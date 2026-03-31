Nachlese: Aleksandar Makuljevic Raiffeisen Zertifikate, Sebastian Sorger ÖTV (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
31.03.2026, 1135 Zeichen
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8551/
- ATX unverändert
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- neue Raiffeisen Markt-Prognosen
- Research zu Kontron, Porr, Verbund, UBM, Frequentis
- Aleksandar Makuljevic aus dem Team von Raiffeisen Zertifikate läutet die Opening Bell für Montag. Raiffeisen Research hat heute die ATX-Schätzungen nach unten genommen. Mit Zertifikaten kann man diese und auch alle anderen Marktmeinungen abbilden
- Börse Frankfurt: DAX unverändert, RWE gesucht
- mehr dazu im Podcast
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(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.03.)
Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache
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