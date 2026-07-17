Börsegeschichte 17.7.: Feratel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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17.07.2026, 513 Zeichen
IPOs:
17.07.2000: Feratel: Feratel mit IPO in Wien. Emissionserlös war 33 Mio. Euro (dazu Greenshoe 4,95 Mio. Euro).
Bisher gab es an einem 17. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.07. beträgt -0,02%. Der beste 17.07. fand im Jahr 2008 mit 2,64%statt, der schlechteste 17.07. im Jahr 2009 mit -1,70%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.07.)
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