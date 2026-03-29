» FutureGen Industries Aktie: Kapitaltausch vollzogen ( Finanztrends)

29.03.2026, 1970 Zeichen

FutureGen Industries hat eine ausstehende Verbindlichkeit in Höhe von 25.200 CAD beglichen. Statt Barmittel zu verwenden, setzte das Unternehmen auf die Ausgabe neuer Anteile an einen Insider. Dieser Schritt entlastet die Bilanz, ohne den Cashflow direkt zu belasten.

Details der Aktienausgabe

Zur Tilgung der Forderung gab das Unternehmen am vergangenen Freitag 100.800 Stammaktien aus. Die Papiere wurden zu einem Preis von 0,25 CAD bewertet und gingen an den Direktor Constantine Carmichel.

Die neuen Aktien sind mit einer gesetzlichen Haltefrist belegt. Erst ab dem 27. Juli 2026 dürfen die Anteile gehandelt oder übertragen werden. Solche Sperrfristen sind bei privaten Platzierungen regulatorischer Standard, um die Marktstabilität zu gewährleisten.

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Rechtliche Einordnung

Die Abwicklung folgte den kanadischen regulatorischen Vorgaben. Da das Volumen der Emission weniger als 25 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung ausmachte, konnte FutureGen Industries auf eine Einholung der Zustimmung durch die Minderheitsaktionäre verzichten. Ebenso griffen Ausnahmeregelungen bezüglich formaler Bewertungsgutachten, die bei Transaktionen mit Unternehmensinsidern üblicherweise gefordert werden.

Mit diesem Schritt bereinigt das Management die Bücher von einer spezifischen Altlast. Die Strategie, Verbindlichkeiten durch Eigenkapital zu ersetzen, schont die liquiden Reserven des Unternehmens für operative Zwecke.

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(29.03.2026)

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