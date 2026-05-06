06.05.2026, 1787 Zeichen

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Daniela Klauser ist CFO der seit kurzem börsenotierten Asta Energy Solutions AG. Dabei ist sie in den Bereichen Finance, Controlling, Accounting & Tax, Treasury sowie HR and Legal & Governance tätig und leitet M&A Projekte in der Gruppe. Wir starten in der Steuerberatung und gehen dann 2007 in die Asta Elektrodraht GmbH, sprechen über den Einstieg von Michael Tojner, über verschiedene Ideen, an die Börse zu gehen, über die Opening-Bell-Bitte in Frankfurt, über eine schnelle Halbmarathon-Strecke mit Asta in der Mitte und vieles mehr.



Opening Bell in Frankfurt: https://www.youtube.com/watch?v=bGi6f07-Gj0

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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(06.05.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/23: Daniela Klauser

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1. https://open.spotify.com/episode/4ZlwaQCT0KWSr7ZcqGP9um Börsepeople im Podcast S24/23: Daniela Klauser - Daniela Klauser ist CFO der seit kurzem börsenotierten Asta Energy Solutions AG. Dabei ist sie in den Bereichen Finance, Controlling, Accounting & Tax, Treasury sowie HR and Legal & Governance tätig und leitet M&A Projekte in der Gruppe. Wir starten in der Steuerberatung und gehen dann 2007 in die Asta Elektrodraht GmbH, sprechen über den Einstieg von Michael Tojner, über verschiedene Ideen, an die Börse zu gehen, über die Opening-Bell-Bitte in Frankfurt, über eine schnelle Halbmarathon-Strecke mit Asta in der Mitte und vieles mehr.



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