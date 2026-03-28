SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Silver Tiger Metals Aktie: KCA-Deal ( Finanztrends)

28.03.2026, 2362 Zeichen

Silver Tiger Metals vollzieht den Schritt vom Explorer zum künftigen Produzenten. Mit der Vergabe des EPCM-Vertrags für das El Tigre-Projekt in Mexiko rückt die erste Gold- und Silberförderung in greifbare Nähe. Die strategischen Weichen für den geplanten Produktionsstart im Jahr 2027 sind damit gestellt.

Kurs auf 2027

Das Unternehmen hat den Auftrag für Planung, Beschaffung und Bauleitung (EPCM) an KCA und deren Tochtergesellschaft KCA Norte vergeben. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Inbetriebnahme des Projekts voranzutreiben, um im vierten Quartal 2027 die erste Produktion von Silber und Gold zu realisieren. Technische Unterstützung erhält das Vorhaben durch den Dienstleister WSP.

Da die notwendigen staatlichen Genehmigungen für den Tagebau bereits vorliegen, verlagert sich der Schwerpunkt nun auf den Beginn der Bauarbeiten. Parallel dazu setzt Silver Tiger Metals seine Explorationsbohrungen in den nördlichen Abschnitten des Projektgebiets fort, um das Ressourcenpotenzial weiter auszuschöpfen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Silver Tiger Metals?

Finanzielle Basis gesichert

Die finanzielle Grundlage für diesen Meilenstein wurde bereits im vergangenen November durch eine Finanzierung in Höhe von rund 40 Millionen Kanadischen Dollar geschaffen. Dieses Kapital ermöglicht den Übergang von der reinen Exploration hin zu einem operativen Bergbauunternehmen. Marktbeobachter werten den KCA-Vertrag als klaren technischen Fahrplan, um das mexikanische Asset in einem dynamischen Edelmetallmarkt ans Netz zu bringen.

An der Börse reagierten Anleger positiv auf die Fortschritte. Die Aktie stieg am Freitag um 5,60 % auf 0,49 Euro. Trotz dieses jüngsten Aufwindes notiert das Papier mit einem Abschlag von rund 40 % noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,81 Euro. Der Fokus liegt nun auf der termingerechten Umsetzung der Bauphase in Sonora.

Anzeige

Silver Tiger Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Silver Tiger Metals-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Silver Tiger Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Silver Tiger Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Silver Tiger Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(28.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

» Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)

» Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)

» AeroVironment Aktie: Wachstum trifft Skepsis ( Finanztrends)

» W&W Aktie: Ausblick trübt Bilanzfreude ( Finanztrends)

» Oracle Aktie: Alarm am Kreditmarkt ( Finanztrends)

» Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)

» Ethereum: Institutionen kaufen, Retail zögert ( Finanztrends)

» Hims & Hers Aktie: Sicherheit kostet Marge ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)
Oracle Aktie: Diskrepanz wächst ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval



    Autor: Finanztrends

    28.03.2026, 2362 Zeichen

    Silver Tiger Metals vollzieht den Schritt vom Explorer zum künftigen Produzenten. Mit der Vergabe des EPCM-Vertrags für das El Tigre-Projekt in Mexiko rückt die erste Gold- und Silberförderung in greifbare Nähe. Die strategischen Weichen für den geplanten Produktionsstart im Jahr 2027 sind damit gestellt.

    Kurs auf 2027

    Das Unternehmen hat den Auftrag für Planung, Beschaffung und Bauleitung (EPCM) an KCA und deren Tochtergesellschaft KCA Norte vergeben. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Inbetriebnahme des Projekts voranzutreiben, um im vierten Quartal 2027 die erste Produktion von Silber und Gold zu realisieren. Technische Unterstützung erhält das Vorhaben durch den Dienstleister WSP.

    Da die notwendigen staatlichen Genehmigungen für den Tagebau bereits vorliegen, verlagert sich der Schwerpunkt nun auf den Beginn der Bauarbeiten. Parallel dazu setzt Silver Tiger Metals seine Explorationsbohrungen in den nördlichen Abschnitten des Projektgebiets fort, um das Ressourcenpotenzial weiter auszuschöpfen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Silver Tiger Metals?

    Finanzielle Basis gesichert

    Die finanzielle Grundlage für diesen Meilenstein wurde bereits im vergangenen November durch eine Finanzierung in Höhe von rund 40 Millionen Kanadischen Dollar geschaffen. Dieses Kapital ermöglicht den Übergang von der reinen Exploration hin zu einem operativen Bergbauunternehmen. Marktbeobachter werten den KCA-Vertrag als klaren technischen Fahrplan, um das mexikanische Asset in einem dynamischen Edelmetallmarkt ans Netz zu bringen.

    An der Börse reagierten Anleger positiv auf die Fortschritte. Die Aktie stieg am Freitag um 5,60 % auf 0,49 Euro. Trotz dieses jüngsten Aufwindes notiert das Papier mit einem Abschlag von rund 40 % noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,81 Euro. Der Fokus liegt nun auf der termingerechten Umsetzung der Bauphase in Sonora.

    Anzeige

    Silver Tiger Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Silver Tiger Metals-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

    Die neusten Silver Tiger Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Silver Tiger Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Silver Tiger Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (28.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    BKS
    Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

    » Klarna Aktie: Insiderkäufe verpuffen ( Finanztrends)

    » Intel Aktie: Preisschraube angezogen ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Milliarden-Deal verpufft ( Finanztrends)

    » AeroVironment Aktie: Wachstum trifft Skepsis ( Finanztrends)

    » W&W Aktie: Ausblick trübt Bilanzfreude ( Finanztrends)

    » Oracle Aktie: Alarm am Kreditmarkt ( Finanztrends)

    » Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)

    » Ethereum: Institutionen kaufen, Retail zögert ( Finanztrends)

    » Hims & Hers Aktie: Sicherheit kostet Marge ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Microsoft Aktie: Die KI-Rechnung steigt ( Finanztrends)
    Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
    Deutz Aktie: Milliardenplan im Energiegeschäft ( Finanztrends)
    Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)
    Oracle Aktie: Diskrepanz wächst ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de