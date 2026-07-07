» Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)

07.07.2026, 1169 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: : +0.39% vs. last #gabb, +8.54% ytd, +133.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 152.822 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 311 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 233,1.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 115,6. Start natürlich bei 100. Bei Emerald Horizon bin ich dran.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.07.)

(07.07.2026)

BSN Podcasts

Treasury & Finance Convention Podcast: Oliver Astl-Lipusz (SLG Treasury) bei der #tfc26 #tfckompakt

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, AT&S, Polytec Group, Amag, Austriacard Holdings AG, Semperit, Bajaj Mobility AG, Fabasoft, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Josef Manner & Comp. AG, Porr, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

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