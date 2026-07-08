Nachlese: Andrea Maier, win2day Open, dad.at Zertifikate, Manuela Wenger (audio cd.at)

08.07.2026, 1966 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/3jxc27Wwr8JXtvAfAeiK3y

Andrea Maier ist Country Medical Director bei Roche. Vor einem halben Jahr ist Andrea im Metropol als Sängerin aufgetreten und da hab ich sie danach angesprochen, weil ich gerade Stimmen für einen Weihnachtssong suchte. Wurde dann rasch umgesetzt und auch bei einem besonders emotionalen (Abschieds)Lied hat mir Andrea geholfen. Nun gibt es einen Börsepeople-Podcast mit der Pharma-Topanagerin und Ärztin, wir sprechen u.a. über Aufgaben bei AbbVie, Themis, GSK und vor allem Roche, aber auch über Sport, den Kilimandscharo, Nepal bzw, den Life Science Standort Österreich. Und über einen Hut.

https://www.roche.at

Songs mit Andrea: http://www.audio-cd.at/music

Börsepeople Werner Lanthaler: https://audio-cd.at/page/podcast/7101

Hören: https://open.spotify.com/episode/6LeILDNrALV4ee03VgAKn1

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Starke win2day Open Tennis Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf, Wimbledon lief nicht so gut

Hören: https://open.spotify.com/episode/4qQu6ZpO7KnOtacaebmb95

Zertifikate Party Österreich: Das Real-Money-Depot bei dad.at ist 15 Prozent nach Spesen im Plus, aber ... (inkl. Wunsch an die Branche)

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2BotEdYQ9hzWCvAZpU0JFr

- ATX schwächer

- Semperit und Bajaj Mobility gesucht

- Umsätze im Juli bisher deutlich unter dem 1. Halbjahr

- News zu RBI/Addiko, Andritz, neue Initiative von VIG, A1, Erste Bank ..., Alois Wögerbauer über Patriotismus bei der Geldanlage

- Manuela Wenger läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Oberösterreicherin, die beruflich als Wertschätzerin auftritt, schätzt auch die starke Performance oberösterreichischer Unternehmen an der Wiener Börse wert

- Börse Frankfurt nach All-time-Highs im DAX etwas schwächer

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil





(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.07.)

(08.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Sommerparty: Deuber/Matejka nach ATX-Höhentraining vorsichtig bzgl. 2.HJ - Drastil irritiert über Par.14 und Shareholder-ID

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Lenzing, Strabag, Erste Group, Frequentis, Marinomed Biotech, Rosenbauer, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

Random Partner Addiko Group

Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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