Börsegeschichte 1. Juni: Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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01.06.2026, 465 Zeichen
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01.06.2007: High - Palfinger: 42.845 Euro zum Kalender
Bisher gab es an einem 1. Juni 20 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 01.06. beträgt 0,12%. Der beste 01.06. fand im Jahr 1999 mit 2,07% statt, der schlechteste 01.06. im Jahr 2004 mit -2,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 01.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.06.)
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