Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklärt (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
06.08.2026, 954 Zeichen
Im Private Investor Relations Podcast #38 startet Host Christian Drastil ein neues Format mit dem Titel „10 Vokabel“, in dem Unternehmensvertreter zentrale Fachbegriffe ihres Geschäftsmodells erklären – gestellt werden die Fragen dabei nicht von Analysten, sondern von einem frischgebackenen Maturanten. Den Auftakt bei den Antworten macht Christoph Rainer, seit 1. Juni bei Asta für Investor Relations verantwortlich, im Gespräch mit Maxim Petzwinkler. Die Grundidee des Formats: Junge Menschen, die in der Schule regelmäßig Vokabeln lernen müssen, übertragen dieses Prinzip auf die Finanzwelt und lassen sich von Unternehmensvertretern die zehn wichtigsten Begriffe erklären, um ein Geschäftsmodell besser zu verstehen. Am Beispiel von Asta entsteht so ein kompakter Einblick in ein Unternehmen, das seit Januar an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Vom...
Weiterlesen: Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklärt
Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, ne...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 7.8.: Extremes zu Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGes...
» Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (au...
» PIR-News: Post, Kontron (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Jugend fragt Asta nach dem Geschäftsmod...
» ATX-Trends: VIG, AT&S, Erste Group, Verbund ...
» Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklär...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 1,36 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed steigt 8...
- Wie Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Wolftan...
- Wie Österreichische Post, AT&S, Wienerberger, Pal...
- Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mo...
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1207: ATX leichter, FACC, Bajaj und Wienerberger gesucht, 2 von 3 Regierungsparteien für Comeback der Behaltefrist
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Dag Alveng
Asylum
1987
Koks Forlag & Preus Fotomuseum
06.08.2026, 954 Zeichen
Im Private Investor Relations Podcast #38 startet Host Christian Drastil ein neues Format mit dem Titel „10 Vokabel“, in dem Unternehmensvertreter zentrale Fachbegriffe ihres Geschäftsmodells erklären – gestellt werden die Fragen dabei nicht von Analysten, sondern von einem frischgebackenen Maturanten. Den Auftakt bei den Antworten macht Christoph Rainer, seit 1. Juni bei Asta für Investor Relations verantwortlich, im Gespräch mit Maxim Petzwinkler. Die Grundidee des Formats: Junge Menschen, die in der Schule regelmäßig Vokabeln lernen müssen, übertragen dieses Prinzip auf die Finanzwelt und lassen sich von Unternehmensvertretern die zehn wichtigsten Begriffe erklären, um ein Geschäftsmodell besser zu verstehen. Am Beispiel von Asta entsteht so ein kompakter Einblick in ein Unternehmen, das seit Januar an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Vom...
Weiterlesen: Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklärt
Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, ne...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 7.8.: Extremes zu Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGes...
» Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (au...
» PIR-News: Post, Kontron (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Jugend fragt Asta nach dem Geschäftsmod...
» ATX-Trends: VIG, AT&S, Erste Group, Verbund ...
» Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklär...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 1,36 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed steigt 8...
- Wie Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Wolftan...
- Wie Österreichische Post, AT&S, Wienerberger, Pal...
- Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mo...
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1207: ATX leichter, FACC, Bajaj und Wienerberger gesucht, 2 von 3 Regierungsparteien für Comeback der Behaltefrist
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Dag Alveng
Asylum
1987
Koks Forlag & Preus Fotomuseum
JH Engström
CDG / JHE
2008
Steidl
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope