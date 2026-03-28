SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

28.03.2026, 2678 Zeichen

Eskalierender Iran-Konflikt, steigende Energiepreise, nervöse Investoren — Siemens erwischte zum Wochenschluss keinen guten Tag. Die Aktie verlor am Freitag rund 3 Prozent und steht damit seit Jahresbeginn bereits 15,6 Prozent im Minus.

Iran-Konflikt drückt auf die Stimmung

Der Auslöser für den jüngsten Rücksetzer liegt weniger im Unternehmen selbst als im globalen Umfeld. Berichte über eine Blockade der Straße von Hormus trieben die Energiepreise nach oben und weckten Sorgen über eine breite Investitionszurückhaltung bei Industriekunden. Deutsche Bank Research kommentierte, dass Großkunden geplante Projekte angesichts der unsicheren Lage verschieben könnten — wenngleich die Bank die direkten Auswirkungen auf das laufende zweite Quartal noch als begrenzt einschätzt. Siemens erzielt signifikante Umsätze in Regionen, die von stabilen Handelsrouten und Energiepreisen abhängen. Das macht das Unternehmen anfälliger für genau diese Art von Schock.

Insider kaufen, Analysten korrigieren

Ein bemerkenswerter Kontrast: Während die Kurse fallen, griffen Mitglieder aus dem erweiterten Familienkreis des Unternehmens am 26. März zu. Marisol von Siemens und Hadrian Pausch erwarben Aktien zu rund 209,77 Euro — ein Signal, das Marktbeobachter typischerweise als Vertrauen in die langfristige Strategie werten.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Siemens?

Auf Analystenebene zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Bank of America senkte ihr Kursziel am Freitag von 310 auf 295 Euro, hält aber an der Kaufempfehlung fest und begründet den Schritt mit vorsichtigeren kurzfristigen Ergebnisannahmen. Die UBS bleibt ebenfalls bei „Kaufen", mit einem Kursziel von 255 Euro.

Q2-Zahlen am 13. Mai als nächster Test

Der nächste konkrete Anhaltspunkt für die Kursentwicklung kommt am 13. Mai, wenn Siemens die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegt. Analysten erwarten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von rund 11,02 Euro. Ob die Zahlen den geopolitischen Gegenwind bereits spürbar widerspiegeln oder die Unsicherheit bislang an den Auftragsbüchern vorbeigegangen ist, wird entscheidend dafür sein, wie der Markt die aktuelle Kursschwäche einordnet — als vorübergehende Delle oder als Beginn einer längeren Belastungsphase.

Anzeige

Siemens-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Siemens-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(28.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

» Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

» Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

» Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

» Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

» Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
European Lithium Aktie: Neue Ausrichtung ( Finanztrends)
Ocugen Aktie: Frisches Geld, neue Ziele ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    #gabb #2070
    Featured Partner Video

    Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

    Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

    Books josefchladek.com

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



    Autor: Finanztrends

    28.03.2026, 2678 Zeichen

    Eskalierender Iran-Konflikt, steigende Energiepreise, nervöse Investoren — Siemens erwischte zum Wochenschluss keinen guten Tag. Die Aktie verlor am Freitag rund 3 Prozent und steht damit seit Jahresbeginn bereits 15,6 Prozent im Minus.

    Iran-Konflikt drückt auf die Stimmung

    Der Auslöser für den jüngsten Rücksetzer liegt weniger im Unternehmen selbst als im globalen Umfeld. Berichte über eine Blockade der Straße von Hormus trieben die Energiepreise nach oben und weckten Sorgen über eine breite Investitionszurückhaltung bei Industriekunden. Deutsche Bank Research kommentierte, dass Großkunden geplante Projekte angesichts der unsicheren Lage verschieben könnten — wenngleich die Bank die direkten Auswirkungen auf das laufende zweite Quartal noch als begrenzt einschätzt. Siemens erzielt signifikante Umsätze in Regionen, die von stabilen Handelsrouten und Energiepreisen abhängen. Das macht das Unternehmen anfälliger für genau diese Art von Schock.

    Insider kaufen, Analysten korrigieren

    Ein bemerkenswerter Kontrast: Während die Kurse fallen, griffen Mitglieder aus dem erweiterten Familienkreis des Unternehmens am 26. März zu. Marisol von Siemens und Hadrian Pausch erwarben Aktien zu rund 209,77 Euro — ein Signal, das Marktbeobachter typischerweise als Vertrauen in die langfristige Strategie werten.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Siemens?

    Auf Analystenebene zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Bank of America senkte ihr Kursziel am Freitag von 310 auf 295 Euro, hält aber an der Kaufempfehlung fest und begründet den Schritt mit vorsichtigeren kurzfristigen Ergebnisannahmen. Die UBS bleibt ebenfalls bei „Kaufen", mit einem Kursziel von 255 Euro.

    Q2-Zahlen am 13. Mai als nächster Test

    Der nächste konkrete Anhaltspunkt für die Kursentwicklung kommt am 13. Mai, wenn Siemens die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegt. Analysten erwarten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von rund 11,02 Euro. Ob die Zahlen den geopolitischen Gegenwind bereits spürbar widerspiegeln oder die Unsicherheit bislang an den Auftragsbüchern vorbeigegangen ist, wird entscheidend dafür sein, wie der Markt die aktuelle Kursschwäche einordnet — als vorübergehende Delle oder als Beginn einer längeren Belastungsphase.

    Anzeige

    Siemens-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

    Die neusten Siemens-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Siemens: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (28.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    Verbund
    Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

    » Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

    » Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

    » Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

    » Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

    » Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

    » Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

    » Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
    D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
    Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
    European Lithium Aktie: Neue Ausrichtung ( Finanztrends)
    Ocugen Aktie: Frisches Geld, neue Ziele ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      #gabb #2070
      Featured Partner Video

      Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

      Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de