SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

28.03.2026, 2628 Zeichen

Wer heute nach aktuellen Kursdaten oder frischen Nachrichten zur Urb Rulmenti Sa Suceava sucht, blickt in ein Vakuum. Seit dem Abschied vom regulären Börsenparkett im Jahr 2021 ist es still um den rumänischen Wälzlagerhersteller geworden. Für verbliebene Anteilseigner bedeutet dieser Zustand vor allem eine drastisch eingeschränkte Handlungsfähigkeit.

Liquiditätsfalle nach dem Börsenrückzug

Die formelle Delistung der Aktie trat bereits im Oktober 2021 in Kraft. Vorausgegangen war ein entsprechender Beschluss der Hauptversammlung vom April desselben Jahres. Seither sind die Papiere nicht mehr über herkömmliche Handelsplätze handelbar. Dieser Entzug der Marktplattform hat zur Folge, dass der Zugang zu Liquidität für Aktionäre nahezu vollständig unterbrochen ist.

Ohne die strengen Publizitätspflichten eines börsennotierten Unternehmens ist auch die Transparenz versiegt. Klassische Finanzmarkttermine wie die Veröffentlichung von Quartalsberichten oder öffentliche Mitteilungen zu Dividendenausschüttungen entfallen. Informationen zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens sind seither kaum noch öffentlich zugänglich und müssen in der Regel direkt bei der Gesellschaft angefragt werden.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Urb Rulmenti Sa Suceava?

Industrielle Basis in Suceava

Operativ bleibt das 1989 gegründete Unternehmen jedoch ein relevanter Akteur im Sektor für Wälzlager und Komponenten. Mit einer Exportquote von rund 90 Prozent bedient die Gesellschaft Kunden in Westeuropa, Asien, Afrika und Amerika. Das Portfolio umfasst diverse Lagertypen, von Rillenkugellagern bis hin zu spezialisierten Pendelrollenlagern für die Schwerindustrie.

Am Standort Suceava betreibt das Unternehmen ein Werk mit einer Gesamtfläche von 167.000 Quadratmetern, wovon 54.000 Quadratmeter auf die Produktion entfallen. Trotz des Rückzugs von der Börse bleibt die industrielle Substanz durch Zertifizierungen wie die ISO 9001:2015 formal untermauert. Für Anleger bleibt die Beteiligung dennoch eine "tote" Position im Depot, solange kein außerbörslicher Handelsplatz oder ein Rückkaufangebot eine Ausstiegsoption bietet.

Anzeige

Urb Rulmenti Sa Suceava-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Urb Rulmenti Sa Suceava-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Urb Rulmenti Sa Suceava-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Urb Rulmenti Sa Suceava-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Urb Rulmenti Sa Suceava: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(28.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

» Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

» Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

» Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

» Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

» Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
European Lithium Aktie: Neue Ausrichtung ( Finanztrends)
Ocugen Aktie: Frisches Geld, neue Ziele ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    #gabb #2070
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    28.03.2026, 2628 Zeichen

    Wer heute nach aktuellen Kursdaten oder frischen Nachrichten zur Urb Rulmenti Sa Suceava sucht, blickt in ein Vakuum. Seit dem Abschied vom regulären Börsenparkett im Jahr 2021 ist es still um den rumänischen Wälzlagerhersteller geworden. Für verbliebene Anteilseigner bedeutet dieser Zustand vor allem eine drastisch eingeschränkte Handlungsfähigkeit.

    Liquiditätsfalle nach dem Börsenrückzug

    Die formelle Delistung der Aktie trat bereits im Oktober 2021 in Kraft. Vorausgegangen war ein entsprechender Beschluss der Hauptversammlung vom April desselben Jahres. Seither sind die Papiere nicht mehr über herkömmliche Handelsplätze handelbar. Dieser Entzug der Marktplattform hat zur Folge, dass der Zugang zu Liquidität für Aktionäre nahezu vollständig unterbrochen ist.

    Ohne die strengen Publizitätspflichten eines börsennotierten Unternehmens ist auch die Transparenz versiegt. Klassische Finanzmarkttermine wie die Veröffentlichung von Quartalsberichten oder öffentliche Mitteilungen zu Dividendenausschüttungen entfallen. Informationen zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens sind seither kaum noch öffentlich zugänglich und müssen in der Regel direkt bei der Gesellschaft angefragt werden.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Urb Rulmenti Sa Suceava?

    Industrielle Basis in Suceava

    Operativ bleibt das 1989 gegründete Unternehmen jedoch ein relevanter Akteur im Sektor für Wälzlager und Komponenten. Mit einer Exportquote von rund 90 Prozent bedient die Gesellschaft Kunden in Westeuropa, Asien, Afrika und Amerika. Das Portfolio umfasst diverse Lagertypen, von Rillenkugellagern bis hin zu spezialisierten Pendelrollenlagern für die Schwerindustrie.

    Am Standort Suceava betreibt das Unternehmen ein Werk mit einer Gesamtfläche von 167.000 Quadratmetern, wovon 54.000 Quadratmeter auf die Produktion entfallen. Trotz des Rückzugs von der Börse bleibt die industrielle Substanz durch Zertifizierungen wie die ISO 9001:2015 formal untermauert. Für Anleger bleibt die Beteiligung dennoch eine "tote" Position im Depot, solange kein außerbörslicher Handelsplatz oder ein Rückkaufangebot eine Ausstiegsoption bietet.

    Anzeige

    Urb Rulmenti Sa Suceava-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Urb Rulmenti Sa Suceava-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

    Die neusten Urb Rulmenti Sa Suceava-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Urb Rulmenti Sa Suceava-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Urb Rulmenti Sa Suceava: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (28.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

    » Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

    » Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

    » Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

    » Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

    » Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

    » Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

    » Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
    D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
    Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
    European Lithium Aktie: Neue Ausrichtung ( Finanztrends)
    Ocugen Aktie: Frisches Geld, neue Ziele ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      #gabb #2070
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de