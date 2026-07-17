Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz
Autor:
Christian Drastil
>> Website
17.07.2026, 2660 Zeichen
https://audio-cd.at/page/podcast/8916/
https://open.spotify.com/episode/5QFSgabqIr4o1rkEaygcv5
Julia Bunz ist Founder und Managing Director von One Villas e.u., einem datenbasierten Vermieter von exklusiven Ferienimmobilien. Mit der Ex-Bankerin connected hat mich ein deutscher Kapitalmarkt-Wegbegleiter, Tobias Bosler, er spielt im Podcast auch mehrere Rollen. One Villas richtet sich an Eigentümer und auch Gäste, wir sprechen über Preisstrategie, Kautionen, Mietverträge, Daten und künstliche Intelligenz - Claude und Tobias kommen ungefähr gleich oft vor. Und es wird gelacht, incl. kleinem Kleid-Hoppala während der Aufnahme. Und auch ihre Lieblingsaktien und der Sport kommen nicht zu kurz, Julia war in der Jugend als Quasi-Profi aktiv.
office@one-villas.com
https://www.one-villas.com
https://why.one-villas.com
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!
Bildnachweis
1.
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Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz - Julia Bunz ist Founder und Managing Director von One Villas e.u., einem datenbasierten Vermieter von exklusiven Ferienimmobilien. Mit der Ex-Bankerin connected hat mich ein deutscher Kapitalmarkt-Wegbegleiter, Tobias Bosler, er spielt im Podcast auch mehrere Rollen. One Villas richtet sich an Eigentümer und auch Gäste, wir sprechen über Preisstrategie, Kautionen, Mietverträge, Daten und künstliche Intelligenz - Claude und Tobias kommen ungefähr gleich oft vor. Und es wird gelacht, incl. kleinem Kleid-Hoppala während der Aufnahme. Und auch ihre Lieblingsaktien und der Sport kommen nicht zu gut, Julia war in der Jugend als Quasi-Profi aktiv.
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Julia Bunz ist Founder und Managing Director von One Villas e.u., einem datenbasierten Vermieter von exklusiven Ferienimmobilien. Mit der Ex-Bankerin connected hat mich ein deutscher Kapitalmarkt-Wegbegleiter, Tobias Bosler, er spielt im Podcast auch mehrere Rollen. One Villas richtet sich an Eigentümer und auch Gäste, wir sprechen über Preisstrategie, Kautionen, Mietverträge, Daten und künstliche Intelligenz - Claude und Tobias kommen ungefähr gleich oft vor. Und es wird gelacht, incl. kleinem Kleid-Hoppala während der Aufnahme. Und auch ihre Lieblingsaktien und der Sport kommen nicht zu gut, Julia war in der Jugend als Quasi-Profi aktiv.
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