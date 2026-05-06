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Börsepeople im Podcast S24/23: Daniela Klauser

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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06.05.2026, 1787 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8665

Daniela Klauser ist CFO der seit kurzem börsenotierten Asta Energy Solutions AG. Dabei ist sie in den Bereichen Finance, Controlling, Accounting & Tax, Treasury sowie HR and Legal & Governance tätig und leitet M&A Projekte in der Gruppe. Wir starten in der Steuerberatung und gehen dann 2007 in die Asta Elektrodraht GmbH, sprechen über den Einstieg von Michael Tojner, über verschiedene Ideen, an die Börse zu gehen, über die Opening-Bell-Bitte in Frankfurt, über eine schnelle Halbmarathon-Strecke mit Asta in der Mitte und vieles mehr.

Opening Bell in Frankfurt: https://www.youtube.com/watch?v=bGi6f07-Gj0
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Aktuelles zur Aktie: http://www.audio-cd.at/pir
Börsepeople Marc Vesely recte Riha: https://audio-cd.at/page/podcast/4878/
Börsepeople Moritz Marouschek: https://audio-cd.at/page/podcast/7412

Melanie`s Einspieler: Weitblick, Wien 2 . https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/weitblick/ .
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(06.05.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/23: Daniela Klauser




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/4ZlwaQCT0KWSr7ZcqGP9um Börsepeople im Podcast S24/23: Daniela Klauser -

Daniela Klauser ist CFO der seit kurzem börsenotierten Asta Energy Solutions AG. Dabei ist sie in den Bereichen Finance, Controlling, Accounting & Tax, Treasury sowie HR and Legal & Governance tätig und leitet M&A Projekte in der Gruppe. Wir starten in der Steuerberatung und gehen dann 2007 in die Asta Elektrodraht GmbH, sprechen über den Einstieg von Michael Tojner, über verschiedene Ideen, an die Börse zu gehen, über die Opening-Bell-Bitte in Frankfurt, über eine schnelle Halbmarathon-Strecke mit Asta in der Mitte und vieles mehr.

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