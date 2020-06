Nebenjobs, Lesen, Lernen, Investieren, Reisen brachten mich weiter (Tim Schäfer)

Ich fing in jungen Jahren mit Nebenjobs an. Ich kann das jedem raten. Du lernst dadurch. Es ist eine Erfahrung, der Umgang mit Kollegen. Du eignest dir Wissen an. Du erhältst Geld. Ich begann früh, zu investieren. In Aktien und Immobilien. Als ich anfing, hab ich noch nie etwas über die “finanzielle Freiheit” gehört gehabt. […]

Der Beitrag Nebenjobs, Lesen, Lernen, Investieren, Reisen brachten mich weiter erschien zuerst auf Timschäfermedia.

Im Original hier erschienen: Nebenjobs, Lesen, Lernen, Investieren, Reisen brachten mich weiter

(19.06.2020)

Bildnachweis

1. Trading, Software, Chart, Kerzen - https://de.depositphotos.com/37927579/stock-photo-forex-cha... - >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Österreichische Post, Addiko Bank, Immofinanz, Warimpex, Rosenbauer, Amag, Rosgix, Mayr-Melnhof, Porr, Palfinger, Strabag, ATX, ATX Prime, AMS, VIG, Uniqa, EVN, Erste Group, Kapsch TrafficCom, OMV, Flughafen Wien, Josef Manner & Comp. AG.

Random Partner karriere.at

karriere.at ist Österreichs größtes Karriereportal und verbindet passende Kandidaten mit den besten Arbeitgebern. Stelleninserate erreichen tausende Jobsuchende und decken den individuellen Recruitingbedarf einfach und bequem ab. Für Arbeitgeber wird der Pool passender Kandidaten durch Vorschläge aus der Bewerberdatenbank erweitert. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Trading, Software, Chart, Kerzen - https://de.depositphotos.com/37927579/stock-photo-forex-charts.html

Latest Blogs

» Nebenjobs, Lesen, Lernen, Investieren, Reisen brachten mich weiter (Tim ...

» Depot bei bankdirekt.at: Ruhiger Verfall (Depot Kommentar)

» Ort des Tages: BNP Paribas Österreich Niederlassung (Leya Hempel)

» Neuer IV-Präsident will Kapitalmarkt-Task Force, Wiener Börse hat schon ...

» Uwe Kolar: "Für normale Investoren ist das immer noch aufregend viel Sch...

» Wirecard: Die historische Dimension oder wer erinnert sich an Hypo Real ...

» Allianz verleiht Flügel (Christian Drastil)

» Wirecard-Shorter setzt nun auch bei voestalpine auf Shorts (Christian Dr...

» ATX-Trends: Agrana, Uniqa, Porr, Palfinger ...

» Neues Video Sporttagebuch: Marcus Rashford kämpft für die Ärmsten (Micha...