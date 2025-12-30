Österreich-Depots: Zum Ultimo noch einmal deutlich fester (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
30.12.2025, 756 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.83% vs. last #gabb, +28.75% ytd, +114.76% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 143.147 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 37,22 Prozent.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.12.)
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Die ÖTV/WTA/ATP-Bilanz 2025 und die erste SportWoche-Kultfigur als weiterer Preis für Lilli Tagger
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, Zumtobel, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Lenzing, Rosenbauer, Warimpex, CA Immo, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, VIG, Amag, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, voestalpine, Infineon, Merck KGaA, Fresenius Medical Care.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Unsere Silvesterpodcastparty über den Jahreswechsel und ein...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Johannes Linhart Senat der Wirtschaft, ...
» Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart
» Wiener Börse Party #1063: Closing Bell 2025 für die Wiener Börse, die mi...
» Österreich-Depots: Zum Ultimo noch einmal deutlich fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.12. (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Der Golden Finance Cut (audio cd.at)
» PIR-News: Erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse, höheres Kursziel für E...
» Die Wiener Schluss-Robots 2025 im Original (Christian Drastil)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tesla , Schlussparty, LLB Invest, Erst...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- LinkedIn-NL: Unsere Silvesterpodcastparty über de...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Johannes Linhart...
- Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart
- Wie Klondike Gold, Noratis, Under Armour, Verbio,...
- Wie Ahlers, Vipshop, HelloFresh, FACC, bet-at-hom...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Es geht um "6-7" (Six Seven). Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47.
Unser Zi...
Books josefchladek.com
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
30.12.2025, 756 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.83% vs. last #gabb, +28.75% ytd, +114.76% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 143.147 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 37,22 Prozent.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.12.)
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Die ÖTV/WTA/ATP-Bilanz 2025 und die erste SportWoche-Kultfigur als weiterer Preis für Lilli Tagger
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, Zumtobel, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Lenzing, Rosenbauer, Warimpex, CA Immo, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, VIG, Amag, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, voestalpine, Infineon, Merck KGaA, Fresenius Medical Care.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Unsere Silvesterpodcastparty über den Jahreswechsel und ein...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Johannes Linhart Senat der Wirtschaft, ...
» Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart
» Wiener Börse Party #1063: Closing Bell 2025 für die Wiener Börse, die mi...
» Österreich-Depots: Zum Ultimo noch einmal deutlich fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.12. (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Der Golden Finance Cut (audio cd.at)
» PIR-News: Erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse, höheres Kursziel für E...
» Die Wiener Schluss-Robots 2025 im Original (Christian Drastil)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tesla , Schlussparty, LLB Invest, Erst...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- LinkedIn-NL: Unsere Silvesterpodcastparty über de...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Johannes Linhart...
- Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart
- Wie Klondike Gold, Noratis, Under Armour, Verbio,...
- Wie Ahlers, Vipshop, HelloFresh, FACC, bet-at-hom...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Es geht um "6-7" (Six Seven). Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47.
Unser Zi...
Books josefchladek.com
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof