» LinkedIn-NL: Live vom Österreich-Stand auf der Invest in Stuttgart ...

Schalten wir mal nach Stuttgart zu Dr. Eva Reuter und Stefan Marin ...https://audio-cd.at/page/podcast/8613

Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute habe ich Eva Reuter, Stefan Marin und ein Barista-Sample live von der Invest in Stuttgart. Diese Initiative rund um Österreich-Aktie wird auch Part unseres 1. Monthly Main Events sein. https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 http://www.audio-cd.at/pir Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations About: Die Serie "Private Investor Relations" des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Dieser Kanal ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Es handelt sich um das Ziel der stärkeren Vernetzung zwischen Privatanleger:innen und den Investor Relations Abteilungen. Für alle erwähnten Assets gilt der Risikohinweis. Im selbst komponierten Jingle unterstützt die Opernsängerin Ruzanna Ananyan. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

Danke fürs Reinhören!