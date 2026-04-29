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Börsepeople im Podcast S24/20: Elke Müller

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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29.04.2026, 1950 Zeichen

Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/8646/

Elke Müller war langjährige Zertifikate Forum Austria Betreuerin und stets im Ping Pong zwischen Wirtschaft und Politik, jetzt tätig im Bundesministerium für Inneres. Wir sprechen über eine frühe Prägung in einem politisch interessierten Haushalt und den Start als parlamentarische Mitarbeiterin. Als Marketingleiterin des Verlags Österreich gab es spannende Projekte wie die Jusline und dann die erste Phase bei Scholdan, Elke war für das ZFA zuständig seit dem ersten Award 2007. Da holen wir weit aus und bringen dutzende MVPs ins Spiel, dazu auch den Song. Spannend ging es bei Elke weiter: Administrative Geschäftsführerin des Stronach Instituts für sozialökonomische Gerchtigkeit und dann die Leitung der Bundesgeschäftsselle des Team Stronach für Österreich. Danach noch eine Scholdan-Phase und dann wieder Ministerium.

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Sondernummer: https://boerse-social.com/pdf/fachheft64
Song 20 Jahre ZFA: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm

Melanie`s Einspieler: Greencube https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/green-cube/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


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1. https://open.spotify.com/episode/3cz4ADv7PdXgbYQR9PJTgd Börsepeople im Podcast S24/20: Elke Müller -

Elke Müller ist langjährige Zertifikate Forum Austria Betreuerin und stets im Ping Pong zwischen Wirtschaft und Politik, jetzt tätig im Bundesministerium für Inneres. Wir sprechen über eine frühe Prägung in einem politisch interessierten Haushalt und den Start als parlamentarische Mitarbeiterin. Als Marketingleiterin des Verlags Österreich gab es spannende Projekte wie die Jusline und dann die erste Phase bei Scholdan, Elke war für das ZFA zuständig seit dem ersten Award 2007. Da holen wir weit aus und bringen dutzende MVPs ins Spiel, dazu auch den Song. Spannend ging es bei Elke weiter: Administrative Geschäftsführerin des Stronach Instituts für sozialökonomische Gerchtigkeit und dann die Leitung der Bundesgeschäftsselle des Team Stronach für Österreich. Danach noch eine Scholdan-Phase und dann wieder Ministerium.

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