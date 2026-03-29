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SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( Finanztrends)

29.03.2026, 2922 Zeichen

SoftBank hat sich am 28. März 2026 einen ungesicherten Überbrückungskredit über 40 Milliarden US-Dollar gesichert — erneut mit OpenAI als zentralem Ziel. Das Volumen ist bemerkenswert, die Laufzeit jedoch kurz: Der Kredit läuft bereits im März 2027 aus.

Wer finanziert, und warum

Hinter dem Kredit steht ein Konsortium aus internationalen und japanischen Großbanken: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp sowie MUFG Bank. Die Bereitschaft dieser Institute, eine ungesicherte Fazilität in dieser Größenordnung bereitzustellen, zeigt, dass der Finanzsektor trotz angespannter Bedingungen am Anleihemarkt weiterhin bereit ist, große KI-Wetten zu finanzieren.

Die neuen Mittel fließen in eine breitere Finanzierungsrunde für OpenAI im Umfang von 110 Milliarden Dollar, an der auch Amazon und Nvidia beteiligt sind. OpenAI wird in dieser Runde mit rund 840 Milliarden Dollar bewertet — mit Blick auf einen möglichen Börsengang könnte die Bewertung laut Marktbeobachtern die Marke von einer Billion Dollar überschreiten.

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Parallel dazu kühlt sich die Stimmung unter Anleiheinvestoren gegenüber KI-lastigen Unternehmen spürbar ab — erkennbar an steigenden Credit Default Swaps für Firmen mit hohem Engagement in kapitalintensiven KI-Assets.

Infrastruktur als zweite Säule

SoftBank setzt nicht nur auf Modellentwicklung. Parallel entsteht in Ohio ein Rechenzentrumscampus mit einer Kapazität von zehn Gigawatt, finanziert über ein separates Projekt im Volumen von 33,3 Milliarden Dollar — betrieben durch SB Energy und AEP Ohio mit neuer Erdgaskapazität.

Die Entscheidung für einen kurzlaufenden Überbrückungskredit statt langfristiger Anleihen deutet auf eine bewusst flexible Finanzierungsstrategie hin: SoftBank hält sich Spielraum offen, während der Weg zur KI-Kommerzialisierung noch mit erheblicher Unsicherheit behaftet ist. Bereits zuvor hatte das Unternehmen über seinen Vision Fund 2 eine Investition von 30 Milliarden Dollar in OpenAI zugesagt — die aktuelle Finanzierung baut darauf auf.

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