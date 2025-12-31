SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart

Christian Drastil
Christian Drastil
31.12.2025, 2167 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8250

Johannes Linhart ist Leiter Wirtschaft und Politik beim Senat der Wirtschaft. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere und wurde bewusst für das Jahresende ausgewählt, denn es wimmelt nur so an Visionen, die uns weiterbringen würden. Die Karriere von Johannes (sein Bruder Michael war Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich in der Bundesregierung Schallenberg) ist auch eine Banken- und Aktiengeschichtsstunde mit Schauplätzen wie London, Paris, Frankfurt und New York bzw. Playern wir UBS, Merrill Lynch und Deutsche Bank, für die Johannes auch die Österreich-Geschäfte leitete. Wir sprechen über Kollegen wie Edi Berger, Roman Eisenschenk oder Roland Neuwirth. Beim Senat kümmert sich Johannes um Kapitalmarkt, Finanz und er hat auch einen ausgeprägten Green Finance Blick, aber stets mit pragmatischem Kapitalismus-Ansatz. Ein Plädoyer für einen Fund of Funds gehen wir im Detail durch. Und finally kommt auch die Musik vor, Stichworte Akkordeon und Wiener-Lieder. Ich sag da mal ein Wunschprojekt an.

https://senat.at
Plädoyer: https://senat.at/aktuelle-news/2024-nr-4-kapitalmarkt/

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell
„Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(31.12.2025)

