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Börsegeschichte 24.6.: Kapsch, Do&Co (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

24.06.2026, 620 Zeichen

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24.06.2011: Kapsch TrafficCom: Am längsten über MA200: 394 Tage (endete am: 24.06.2011) zum Kalender

Gleichbleibende Serie in Tagen:
24.06.1999: DO&CO: Längste gleichbleibende Serie: 6 Tage (endete am 24.06.1999)

Bisher gab es an einem 24. Juni 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.06. beträgt -0,57%. Der beste 24.06. fand im Jahr 2009 mit 5,09% statt, der schlechteste 24.06. im Jahr 2016 mit -7,04%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.06.)


(24.06.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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