(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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06.07.2026, 545 Zeichen
Um 11:48 liegt der ATX mit -0.95 Prozent im Minus bei 6504 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.15% auf 19.45 Euro, dahinter Palfinger mit +1.91% auf 33.425 Euro und Uniqa mit +0.83% auf 18.15 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25836 (+0.22%, Ultimo 2025: 24490, 5.26% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +2.88% auf 75.1 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +1.92% auf 254.6 Euro und SAP mit +1.89% auf 142.28 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.07.)
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