Silver Tiger Metals Aktie: KCA-Deal ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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28.03.2026, 2362 Zeichen
Silver Tiger Metals vollzieht den Schritt vom Explorer zum künftigen Produzenten. Mit der Vergabe des EPCM-Vertrags für das El Tigre-Projekt in Mexiko rückt die erste Gold- und Silberförderung in greifbare Nähe. Die strategischen Weichen für den geplanten Produktionsstart im Jahr 2027 sind damit gestellt.
Kurs auf 2027
Das Unternehmen hat den Auftrag für Planung, Beschaffung und Bauleitung (EPCM) an KCA und deren Tochtergesellschaft KCA Norte vergeben. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Inbetriebnahme des Projekts voranzutreiben, um im vierten Quartal 2027 die erste Produktion von Silber und Gold zu realisieren. Technische Unterstützung erhält das Vorhaben durch den Dienstleister WSP.
Da die notwendigen staatlichen Genehmigungen für den Tagebau bereits vorliegen, verlagert sich der Schwerpunkt nun auf den Beginn der Bauarbeiten. Parallel dazu setzt Silver Tiger Metals seine Explorationsbohrungen in den nördlichen Abschnitten des Projektgebiets fort, um das Ressourcenpotenzial weiter auszuschöpfen.
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Finanzielle Basis gesichert
Die finanzielle Grundlage für diesen Meilenstein wurde bereits im vergangenen November durch eine Finanzierung in Höhe von rund 40 Millionen Kanadischen Dollar geschaffen. Dieses Kapital ermöglicht den Übergang von der reinen Exploration hin zu einem operativen Bergbauunternehmen. Marktbeobachter werten den KCA-Vertrag als klaren technischen Fahrplan, um das mexikanische Asset in einem dynamischen Edelmetallmarkt ans Netz zu bringen.
An der Börse reagierten Anleger positiv auf die Fortschritte. Die Aktie stieg am Freitag um 5,60 % auf 0,49 Euro. Trotz dieses jüngsten Aufwindes notiert das Papier mit einem Abschlag von rund 40 % noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,81 Euro. Der Fokus liegt nun auf der termingerechten Umsetzung der Bauphase in Sonora.
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Random Partner
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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
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