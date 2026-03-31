Börsegeschichte 31.3: Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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31.03.2026, 497 Zeichen
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31.03.2009: Top 2: Uniqa: 9.97% - [Top 1: 10.13% (15.03.2002), Top 3: 9.83524% (11.03.2016)]
Bisher gab es an einem 31. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 31.03. beträgt 0,07%. Der beste 31.03. fand im Jahr 2009 mit 4,89%statt, der schlechteste 31.03. im Jahr 2025 mit -1,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 31.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.03.)
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