» Börsegeschichte 24.6.: Kapsch, Do&Co (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

24.06.2026, 620 Zeichen

over MA200:

24.06.2011: Kapsch TrafficCom: Am längsten über MA200: 394 Tage (endete am: 24.06.2011) zum Kalender



Gleichbleibende Serie in Tagen:

24.06.1999: DO&CO: Längste gleichbleibende Serie: 6 Tage (endete am 24.06.1999)

Bisher gab es an einem 24. Juni 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.06. beträgt -0,57%. Der beste 24.06. fand im Jahr 2009 mit 5,09% statt, der schlechteste 24.06. im Jahr 2016 mit -7,04%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.06.)

(24.06.2026)

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Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Strabag, Lenzing, EuroTeleSites AG, Semperit, Amag, FACC, Uniqa, Mayr-Melnhof, Palfinger, Zumtobel, Erste Group, EVN, SBO, Österreichische Post, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Polytec Group, VIG, BTV AG, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM, MTU Aero Engines, Rheinmetall, Home Depot, Symrise, Bayer.

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