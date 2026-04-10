Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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10.04.2026, 537 Zeichen
IPOs:
10.04.1995: Böhler-Uddeholm: Böhler-Uddeholm mit IPO in Wien. Emissionserlös war 1,65 Mrd. ATS.
10.04.1873: UBM: UBM mit IPO in Wien.
Bisher gab es an einem 10. April 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.04. beträgt 0,42%. Der beste 10.04. fand im Jahr 1992 mit 3,21% statt, der schlechteste 10.04. im Jahr 2012 mit -2,17%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.04.)
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