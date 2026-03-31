SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Aleksandar Makuljevic Raiffeisen Zertifikate, Sebastian Sorger ÖTV (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

31.03.2026, 1135 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8551/
- ATX unverändert
- starke Andritz-Dividende
- die Top-News kamen bereits Freitag Nachmittag: RBI wird Big Player in Rumänien, CPI mit tollen Zahlen, Aktie heute gesucht
- neue Raiffeisen Markt-Prognosen
- Research zu Kontron, Porr, Verbund, UBM, Frequentis
- Aleksandar Makuljevic aus dem Team von Raiffeisen Zertifikate läutet die Opening Bell für Montag. Raiffeisen Research hat heute die ATX-Schätzungen nach unten genommen. Mit Zertifikaten kann man diese und auch alle anderen Marktmeinungen abbilden
- Börse Frankfurt: DAX unverändert, RWE gesucht
- mehr dazu im Podcast

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8553
SportWoche ÖTV-Spitzentennis-Podcast: Nach den vorwöchigen 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me gab es diesmal kleine Korrekturen, wie wir an der Börse sagen. win2day-Spieler der Woche ist Sebastian Sorger, der ein neues Karrierehoch geschafft hat und schön langsam die u.a. Top10 challenged.
https://mumak.me
https://www.win2day.at

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.03.)


(31.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:UBM, CA Immo, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Andritz, Addiko Bank, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Porr, Stadlauer Malzfabrik AG, Semperit, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Q1-Bilanz, Stockpicking Österreich mit Mini-Plus (Dep...

» Börsegeschichte 31.3: Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Aleksandar Makuljevic Raiffeisen Zertifikate, Sebastian Sorger...

» PIR-News: News zu Addiko, Reploid, cyan, Research zu UBM und Porr (Chris...

» Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur ...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Uniqa und UBM gesucht

» ATX-Trends: RBI, Verbund, SBO ...

» Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...

» ATX tritt auf der Stelle – Raiffeisen Research senkt Prognosen deutlich ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Österreichischer Aktientag: Impressionen
Österreich-Depots: Q1-Bilanz, Stockpicking Österreich mit Mini-Plus (Depot Kommentar)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Uniqa und UBM gesucht
Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(1)
    BSN Vola-Event MTU Aero Engines
    Star der Stunde: Agrana 1.67%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.43%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Agrana(2), AT&S(1)
    Star der Stunde: Frequentis 2.4%, Rutsch der Stunde: Porr -1.03%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(1), Bawag(1), Agrana(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.88%, Rutsch der Stunde: OMV -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Erste Group(1), Zumtobel(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.59%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.78%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Christian Drastil

    31.03.2026, 1135 Zeichen

    Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8551/
    - ATX unverändert
    - starke Andritz-Dividende
    - die Top-News kamen bereits Freitag Nachmittag: RBI wird Big Player in Rumänien, CPI mit tollen Zahlen, Aktie heute gesucht
    - neue Raiffeisen Markt-Prognosen
    - Research zu Kontron, Porr, Verbund, UBM, Frequentis
    - Aleksandar Makuljevic aus dem Team von Raiffeisen Zertifikate läutet die Opening Bell für Montag. Raiffeisen Research hat heute die ATX-Schätzungen nach unten genommen. Mit Zertifikaten kann man diese und auch alle anderen Marktmeinungen abbilden
    - Börse Frankfurt: DAX unverändert, RWE gesucht
    - mehr dazu im Podcast

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8553
    SportWoche ÖTV-Spitzentennis-Podcast: Nach den vorwöchigen 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me gab es diesmal kleine Korrekturen, wie wir an der Börse sagen. win2day-Spieler der Woche ist Sebastian Sorger, der ein neues Karrierehoch geschafft hat und schön langsam die u.a. Top10 challenged.
    https://mumak.me
    https://www.win2day.at

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.03.)


    (31.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:UBM, CA Immo, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Andritz, Addiko Bank, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Porr, Stadlauer Malzfabrik AG, Semperit, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Q1-Bilanz, Stockpicking Österreich mit Mini-Plus (Dep...

    » Börsegeschichte 31.3: Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Aleksandar Makuljevic Raiffeisen Zertifikate, Sebastian Sorger...

    » PIR-News: News zu Addiko, Reploid, cyan, Research zu UBM und Porr (Chris...

    » Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur ...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Uniqa und UBM gesucht

    » ATX-Trends: RBI, Verbund, SBO ...

    » Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...

    » ATX tritt auf der Stelle – Raiffeisen Research senkt Prognosen deutlich ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Österreichischer Aktientag: Impressionen
    Österreich-Depots: Q1-Bilanz, Stockpicking Österreich mit Mini-Plus (Depot Kommentar)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Uniqa und UBM gesucht
    Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(1)
      BSN Vola-Event MTU Aero Engines
      Star der Stunde: Agrana 1.67%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.43%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Agrana(2), AT&S(1)
      Star der Stunde: Frequentis 2.4%, Rutsch der Stunde: Porr -1.03%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(1), Bawag(1), Agrana(1)
      Star der Stunde: AT&S 0.88%, Rutsch der Stunde: OMV -0.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Erste Group(1), Zumtobel(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.59%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.78%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de