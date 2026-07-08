Nachlese: Andrea Maier, win2day Open, dad.at Zertifikate, Manuela Wenger (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
08.07.2026, 1966 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/3jxc27Wwr8JXtvAfAeiK3y
Andrea Maier ist Country Medical Director bei Roche. Vor einem halben Jahr ist Andrea im Metropol als Sängerin aufgetreten und da hab ich sie danach angesprochen, weil ich gerade Stimmen für einen Weihnachtssong suchte. Wurde dann rasch umgesetzt und auch bei einem besonders emotionalen (Abschieds)Lied hat mir Andrea geholfen. Nun gibt es einen Börsepeople-Podcast mit der Pharma-Topanagerin und Ärztin, wir sprechen u.a. über Aufgaben bei AbbVie, Themis, GSK und vor allem Roche, aber auch über Sport, den Kilimandscharo, Nepal bzw, den Life Science Standort Österreich. Und über einen Hut.
https://www.roche.at
Songs mit Andrea: http://www.audio-cd.at/music
Börsepeople Werner Lanthaler: https://audio-cd.at/page/podcast/7101
Hören: https://open.spotify.com/episode/6LeILDNrALV4ee03VgAKn1
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Starke win2day Open Tennis Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf, Wimbledon lief nicht so gut
Hören: https://open.spotify.com/episode/4qQu6ZpO7KnOtacaebmb95
Zertifikate Party Österreich: Das Real-Money-Depot bei dad.at ist 15 Prozent nach Spesen im Plus, aber ... (inkl. Wunsch an die Branche)
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2BotEdYQ9hzWCvAZpU0JFr
- ATX schwächer
- Semperit und Bajaj Mobility gesucht
- Umsätze im Juli bisher deutlich unter dem 1. Halbjahr
- News zu RBI/Addiko, Andritz, neue Initiative von VIG, A1, Erste Bank ..., Alois Wögerbauer über Patriotismus bei der Geldanlage
- Manuela Wenger läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Oberösterreicherin, die beruflich als Wertschätzerin auftritt, schätzt auch die starke Performance oberösterreichischer Unternehmen an der Wiener Börse wert
- Börse Frankfurt nach All-time-Highs im DAX etwas schwächer
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.07.)
Wiener Börse Sommerparty: Deuber/Matejka nach ATX-Höhentraining vorsichtig bzgl. 2.HJ - Drastil irritiert über Par.14 und Shareholder-ID
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Lenzing, Strabag, Erste Group, Frequentis, Marinomed Biotech, Rosenbauer, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards ...
» LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekords ein frecher Podcast u...
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl ...
» PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group (Christine Petzwinkler)
» Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick...
» ATX mit historischem Datum: 19 Jahre nach dem ersten 5000-Punkte-Übertre...
» Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeic...
- Wie Marinomed Biotech, Frequentis, Rosenbauer, Ka...
- Wie AT&S, Erste Group, Porr, voestalpine, SBO und...
- LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekord...
- Andritz modernisiert Wasserkraftwerk in Kanada
- RBI senkt Annahmequote bei Addiko-Angebot auf "me...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Antonio Moreno
Cuaderno de campo
2025
Self published
Karl Blossfeldt
Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
1932
Verlag für Kunstwissenschaft
Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
Ci-contre
2004
Ann und Jürgen Wilde
Formes nues
ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
1935
Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique
08.07.2026, 1966 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/3jxc27Wwr8JXtvAfAeiK3y
Andrea Maier ist Country Medical Director bei Roche. Vor einem halben Jahr ist Andrea im Metropol als Sängerin aufgetreten und da hab ich sie danach angesprochen, weil ich gerade Stimmen für einen Weihnachtssong suchte. Wurde dann rasch umgesetzt und auch bei einem besonders emotionalen (Abschieds)Lied hat mir Andrea geholfen. Nun gibt es einen Börsepeople-Podcast mit der Pharma-Topanagerin und Ärztin, wir sprechen u.a. über Aufgaben bei AbbVie, Themis, GSK und vor allem Roche, aber auch über Sport, den Kilimandscharo, Nepal bzw, den Life Science Standort Österreich. Und über einen Hut.
https://www.roche.at
Songs mit Andrea: http://www.audio-cd.at/music
Börsepeople Werner Lanthaler: https://audio-cd.at/page/podcast/7101
Hören: https://open.spotify.com/episode/6LeILDNrALV4ee03VgAKn1
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Starke win2day Open Tennis Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf, Wimbledon lief nicht so gut
Hören: https://open.spotify.com/episode/4qQu6ZpO7KnOtacaebmb95
Zertifikate Party Österreich: Das Real-Money-Depot bei dad.at ist 15 Prozent nach Spesen im Plus, aber ... (inkl. Wunsch an die Branche)
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2BotEdYQ9hzWCvAZpU0JFr
- ATX schwächer
- Semperit und Bajaj Mobility gesucht
- Umsätze im Juli bisher deutlich unter dem 1. Halbjahr
- News zu RBI/Addiko, Andritz, neue Initiative von VIG, A1, Erste Bank ..., Alois Wögerbauer über Patriotismus bei der Geldanlage
- Manuela Wenger läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Oberösterreicherin, die beruflich als Wertschätzerin auftritt, schätzt auch die starke Performance oberösterreichischer Unternehmen an der Wiener Börse wert
- Börse Frankfurt nach All-time-Highs im DAX etwas schwächer
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.07.)
Wiener Börse Sommerparty: Deuber/Matejka nach ATX-Höhentraining vorsichtig bzgl. 2.HJ - Drastil irritiert über Par.14 und Shareholder-ID
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Lenzing, Strabag, Erste Group, Frequentis, Marinomed Biotech, Rosenbauer, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards ...
» LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekords ein frecher Podcast u...
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl ...
» PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group (Christine Petzwinkler)
» Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick...
» ATX mit historischem Datum: 19 Jahre nach dem ersten 5000-Punkte-Übertre...
» Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeic...
- Wie Marinomed Biotech, Frequentis, Rosenbauer, Ka...
- Wie AT&S, Erste Group, Porr, voestalpine, SBO und...
- LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekord...
- Andritz modernisiert Wasserkraftwerk in Kanada
- RBI senkt Annahmequote bei Addiko-Angebot auf "me...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Formes nues
ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
1935
Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Mark Mahaney
Polar Night
2019/2021
Trespasser