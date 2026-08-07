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Börsegeschichte 7.8.: Extremes zu Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

07.08.2026, 502 Zeichen

Extrema:
07.08.2009: Top 3: Palfinger: 12.51% - [Top 1: 16.64% (14.10.2008), Top 2: 12.66% (29.12.2008)]

Bisher gab es an einem 7. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.08. beträgt 0,28%. Der beste 07.08. fand im Jahr 2024 mit 2,45% statt, der schlechteste 07.08. im Jahr 1992 mit -3,35%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.08. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.08.)


(07.08.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    07.08.2026, 502 Zeichen

    Extrema:
    07.08.2009: Top 3: Palfinger: 12.51% - [Top 1: 16.64% (14.10.2008), Top 2: 12.66% (29.12.2008)]

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