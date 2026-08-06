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Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklärt (Podcast)

06.08.2026, 954 Zeichen
Im Private Investor Relations Podcast #38 startet Host Christian Drastil ein neues Format mit dem Titel „10 Vokabel“, in dem Unternehmensvertreter zentrale Fachbegriffe ihres Geschäftsmodells erklären – gestellt werden die Fragen dabei nicht von Analysten, sondern von einem frischgebackenen Maturanten. Den Auftakt bei den Antworten macht Christoph Rainer, seit 1. Juni bei Asta für Investor Relations verantwortlich, im Gespräch mit Maxim Petzwinkler. Die Grundidee des Formats: Junge Menschen, die in der Schule regelmäßig Vokabeln lernen müssen, übertragen dieses Prinzip auf die Finanzwelt und lassen sich von Unternehmensvertretern die zehn wichtigsten Begriffe erklären, um ein Geschäftsmodell besser zu verstehen. Am Beispiel von Asta entsteht so ein kompakter Einblick in ein Unternehmen, das seit Januar an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Vom...

Weiterlesen: Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklärt


(06.08.2026)

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