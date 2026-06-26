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Börsegeschichte 26.6.: Kapsch (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

26.06.2026, 758 Zeichen

IPOs:
26.06.2007: Kapsch: Kapsch mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,11 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 10,88 Mio. Euro). zum Kalender

Umsatzextrema:
26.06.2007: Bester - Kapsch TrafficCom: 64.721.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 36 Euro, Stück (Einfachzählung): 898.904 zum Kalender

Indexumstellungen:
26.06.2018: Porr kommt in den ATX, BUWOG scheidet aus dem ATX aus

Bisher gab es an einem 26. Juni 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.06. beträgt -0,17%. Der beste 26.06. fand im Jahr 2013 mit 1,71% statt, der schlechteste 26.06. im Jahr 2008 mit -2,86%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.06.)


(26.06.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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