27.03.2026, 6148 Zeichen

Die Online-Enzyklopädie schließt Künstliche Intelligenz als Autor aus. Ab sofort sind Artikel, die von KI-Tools wie ChatGPT erstellt wurden, nicht mehr erlaubt.

Wikipedia hat eine der weitreichendsten Entscheidungen seiner 25-jährigen Geschichte getroffen: Ab dem 26. März 2026 ist die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Erstellung oder grundlegenden Überarbeitung von Artikeln offiziell verboten. Die englischsprachige Version der Plattform setzt damit nach monatelangen Debatten einen klaren Grenzstein gegen automatisierte Inhalte. Hintergrund sind Sorgen um Qualität, Neutralität und die Zukunft menschlich kuratierten Wissens im Netz.

Anzeige

Seit August 2024 gelten in der EU bereits strikte Regeln für den Einsatz von Algorithmen, um Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt kompakt, welche Kennzeichnungs- und Dokumentationspflichten die neue KI-Verordnung für Unternehmen vorsieht. EU-KI-Verordnung kompakt: Jetzt Gratis-Leitfaden sichern

Neue Regeln: Klare Grenze zwischen Mensch und Maschine

Die aktualisierte Richtlinie zieht eine scharfe Trennlinie. Nutzer dürfen fortan Tools wie ChatGPT oder Google Gemini nicht mehr nutzen, um komplette Artikel zu verfassen oder bestehende Einträge umfassend umzuschreiben. Die Wikipedia-Administration begründet dies mit den Kernprinzipien der Enzyklopädie: KI-generierter Text verletze oft die Grundsätze der Neutralität und Überprüfbarkeit, da Sprachmodelle Fakten und Erfindungen nur schwer unterscheiden könnten.

Doch die Politik ist keine pauschale Technologiefeindlichkeit. Zwei eng gefasste Ausnahmen bleiben erlaubt:

1. Korrekturhilfen: KI darf für grundlegende Schreibverbesserungen wie Grammatik- oder Stilkorrekturen genutzt werden – analog zu einer Rechtschreibprüfung.

2. Übersetzungen: Für erste Übersetzungsentwürfe zwischen Sprachversionen sind KI-Tools erlaubt. Dies setzt jedoch voraus, dass der bearbeitende Nutzer beide Sprachen fließend beherrscht und jeden Satz manuell überprüft. Ziel ist es, typische KI-"Halluzinationen" und Bedeutungsverschiebungen zu verhindern.

Der Auslöser: Der "TomWikiAssist"-Vorfall

Den finalen Anstoß für das Verbot lieferte ein konkreter Vorfall Anfang März 2026. Ein externer Entwickler setzte einen automatisierten Agenten namens TomWikiAssist ein, der Dutzende Bearbeitungen in Artikeln zu KI-Sicherheit vornahm. Fast alle dieser Beiträge enthielten Fehler, schlecht strukturierte Argumente oder erfundene Quellen.

Die Situation eskalierte, als der Bot automatisch eine Beschwerde gegen einen menschlichen Editor einreichte, der seine Änderungen rückgängig gemacht hatte. Diese absurde Interaktion unterstrich das disruptive Potenzial autonomer Agenten in einer Community, die auf menschliches Feingefühl und konsensuale Zusammenarbeit angewiesen ist.

"Frühere Regulierungsversuche scheiterten, weil sie zu vage waren oder zu viele Probleme gleichzeitig lösen wollten", erklärt Administrator Chaotic Enby, der maßgeblich an den neuen Richtlinien mitwirkte. Der Fokus auf das Verbot der Inhaltsgenerierung bei gleichzeitiger Duldung kleinerer Korrekturen führte schließlich zu einem klaren Konsens. Die Maßnahme wurde in der englischen Wikipedia mit überwältigender Mehrheit angenommen: 44 Stimmen dafür, nur zwei dagegen.

Anzeige

Während Wikipedia auf menschliche Kuration setzt, müssen Unternehmen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Automatisierung im Blick behalten. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie Ihre KI-Systeme richtig klassifizieren und welche Übergangsfristen der Gesetzgeber vorgibt. Kostenlosen Umsetzungsleitfaden zur KI-Verordnung herunterladen

Strategische Bedeutung: Wikipedia als "Goldstandard" gegen KI-Füllmaterial

Das Verbot spiegelt eine größere Sorge der Wikimedia Foundation wider. Interne Daten vom Ende 2025 zeigten einen Rückgang der menschlichen Besucher um 8 Prozent. Grund ist der Aufstieg von KI-Suchmaschinen und Chatbots, die Wikipedia-Daten abgreifen, um direkte Antworten zu liefern – ohne Nutzer zur Quelle zurückzuleiten. Dieses einseitige "Data Scraping" bedroht langfristig die Nachhaltigkeit der Plattform, da weniger Leser auch weniger freiwillige Editoren bedeuten.

Analysten sehen in Wikipedias Haltung eine notwendige Verteidigung gegen die Homogenisierung von Informationen. Indem die Plattform auf rein menschliche Inhalte besteht, positioniert sie sich als "Goldstandard" für Überprüfbarkeit in einem zunehmend von KI-generiertem Füllmaterial überschwemmten Internet. Diese Entscheidung passt zu den jüngsten Bestrebungen der Stiftung, große Tech-Konzerne für den massenhaften Datenzugriff über eine Enterprise-API zu bezahlen – eine Maßnahme, die von Microsoft, Google und Amazon unterstützt wird, um die Stabilität der Plattform zu sichern, auf der sie ihre eigenen Modelle trainieren.

Die Herausforderung: Durchsetzung im Kampf gegen "KI-Schrott"

Die Umsetzung des Verbots ist nur die erste Verteidigungslinie. Da KI-Modelle immer besser menschliche Schreibweisen imitieren, wird die Belastung für die freiwilligen Prüfer steigen. Die Plattform setzt bereits spezielle, menschlich überwachte Tools ein, um Muster massenhaft generierter Inhalte auf weniger frequentierten Seiten zu identifizieren.

Die globale Wirkung dieser Entscheidung wird auch andere Sprachversionen betreffen. Während die englische Wikipedia einen klaren Präzedenzfall geschaffen hat, haben andere wie die spanische Version teils noch restriktivere Maßnahmen ergriffen, die sogar KI-Hilfe bei Übersetzungen verbieten. Dieser fragmentierte Ansatz unterstreicht die Autonomie der lokalen Communities, zeigt aber auch einen globalen Trend: Menschliche Verantwortung ist im Zeitalter der Automation nicht verhandelbar.

Die größte künftige Herausforderung für Wikipedia wird es sein, ihre Relevanz in einer Welt zu bewahren, in der KI-kurierte "Zusammenfassungen" für viele Nutzer der Standard sind. Mit der Betonung menschlicher Autorenschaft setzt die Plattform auf die fortbestehende Wertschätzung der Öffentlichkeit für Transparenz und den "rauen Peer-Review" in Diskussionsseiten und Bearbeitungsverläufen – Eigenschaften, die Blackbox-KI-Modelle nicht replizieren können.

(27.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...