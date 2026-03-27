SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wikipedia verbietet KI-generierte Artikel ( Finanztrends)

27.03.2026, 6148 Zeichen

Die Online-Enzyklopädie schließt Künstliche Intelligenz als Autor aus. Ab sofort sind Artikel, die von KI-Tools wie ChatGPT erstellt wurden, nicht mehr erlaubt.

Wikipedia hat eine der weitreichendsten Entscheidungen seiner 25-jährigen Geschichte getroffen: Ab dem 26. März 2026 ist die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Erstellung oder grundlegenden Überarbeitung von Artikeln offiziell verboten. Die englischsprachige Version der Plattform setzt damit nach monatelangen Debatten einen klaren Grenzstein gegen automatisierte Inhalte. Hintergrund sind Sorgen um Qualität, Neutralität und die Zukunft menschlich kuratierten Wissens im Netz.

Anzeige

Seit August 2024 gelten in der EU bereits strikte Regeln für den Einsatz von Algorithmen, um Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt kompakt, welche Kennzeichnungs- und Dokumentationspflichten die neue KI-Verordnung für Unternehmen vorsieht. EU-KI-Verordnung kompakt: Jetzt Gratis-Leitfaden sichern

Neue Regeln: Klare Grenze zwischen Mensch und Maschine

Die aktualisierte Richtlinie zieht eine scharfe Trennlinie. Nutzer dürfen fortan Tools wie ChatGPT oder Google Gemini nicht mehr nutzen, um komplette Artikel zu verfassen oder bestehende Einträge umfassend umzuschreiben. Die Wikipedia-Administration begründet dies mit den Kernprinzipien der Enzyklopädie: KI-generierter Text verletze oft die Grundsätze der Neutralität und Überprüfbarkeit, da Sprachmodelle Fakten und Erfindungen nur schwer unterscheiden könnten.

Doch die Politik ist keine pauschale Technologiefeindlichkeit. Zwei eng gefasste Ausnahmen bleiben erlaubt:
1. Korrekturhilfen: KI darf für grundlegende Schreibverbesserungen wie Grammatik- oder Stilkorrekturen genutzt werden – analog zu einer Rechtschreibprüfung.
2. Übersetzungen: Für erste Übersetzungsentwürfe zwischen Sprachversionen sind KI-Tools erlaubt. Dies setzt jedoch voraus, dass der bearbeitende Nutzer beide Sprachen fließend beherrscht und jeden Satz manuell überprüft. Ziel ist es, typische KI-"Halluzinationen" und Bedeutungsverschiebungen zu verhindern.

Der Auslöser: Der "TomWikiAssist"-Vorfall

Den finalen Anstoß für das Verbot lieferte ein konkreter Vorfall Anfang März 2026. Ein externer Entwickler setzte einen automatisierten Agenten namens TomWikiAssist ein, der Dutzende Bearbeitungen in Artikeln zu KI-Sicherheit vornahm. Fast alle dieser Beiträge enthielten Fehler, schlecht strukturierte Argumente oder erfundene Quellen.

Die Situation eskalierte, als der Bot automatisch eine Beschwerde gegen einen menschlichen Editor einreichte, der seine Änderungen rückgängig gemacht hatte. Diese absurde Interaktion unterstrich das disruptive Potenzial autonomer Agenten in einer Community, die auf menschliches Feingefühl und konsensuale Zusammenarbeit angewiesen ist.

"Frühere Regulierungsversuche scheiterten, weil sie zu vage waren oder zu viele Probleme gleichzeitig lösen wollten", erklärt Administrator Chaotic Enby, der maßgeblich an den neuen Richtlinien mitwirkte. Der Fokus auf das Verbot der Inhaltsgenerierung bei gleichzeitiger Duldung kleinerer Korrekturen führte schließlich zu einem klaren Konsens. Die Maßnahme wurde in der englischen Wikipedia mit überwältigender Mehrheit angenommen: 44 Stimmen dafür, nur zwei dagegen.

Anzeige

Während Wikipedia auf menschliche Kuration setzt, müssen Unternehmen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Automatisierung im Blick behalten. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie Ihre KI-Systeme richtig klassifizieren und welche Übergangsfristen der Gesetzgeber vorgibt. Kostenlosen Umsetzungsleitfaden zur KI-Verordnung herunterladen

Strategische Bedeutung: Wikipedia als "Goldstandard" gegen KI-Füllmaterial

Das Verbot spiegelt eine größere Sorge der Wikimedia Foundation wider. Interne Daten vom Ende 2025 zeigten einen Rückgang der menschlichen Besucher um 8 Prozent. Grund ist der Aufstieg von KI-Suchmaschinen und Chatbots, die Wikipedia-Daten abgreifen, um direkte Antworten zu liefern – ohne Nutzer zur Quelle zurückzuleiten. Dieses einseitige "Data Scraping" bedroht langfristig die Nachhaltigkeit der Plattform, da weniger Leser auch weniger freiwillige Editoren bedeuten.

Analysten sehen in Wikipedias Haltung eine notwendige Verteidigung gegen die Homogenisierung von Informationen. Indem die Plattform auf rein menschliche Inhalte besteht, positioniert sie sich als "Goldstandard" für Überprüfbarkeit in einem zunehmend von KI-generiertem Füllmaterial überschwemmten Internet. Diese Entscheidung passt zu den jüngsten Bestrebungen der Stiftung, große Tech-Konzerne für den massenhaften Datenzugriff über eine Enterprise-API zu bezahlen – eine Maßnahme, die von Microsoft, Google und Amazon unterstützt wird, um die Stabilität der Plattform zu sichern, auf der sie ihre eigenen Modelle trainieren.

Die Herausforderung: Durchsetzung im Kampf gegen "KI-Schrott"

Die Umsetzung des Verbots ist nur die erste Verteidigungslinie. Da KI-Modelle immer besser menschliche Schreibweisen imitieren, wird die Belastung für die freiwilligen Prüfer steigen. Die Plattform setzt bereits spezielle, menschlich überwachte Tools ein, um Muster massenhaft generierter Inhalte auf weniger frequentierten Seiten zu identifizieren.

Die globale Wirkung dieser Entscheidung wird auch andere Sprachversionen betreffen. Während die englische Wikipedia einen klaren Präzedenzfall geschaffen hat, haben andere wie die spanische Version teils noch restriktivere Maßnahmen ergriffen, die sogar KI-Hilfe bei Übersetzungen verbieten. Dieser fragmentierte Ansatz unterstreicht die Autonomie der lokalen Communities, zeigt aber auch einen globalen Trend: Menschliche Verantwortung ist im Zeitalter der Automation nicht verhandelbar.

Die größte künftige Herausforderung für Wikipedia wird es sein, ihre Relevanz in einer Welt zu bewahren, in der KI-kurierte "Zusammenfassungen" für viele Nutzer der Standard sind. Mit der Betonung menschlicher Autorenschaft setzt die Plattform auf die fortbestehende Wertschätzung der Öffentlichkeit für Transparenz und den "rauen Peer-Review" in Diskussionsseiten und Bearbeitungsverläufen – Eigenschaften, die Blackbox-KI-Modelle nicht replizieren können.


(27.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
Neue Bilder: Bernd Braunstein, Christoph Rainer , Susanne Bickel , Lisa Galuska, Fanboy-Buch, Manfred Kainz und Verena Tanos




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
    BSN MA-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
    BSN MA-Event Strabag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    180. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Anton Bruehl
    Mexico
    1933
    Delphic Studios

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Finanztrends

    27.03.2026, 6148 Zeichen

    Die Online-Enzyklopädie schließt Künstliche Intelligenz als Autor aus. Ab sofort sind Artikel, die von KI-Tools wie ChatGPT erstellt wurden, nicht mehr erlaubt.

    Wikipedia hat eine der weitreichendsten Entscheidungen seiner 25-jährigen Geschichte getroffen: Ab dem 26. März 2026 ist die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Erstellung oder grundlegenden Überarbeitung von Artikeln offiziell verboten. Die englischsprachige Version der Plattform setzt damit nach monatelangen Debatten einen klaren Grenzstein gegen automatisierte Inhalte. Hintergrund sind Sorgen um Qualität, Neutralität und die Zukunft menschlich kuratierten Wissens im Netz.

    Anzeige

    Seit August 2024 gelten in der EU bereits strikte Regeln für den Einsatz von Algorithmen, um Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt kompakt, welche Kennzeichnungs- und Dokumentationspflichten die neue KI-Verordnung für Unternehmen vorsieht. EU-KI-Verordnung kompakt: Jetzt Gratis-Leitfaden sichern

    Neue Regeln: Klare Grenze zwischen Mensch und Maschine

    Die aktualisierte Richtlinie zieht eine scharfe Trennlinie. Nutzer dürfen fortan Tools wie ChatGPT oder Google Gemini nicht mehr nutzen, um komplette Artikel zu verfassen oder bestehende Einträge umfassend umzuschreiben. Die Wikipedia-Administration begründet dies mit den Kernprinzipien der Enzyklopädie: KI-generierter Text verletze oft die Grundsätze der Neutralität und Überprüfbarkeit, da Sprachmodelle Fakten und Erfindungen nur schwer unterscheiden könnten.

    Doch die Politik ist keine pauschale Technologiefeindlichkeit. Zwei eng gefasste Ausnahmen bleiben erlaubt:
    1. Korrekturhilfen: KI darf für grundlegende Schreibverbesserungen wie Grammatik- oder Stilkorrekturen genutzt werden – analog zu einer Rechtschreibprüfung.
    2. Übersetzungen: Für erste Übersetzungsentwürfe zwischen Sprachversionen sind KI-Tools erlaubt. Dies setzt jedoch voraus, dass der bearbeitende Nutzer beide Sprachen fließend beherrscht und jeden Satz manuell überprüft. Ziel ist es, typische KI-"Halluzinationen" und Bedeutungsverschiebungen zu verhindern.

    Der Auslöser: Der "TomWikiAssist"-Vorfall

    Den finalen Anstoß für das Verbot lieferte ein konkreter Vorfall Anfang März 2026. Ein externer Entwickler setzte einen automatisierten Agenten namens TomWikiAssist ein, der Dutzende Bearbeitungen in Artikeln zu KI-Sicherheit vornahm. Fast alle dieser Beiträge enthielten Fehler, schlecht strukturierte Argumente oder erfundene Quellen.

    Die Situation eskalierte, als der Bot automatisch eine Beschwerde gegen einen menschlichen Editor einreichte, der seine Änderungen rückgängig gemacht hatte. Diese absurde Interaktion unterstrich das disruptive Potenzial autonomer Agenten in einer Community, die auf menschliches Feingefühl und konsensuale Zusammenarbeit angewiesen ist.

    "Frühere Regulierungsversuche scheiterten, weil sie zu vage waren oder zu viele Probleme gleichzeitig lösen wollten", erklärt Administrator Chaotic Enby, der maßgeblich an den neuen Richtlinien mitwirkte. Der Fokus auf das Verbot der Inhaltsgenerierung bei gleichzeitiger Duldung kleinerer Korrekturen führte schließlich zu einem klaren Konsens. Die Maßnahme wurde in der englischen Wikipedia mit überwältigender Mehrheit angenommen: 44 Stimmen dafür, nur zwei dagegen.

    Anzeige

    Während Wikipedia auf menschliche Kuration setzt, müssen Unternehmen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Automatisierung im Blick behalten. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie Ihre KI-Systeme richtig klassifizieren und welche Übergangsfristen der Gesetzgeber vorgibt. Kostenlosen Umsetzungsleitfaden zur KI-Verordnung herunterladen

    Strategische Bedeutung: Wikipedia als "Goldstandard" gegen KI-Füllmaterial

    Das Verbot spiegelt eine größere Sorge der Wikimedia Foundation wider. Interne Daten vom Ende 2025 zeigten einen Rückgang der menschlichen Besucher um 8 Prozent. Grund ist der Aufstieg von KI-Suchmaschinen und Chatbots, die Wikipedia-Daten abgreifen, um direkte Antworten zu liefern – ohne Nutzer zur Quelle zurückzuleiten. Dieses einseitige "Data Scraping" bedroht langfristig die Nachhaltigkeit der Plattform, da weniger Leser auch weniger freiwillige Editoren bedeuten.

    Analysten sehen in Wikipedias Haltung eine notwendige Verteidigung gegen die Homogenisierung von Informationen. Indem die Plattform auf rein menschliche Inhalte besteht, positioniert sie sich als "Goldstandard" für Überprüfbarkeit in einem zunehmend von KI-generiertem Füllmaterial überschwemmten Internet. Diese Entscheidung passt zu den jüngsten Bestrebungen der Stiftung, große Tech-Konzerne für den massenhaften Datenzugriff über eine Enterprise-API zu bezahlen – eine Maßnahme, die von Microsoft, Google und Amazon unterstützt wird, um die Stabilität der Plattform zu sichern, auf der sie ihre eigenen Modelle trainieren.

    Die Herausforderung: Durchsetzung im Kampf gegen "KI-Schrott"

    Die Umsetzung des Verbots ist nur die erste Verteidigungslinie. Da KI-Modelle immer besser menschliche Schreibweisen imitieren, wird die Belastung für die freiwilligen Prüfer steigen. Die Plattform setzt bereits spezielle, menschlich überwachte Tools ein, um Muster massenhaft generierter Inhalte auf weniger frequentierten Seiten zu identifizieren.

    Die globale Wirkung dieser Entscheidung wird auch andere Sprachversionen betreffen. Während die englische Wikipedia einen klaren Präzedenzfall geschaffen hat, haben andere wie die spanische Version teils noch restriktivere Maßnahmen ergriffen, die sogar KI-Hilfe bei Übersetzungen verbieten. Dieser fragmentierte Ansatz unterstreicht die Autonomie der lokalen Communities, zeigt aber auch einen globalen Trend: Menschliche Verantwortung ist im Zeitalter der Automation nicht verhandelbar.

    Die größte künftige Herausforderung für Wikipedia wird es sein, ihre Relevanz in einer Welt zu bewahren, in der KI-kurierte "Zusammenfassungen" für viele Nutzer der Standard sind. Mit der Betonung menschlicher Autorenschaft setzt die Plattform auf die fortbestehende Wertschätzung der Öffentlichkeit für Transparenz und den "rauen Peer-Review" in Diskussionsseiten und Bearbeitungsverläufen – Eigenschaften, die Blackbox-KI-Modelle nicht replizieren können.


    (27.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    gettex
    gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

    » Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

    » Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

    » EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

    » Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

    » PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

    » (Christian Drastil)

    » SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
    CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
    Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
    Neue Bilder: Bernd Braunstein, Christoph Rainer , Susanne Bickel , Lisa Galuska, Fanboy-Buch, Manfred Kainz und Verena Tanos




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
      BSN MA-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
      BSN MA-Event Strabag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      180. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de