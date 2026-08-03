SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Stärkerer August-Beginn (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

03.08.2026, 1229 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.48% vs. last #gabb, +7.66% ytd, +131.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 151.827 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 331 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 231,2. Marinomed hat Performance gekostet, aber wir wollen diesen Weg zum 2. Mal mit Marinomed gehen.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/  . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 111,7. Start natürlich bei 100.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.08.)


(03.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Sorger gewinnt sich in unsere Top10, neuer Punkterekord auch dank Anastasia Potapova




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, Lenzing, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, Verbund, Wolford, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Apple, Amazon, Alphabet-A, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, RWE, Deutsche Telekom.

Random Partner

Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Stärkerer August-Beginn (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 3.8.: Mirko Kovats (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) i...

» PIR-News zu Polytec, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz,...

» ATX knackt Marke, DAX flirtet mit 26.000 – Addiko-Übernahme durch RBI be...

» Wiener Börse Party #1212: ATX fester, 10 Euro für Polytec bzw. AT&S wohl...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobility, Frequentis und Wienerberg...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Reddit, Dividendenstars

» ATX-Trends: Andritz, Erste Group, Verbund ...

» Österreich-Depots: Zum Ultimo stärker (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Bawag, Kontron, Addiko/RBI - M&A-Markt zeigt Bewegung
Neues Research für Polytec-Aktie - Kursziel 10,0 Euro
PIR-News zu Polytec, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz, cyan (Christine Petzwinkler)
ATX-Trends: Andritz, Erste Group, Verbund ...
Wiener Börse Party #1212: ATX fester, 10 Euro für Polytec bzw. AT&S wohl nicht im Aschenbrenner-Fonds




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Deutsche Telekom
    BSN MA-Event Fresenius
    Star der Stunde: Polytec Group 1.36%, Rutsch der Stunde: Andritz -0.83%
    BSN Vola-Event adidas
    BSN Vola-Event Siemens Healthineers
    Star der Stunde: RBI 1.34%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Andritz(3), RBI(2), Kontron(2), AT&S(1)
    BSN Vola-Event SAP
    Star der Stunde: Palfinger 1.51%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.06%
    Featured Partner Video

    Zertifikate Party Österreich: Die Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl

    Mein Ex-Kollege Andreas Wölfl ist mit Imaps Capital ein Big Player bei Partizipationszertifikaten in Deutschland geworden und macht gerade ein Imaps Börsenspiel sowie Youtube-Content.

    Books josefchladek.com

    John Gossage
    There and Gone
    1997
    Nazraeli

    Robert Frank
    The Lines of My Hand
    1972
    Yūgensha

    Mellen Burns
    Skimpies
    2024
    burns books

    Ryuji Miyamoto
    Kobe 1995 After the Earthquake
    1995
    Telescope

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press



    Autor: Christian Drastil

    03.08.2026, 1229 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.48% vs. last #gabb, +7.66% ytd, +131.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 151.827 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 331 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 231,2. Marinomed hat Performance gekostet, aber wir wollen diesen Weg zum 2. Mal mit Marinomed gehen.

    Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/  . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 111,7. Start natürlich bei 100.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.08.)


    (03.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Sorger gewinnt sich in unsere Top10, neuer Punkterekord auch dank Anastasia Potapova




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, Lenzing, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, Verbund, Wolford, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Apple, Amazon, Alphabet-A, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, RWE, Deutsche Telekom.

    Random Partner

    Raiffeisen Zertifikate
    Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Stärkerer August-Beginn (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 3.8.: Mirko Kovats (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) i...

    » PIR-News zu Polytec, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz,...

    » ATX knackt Marke, DAX flirtet mit 26.000 – Addiko-Übernahme durch RBI be...

    » Wiener Börse Party #1212: ATX fester, 10 Euro für Polytec bzw. AT&S wohl...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobility, Frequentis und Wienerberg...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Reddit, Dividendenstars

    » ATX-Trends: Andritz, Erste Group, Verbund ...

    » Österreich-Depots: Zum Ultimo stärker (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Bawag, Kontron, Addiko/RBI - M&A-Markt zeigt Bewegung
    Neues Research für Polytec-Aktie - Kursziel 10,0 Euro
    PIR-News zu Polytec, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz, cyan (Christine Petzwinkler)
    ATX-Trends: Andritz, Erste Group, Verbund ...
    Wiener Börse Party #1212: ATX fester, 10 Euro für Polytec bzw. AT&S wohl nicht im Aschenbrenner-Fonds




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Deutsche Telekom
      BSN MA-Event Fresenius
      Star der Stunde: Polytec Group 1.36%, Rutsch der Stunde: Andritz -0.83%
      BSN Vola-Event adidas
      BSN Vola-Event Siemens Healthineers
      Star der Stunde: RBI 1.34%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Andritz(3), RBI(2), Kontron(2), AT&S(1)
      BSN Vola-Event SAP
      Star der Stunde: Palfinger 1.51%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.06%
      Featured Partner Video

      Zertifikate Party Österreich: Die Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl

      Mein Ex-Kollege Andreas Wölfl ist mit Imaps Capital ein Big Player bei Partizipationszertifikaten in Deutschland geworden und macht gerade ein Imaps Börsenspiel sowie Youtube-Content.

      Books josefchladek.com

      Eva Chupikova
      Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
      2026
      Self published

      Larry Clark
      Tulsa (first edition)
      1971
      Lustrum Press

      Robert Frank
      The Lines of My Hand
      1972
      Yūgensha

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      Fritz Kühn
      Kompositionen in Schwarz und Weiß
      1959
      F. Bruckmann

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de