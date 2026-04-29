29.04.2026, 1950 Zeichen

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Elke Müller war langjährige Zertifikate Forum Austria Betreuerin und stets im Ping Pong zwischen Wirtschaft und Politik, jetzt tätig im Bundesministerium für Inneres. Wir sprechen über eine frühe Prägung in einem politisch interessierten Haushalt und den Start als parlamentarische Mitarbeiterin. Als Marketingleiterin des Verlags Österreich gab es spannende Projekte wie die Jusline und dann die erste Phase bei Scholdan, Elke war für das ZFA zuständig seit dem ersten Award 2007. Da holen wir weit aus und bringen dutzende MVPs ins Spiel, dazu auch den Song. Spannend ging es bei Elke weiter: Administrative Geschäftsführerin des Stronach Instituts für sozialökonomische Gerchtigkeit und dann die Leitung der Bundesgeschäftsselle des Team Stronach für Österreich. Danach noch eine Scholdan-Phase und dann wieder Ministerium.



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(29.04.2026)

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Wiener Börse Party #1145: ATX dank Andritz mit Hydropower fester, Raiffeisen Research passt den Game Plan an

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1. https://open.spotify.com/episode/3cz4ADv7PdXgbYQR9PJTgd Börsepeople im Podcast S24/20: Elke Müller - Elke Müller ist langjährige Zertifikate Forum Austria Betreuerin und stets im Ping Pong zwischen Wirtschaft und Politik, jetzt tätig im Bundesministerium für Inneres. Wir sprechen über eine frühe Prägung in einem politisch interessierten Haushalt und den Start als parlamentarische Mitarbeiterin. Als Marketingleiterin des Verlags Österreich gab es spannende Projekte wie die Jusline und dann die erste Phase bei Scholdan, Elke war für das ZFA zuständig seit dem ersten Award 2007. Da holen wir weit aus und bringen dutzende MVPs ins Spiel, dazu auch den Song. Spannend ging es bei Elke weiter: Administrative Geschäftsführerin des Stronach Instituts für sozialökonomische Gerchtigkeit und dann die Leitung der Bundesgeschäftsselle des Team Stronach für Österreich. Danach noch eine Scholdan-Phase und dann wieder Ministerium.



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