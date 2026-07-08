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Nachlese: Andrea Maier, win2day Open, dad.at Zertifikate, Manuela Wenger (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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08.07.2026, 1966 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/3jxc27Wwr8JXtvAfAeiK3y
Andrea Maier ist Country Medical Director bei Roche. Vor einem halben Jahr ist Andrea im Metropol als Sängerin aufgetreten und da hab ich sie danach angesprochen, weil ich gerade Stimmen für einen Weihnachtssong suchte. Wurde dann rasch umgesetzt und auch bei einem besonders emotionalen (Abschieds)Lied hat mir Andrea geholfen. Nun gibt es einen Börsepeople-Podcast mit der Pharma-Topanagerin und Ärztin, wir sprechen u.a. über Aufgaben bei AbbVie, Themis, GSK und vor allem Roche, aber auch über Sport, den Kilimandscharo, Nepal bzw, den Life Science Standort Österreich. Und über einen Hut.
https://www.roche.at
Songs mit Andrea: http://www.audio-cd.at/music
Börsepeople Werner Lanthaler: https://audio-cd.at/page/podcast/7101

Hören: https://open.spotify.com/episode/6LeILDNrALV4ee03VgAKn1
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Starke win2day Open Tennis Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf, Wimbledon lief nicht so gut

Hören: https://open.spotify.com/episode/4qQu6ZpO7KnOtacaebmb95
Zertifikate Party Österreich: Das Real-Money-Depot bei dad.at ist 15 Prozent nach Spesen im Plus, aber ... (inkl. Wunsch an die Branche)

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- ATX schwächer
- Semperit und Bajaj Mobility gesucht
- Umsätze im Juli bisher deutlich unter dem 1. Halbjahr
- News zu RBI/Addiko, Andritz, neue Initiative von VIG, A1, Erste Bank ..., Alois Wögerbauer über Patriotismus bei der Geldanlage
- Manuela Wenger läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Oberösterreicherin, die beruflich als Wertschätzerin auftritt, schätzt auch die starke Performance oberösterreichischer Unternehmen an der Wiener Börse wert
- Börse Frankfurt nach All-time-Highs im DAX etwas schwächer
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.07.)


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