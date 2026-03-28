» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

28.03.2026, 2678 Zeichen

Eskalierender Iran-Konflikt, steigende Energiepreise, nervöse Investoren — Siemens erwischte zum Wochenschluss keinen guten Tag. Die Aktie verlor am Freitag rund 3 Prozent und steht damit seit Jahresbeginn bereits 15,6 Prozent im Minus.

Iran-Konflikt drückt auf die Stimmung

Der Auslöser für den jüngsten Rücksetzer liegt weniger im Unternehmen selbst als im globalen Umfeld. Berichte über eine Blockade der Straße von Hormus trieben die Energiepreise nach oben und weckten Sorgen über eine breite Investitionszurückhaltung bei Industriekunden. Deutsche Bank Research kommentierte, dass Großkunden geplante Projekte angesichts der unsicheren Lage verschieben könnten — wenngleich die Bank die direkten Auswirkungen auf das laufende zweite Quartal noch als begrenzt einschätzt. Siemens erzielt signifikante Umsätze in Regionen, die von stabilen Handelsrouten und Energiepreisen abhängen. Das macht das Unternehmen anfälliger für genau diese Art von Schock.

Insider kaufen, Analysten korrigieren

Ein bemerkenswerter Kontrast: Während die Kurse fallen, griffen Mitglieder aus dem erweiterten Familienkreis des Unternehmens am 26. März zu. Marisol von Siemens und Hadrian Pausch erwarben Aktien zu rund 209,77 Euro — ein Signal, das Marktbeobachter typischerweise als Vertrauen in die langfristige Strategie werten.

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Auf Analystenebene zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Bank of America senkte ihr Kursziel am Freitag von 310 auf 295 Euro, hält aber an der Kaufempfehlung fest und begründet den Schritt mit vorsichtigeren kurzfristigen Ergebnisannahmen. Die UBS bleibt ebenfalls bei „Kaufen", mit einem Kursziel von 255 Euro.

Q2-Zahlen am 13. Mai als nächster Test

Der nächste konkrete Anhaltspunkt für die Kursentwicklung kommt am 13. Mai, wenn Siemens die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegt. Analysten erwarten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von rund 11,02 Euro. Ob die Zahlen den geopolitischen Gegenwind bereits spürbar widerspiegeln oder die Unsicherheit bislang an den Auftragsbüchern vorbeigegangen ist, wird entscheidend dafür sein, wie der Markt die aktuelle Kursschwäche einordnet — als vorübergehende Delle oder als Beginn einer längeren Belastungsphase.

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(28.03.2026)

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