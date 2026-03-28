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Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

28.03.2026, 3030 Zeichen

Mehrere große Vermögensverwalter haben ihre Netflix-Positionen zuletzt drastisch aufgestockt – und das kurz nach einer Preiserhöhung, die Analysten zufolge bis zu 1,7 Milliarden Dollar an Zusatzeinnahmen bringen könnte. Die Kombination aus steigenden Preisen, wachsendem Werbegeschäft und einem erweiterten Live-Content-Angebot macht den Streaming-Konzern offenbar attraktiver denn je.

Institutionelle Käufe in ungewöhnlichem Ausmaß

Die Zahlen aus den jüngsten SEC-Meldungen vom 28. März 2026 sind bemerkenswert. Generate Investment Management steigerte seine Netflix-Position um 978,6 Prozent und hält nun 318.469 Aktien – rund 1,4 Prozent des Gesamtportfolios. Accurate Wealth Management erhöhte seinen Anteil im vierten Quartal um 887,3 Prozent auf 27.763 Aktien. Net Worth Advisory Group folgte mit einem Plus von 665,7 Prozent. Insgesamt befinden sich inzwischen rund 80,9 Prozent der ausstehenden Aktien in institutioneller Hand.

Preiserhöhungen und Werbegeschäft als Wachstumstreiber

Seit dem 27. März 2026 gelten neue Abopreise: Das werbefinanzierte Standardabo kostet nun 8,99 Dollar pro Monat, das werbefreie Standard- und Premium-Abo 19,99 beziehungsweise 26,99 Dollar. Analysten rechnen damit, dass diese Anpassungen bis zu 1,7 Milliarden Dollar an zusätzlichem Umsatz freischalten.

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Das Werbesegment selbst wächst schnell. 2025 erzielte Netflix damit 1,5 Milliarden Dollar – etwa drei Prozent des Gesamtumsatzes. Für 2026 wird eine Verdopplung erwartet, gestützt durch eine globale Abonnentenbasis von rund 325 Millionen Nutzern zum Jahresende 2025.

Live-Events als Kundenbindungsstrategie

Netflix setzt zunehmend auf Live-Inhalte, um Abwanderung zu reduzieren und den Wert des werbefinanzierten Abos zu steigern. Am 26. März übertrug die Plattform das MLB-Eröffnungsspiel zwischen den Yankees und den Giants. Innerhalb von 48 Stunden folgten die Dokumentation „BTS: THE RETURN" und der Spielfilm „Anemone".

Diese Strategie zielt darauf ab, den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) zu erhöhen – ein Schlüsselindikator, den Investoren bei der Bewertung von Streaming-Plattformen genau beobachten.

Quartalszahlen am 16. April

Wie gut die Preiserhöhungen und die Live-Content-Offensive tatsächlich ankommen, zeigen die Zahlen zum ersten Quartal 2026 – offiziell geplant für den 16. April 2026. Der Bericht liefert erstmals konkrete Daten zu Abonnentenentwicklung und Margen unter den neuen Preisstrukturen. Das Management will die Ergebnisse anschließend in einem Live-Interview kommentieren und einen Ausblick auf die weitere Guidance geben.

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Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

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