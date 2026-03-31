Nachlese: Aleksandar Makuljevic Raiffeisen Zertifikate, Sebastian Sorger ÖTV (audio cd.at)

31.03.2026, 1135 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8551/

- ATX unverändert

- starke Andritz-Dividende

- die Top-News kamen bereits Freitag Nachmittag: RBI wird Big Player in Rumänien, CPI mit tollen Zahlen, Aktie heute gesucht

- neue Raiffeisen Markt-Prognosen

- Research zu Kontron, Porr, Verbund, UBM, Frequentis

- Aleksandar Makuljevic aus dem Team von Raiffeisen Zertifikate läutet die Opening Bell für Montag. Raiffeisen Research hat heute die ATX-Schätzungen nach unten genommen. Mit Zertifikaten kann man diese und auch alle anderen Marktmeinungen abbilden

- Börse Frankfurt: DAX unverändert, RWE gesucht

- mehr dazu im Podcast

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8553

SportWoche ÖTV-Spitzentennis-Podcast: Nach den vorwöchigen 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me gab es diesmal kleine Korrekturen, wie wir an der Börse sagen. win2day-Spieler der Woche ist Sebastian Sorger, der ein neues Karrierehoch geschafft hat und schön langsam die u.a. Top10 challenged.

https://mumak.me

https://www.win2day.at

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.03.)

(31.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:UBM, CA Immo, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Andritz, Addiko Bank, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Porr, Stadlauer Malzfabrik AG, Semperit, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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