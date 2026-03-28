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Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)

28.03.2026, 3031 Zeichen

Für Patienten mit therapieresistenter Schizophrenie gibt es oft wenig Hoffnung auf Besserung. Auf einem großen Psychiatrie-Kongress in Florenz präsentierte Newron SpA nun vielversprechende Daten zu seinem Hoffnungsträger Evenamide. Das Medikament lindert offenbar nicht nur Standard-Symptome, sondern verbessert auch das soziale Leben und die Alltagsbewältigung der Betroffenen spürbar.

Neuer Ansatz zeigt Wirkung

Herkömmliche Behandlungen zielen meist auf Dopamin-Rezeptoren ab und stoßen bei vielen Patienten an ihre Grenzen. Evenamide wählt einen anderen Weg. Der Wirkstoff blockiert selektiv spannungsgesteuerte Natriumkanäle und normalisiert so die Glutamat-Ausschüttung. Genau dieser Mechanismus scheint laut der jüngsten Analyse die kognitiven und funktionalen Defizite zu beheben, an denen traditionelle Therapien oft scheitern. Für das Management ist dieser Fortschritt bei den sozialen Fähigkeiten ein zentrales Argument für den künftigen Marktwert des Medikaments.

Um Evenamide zur Marktreife zu bringen, treibt das Unternehmen das globale Phase-III-Programm "ENIGMA-TRS" voran. Die finanzielle Basis dafür steht, nachdem Newron im März die Laufzeiten eines Kredits der Europäischen Investitionsbank (EIB) bis Juni 2028 verlängern konnte. Zusammen mit einer kürzlich abgeschlossenen Kapitalerhöhung reicht die Liquidität nun bis Ende 2027.

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* Viertes Quartal 2026: Erste Daten aus dem 12-Wochen-Programm
* Erstes Halbjahr 2027: Angestrebte Einreichung des Zulassungsantrags (NDA)
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Blick auf den Kurszettel

An der Börse reagierten Anleger zuletzt verhalten auf die operativen Fortschritte. Am Freitag ging das Papier mit einem Abschlag von 3,40 Prozent bei 15,90 Euro aus dem Handel. Damit summiert sich das Minus seit Jahresbeginn auf gut 40 Prozent, wobei die Aktie aktuell knapp unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 16,43 Euro notiert.

Der entscheidende Katalysator für die weitere Kursentwicklung folgt im vierten Quartal 2026. Erreichen die anstehenden 12-Wochen-Daten die geforderten klinischen Marker, ebnet dies nicht nur den Weg zur Zulassung, sondern löst auch die Freigabe von weiteren 12 Millionen Euro an bedingter Finanzierung aus. Bis dahin stützen die Lizenzeinnahmen aus dem bereits vermarkteten Parkinson-Medikament Xadago, die im vergangenen Jahr 7,8 Millionen Euro einbrachten, das operative Geschäft.

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    Autor: Finanztrends

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