurück.
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Kapitalrückgabe und neue Hardware
Parallel zum strategischen Rückzug im Automobilsektor schloss Sony am Dienstag sein aktuelles Aktienrückkaufprogramm ab. Das Unternehmen investierte rund 250 Milliarden Yen, um etwa 70,8 Millionen eigene Anteile zurückzuerwerben. Dies entspricht rund 1,19 Prozent der ausstehenden Aktien.
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