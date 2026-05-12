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ATX-Trends: AT&S, Erste Group, Bawag, Uniqa, Strabag ...

12.05.2026, 1191 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,90 Prozent auf 5.936,48 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,87 Prozent auf 2.935,32 Zähler zu. In Wien gab es keine großen Neuigkeiten von Unternehmen. Gut gesucht waren die schwergewichteten Bankenwerte. Raiffeisen Bank International (RBI) zogen um 3,15 Prozent an. Erste Group folgten mit einem Plus von 1,16 Prozent, Bawag mit Plus von 0,88 Prozent. Zudem präsentierten sich die Versicherungswerte gestärkt. Vienna Insurance Group (VIG) legten um 1,94 Prozent zu, UNIQA um 1,30 Prozent. Die Titel des Ölfeldausrüsters SBO stiegen um 2,54 Prozent. AT&S drehten nach anfänglichen Abgaben zum Handelsschluss auf ein Plus von 2,19 Prozent. Seit dem Jahresauftakt legten die Papiere des Leiterplattenherstellers bereits mehr als 200 Prozent zu. Auch Palfinger erholten sich im Laufe des Tages und erreichten plus 0,56 Prozent. Verluste gab es im ATX fast ausschließlich für die Bauwerte. Verlierer des Tages waren Strabag (minus 0,86 Prozent), Wienerberger (0,79 Prozent) und Porr (0,13 Prozent). Zudem verloren die Aktien des Maschinenbauers Andritz 0,13 Prozent."


(12.05.2026)

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