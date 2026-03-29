» SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( Finanztrends)

29.03.2026, 2922 Zeichen

SoftBank hat sich am 28. März 2026 einen ungesicherten Überbrückungskredit über 40 Milliarden US-Dollar gesichert — erneut mit OpenAI als zentralem Ziel. Das Volumen ist bemerkenswert, die Laufzeit jedoch kurz: Der Kredit läuft bereits im März 2027 aus.

Wer finanziert, und warum

Hinter dem Kredit steht ein Konsortium aus internationalen und japanischen Großbanken: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp sowie MUFG Bank. Die Bereitschaft dieser Institute, eine ungesicherte Fazilität in dieser Größenordnung bereitzustellen, zeigt, dass der Finanzsektor trotz angespannter Bedingungen am Anleihemarkt weiterhin bereit ist, große KI-Wetten zu finanzieren.

Die neuen Mittel fließen in eine breitere Finanzierungsrunde für OpenAI im Umfang von 110 Milliarden Dollar, an der auch Amazon und Nvidia beteiligt sind. OpenAI wird in dieser Runde mit rund 840 Milliarden Dollar bewertet — mit Blick auf einen möglichen Börsengang könnte die Bewertung laut Marktbeobachtern die Marke von einer Billion Dollar überschreiten.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SoftBank ?

Die Zahlen hinter der Euphorie

Die Fundamentaldaten des KI-Sektors bleiben komplex. OpenAI verbuchte 2025 einen Verlust von 8 Milliarden Dollar und soll Prognosen zufolge erst 2030 die Gewinnschwelle erreichen. Das gemeinsame Infrastrukturprojekt „Stargate" wurde zudem erheblich gestutzt: Das ursprünglich geplante Budget von 1,4 Billionen Dollar über acht Jahre schrumpfte auf 600 Milliarden Dollar über vier Jahre.

Parallel dazu kühlt sich die Stimmung unter Anleiheinvestoren gegenüber KI-lastigen Unternehmen spürbar ab — erkennbar an steigenden Credit Default Swaps für Firmen mit hohem Engagement in kapitalintensiven KI-Assets.

Infrastruktur als zweite Säule

SoftBank setzt nicht nur auf Modellentwicklung. Parallel entsteht in Ohio ein Rechenzentrumscampus mit einer Kapazität von zehn Gigawatt, finanziert über ein separates Projekt im Volumen von 33,3 Milliarden Dollar — betrieben durch SB Energy und AEP Ohio mit neuer Erdgaskapazität.

Die Entscheidung für einen kurzlaufenden Überbrückungskredit statt langfristiger Anleihen deutet auf eine bewusst flexible Finanzierungsstrategie hin: SoftBank hält sich Spielraum offen, während der Weg zur KI-Kommerzialisierung noch mit erheblicher Unsicherheit behaftet ist. Bereits zuvor hatte das Unternehmen über seinen Vision Fund 2 eine Investition von 30 Milliarden Dollar in OpenAI zugesagt — die aktuelle Finanzierung baut darauf auf.

Anzeige

SoftBank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SoftBank-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten SoftBank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SoftBank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SoftBank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(29.03.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner wienerberger

wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...

» Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)

» SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( Finanztrends)

» Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)

» FutureGen Industries Aktie: Kapitaltausch vollzogen ( Finanztrends)

» ZEAL Network Aktie: Millionenschweres Kreditgeschäft ( Finanztrends)

» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)

» Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)

» Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)