Börsepeople im Podcast S24/13: Richard Dittrich
Autor:
Christian Drastil
>> Website
13.04.2026, 2095 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8593
Richard Dittrich ist seit 25 Jahren der Richy der Börse Stuttgart, also nicht Lionel Ritchie, Supa Richie oder Ritschy Dobetsberger (und alle schreiben sich sowieso anders). Wir sprechen über frühes Interesse mit Skin in the Game in den Märkten und eine lange Karriere bei einem Arbeitgeber. Richy wurde zum Gesicht der Börse Stuttgart und ist quer über die Plattformen mit Financial Literacy unterwegs. Zuletzt gesehen haben wir uns am Börsentag Wien, sprechen tun wir u.a. über sein Österreich-Interesse, seinen Ex-Chef Christoph Boschan, das Profil der Börse Stuttgart, Webinare, Fragen an Richy, Bud Spencer & Terence Hill, Bisons, Tennissocken, Hebelprodukte - also sehr stark auch meine Interessensgebiete. Und natürlich reden wir über das Jahreshighlight in Stuttgart: Die Invest 2026, auch da reihen wir die Rolle der Börse Stuttgart ein. Und Melanie hat einen passenden Einspieler, wenn sich wer in der Gegend ansiedeln will.
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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Börsepeople im Podcast S24/13: Richard Dittrich
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/3eX3sfcZKcGKgUBJlyt1dm
Börsepeople im Podcast S24/13: Richard Dittrich - Richard Dittrich ist seit 25 Jahren der Richy der Börse Stuttgart, also nicht Lionel Ritchie, Supa Richie oder Ritschy Dobetsberger (und alle schreiben sich sowieso anders). Wir sprechen über frühes Interesse mit Skin in the Game in den Märkten und eine lange Karriere bei einem Arbeitgeber. Richy wurde zum Gesicht der Börse Stuttgart und ist quer über die Plattformen mit Financial Literacy unterwegs. Zuletzt gesehen haben wir uns am Börsentag Wien, sprechen tun wir u.a. über sein Österreich-Interesse, seinen Ex-Chef Christoph Boschan, das Profil der Börse Stuttgart, Webinare, Fragen an Richy, Bud Spencer & Terence Hill, Bisons, Tennissocken, Hebelprodukte - also sehr stark auch meine Interessensgebiete. Und natürlich reden wir über das Jahreshighlight in Stuttgart: Die Invest 2026, auch da reihen wir die Rolle der Börse Stuttgart ein. Und Melanie hat einen passenden Einspieler, wenn sich wer in der Gegend ansiedeln will.
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