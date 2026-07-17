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Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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17.07.2026, 2660 Zeichen

 

https://audio-cd.at/page/podcast/8916/
https://open.spotify.com/episode/5QFSgabqIr4o1rkEaygcv5

Julia Bunz ist Founder und Managing Director von One Villas e.u., einem datenbasierten Vermieter von exklusiven Ferienimmobilien. Mit der Ex-Bankerin connected hat mich ein deutscher Kapitalmarkt-Wegbegleiter, Tobias Bosler, er spielt im Podcast auch mehrere Rollen. One Villas richtet sich an Eigentümer und auch Gäste, wir sprechen über Preisstrategie, Kautionen, Mietverträge, Daten und künstliche Intelligenz - Claude und Tobias kommen ungefähr gleich oft vor. Und es wird gelacht, incl. kleinem Kleid-Hoppala während der Aufnahme. Und auch ihre Lieblingsaktien und der Sport kommen nicht zu kurz, Julia war in der Jugend als Quasi-Profi aktiv.

office@one-villas.com
https://www.one-villas.com
https://why.one-villas.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

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1. https://open.spotify.com/episode/5QFSgabqIr4o1rkEaygcv5 Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz -

Julia Bunz ist Founder und Managing Director von One Villas e.u., einem datenbasierten Vermieter von exklusiven Ferienimmobilien. Mit der Ex-Bankerin connected hat mich ein deutscher Kapitalmarkt-Wegbegleiter, Tobias Bosler, er spielt im Podcast auch mehrere Rollen. One Villas richtet sich an Eigentümer und auch Gäste, wir sprechen über Preisstrategie, Kautionen, Mietverträge, Daten und künstliche Intelligenz - Claude und Tobias kommen ungefähr gleich oft vor. Und es wird gelacht, incl. kleinem Kleid-Hoppala während der Aufnahme. Und auch ihre Lieblingsaktien und der Sport kommen nicht zu gut, Julia war in der Jugend als Quasi-Profi aktiv.

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