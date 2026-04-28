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Österreichs Tennis-Elite im Wochencheck: Potapova führt, Schwärzler auf Karrierehoch (Podcast)

28.04.2026, 956 Zeichen
Die Woche 17 im internationalen Tenniszirkus bringt für den österreichischen Tennisverband (ÖTV) sowohl Grund zur Freude als auch einen kleinen Dämpfer. Während das übergreifende Ranking der besten österreichischen Spielerinnen und Spieler in den Top 10 seit Jahresbeginn personell unverändert bleibt, sorgen individuelle Entwicklungen für Bewegung – und ein Name fällt erstmals aus den ATP Top 1000. Potapova als unangefochtene Nummer eins An der Spitze des kombinierten ÖTV-Rankings aus WTA und ATP thront weiterhin Anastasia Potapova. Mit Rang 54 in der WTA-Weltrangliste und 1.085 Punkten ist sie die bestplatzierte österreichische Vertreterin im Welttennis. Beim laufenden Zwei-Wochen-Turnier in Madrid konnte sie sich als Lucky Loserin in einem packenden Match gegen Jelena Ostapenko durchsetzen und bleibt damit im Turnier. Am Montagabend wartet mit...

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(28.04.2026)

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