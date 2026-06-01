» Börsegeschichte 1. Juni: Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

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Bisher gab es an einem 1. Juni 20 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 01.06. beträgt 0,12%. Der beste 01.06. fand im Jahr 1999 mit 2,07% statt, der schlechteste 01.06. im Jahr 2004 mit -2,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 01.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.06.)


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    1953
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    Autor: Börse Geschichte

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