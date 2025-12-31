» Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart

31.12.2025, 2167 Zeichen

Johannes Linhart ist Leiter Wirtschaft und Politik beim Senat der Wirtschaft. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere und wurde bewusst für das Jahresende ausgewählt, denn es wimmelt nur so an Visionen, die uns weiterbringen würden. Die Karriere von Johannes (sein Bruder Michael war Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich in der Bundesregierung Schallenberg) ist auch eine Banken- und Aktiengeschichtsstunde mit Schauplätzen wie London, Paris, Frankfurt und New York bzw. Playern wir UBS, Merrill Lynch und Deutsche Bank, für die Johannes auch die Österreich-Geschäfte leitete. Wir sprechen über Kollegen wie Edi Berger, Roman Eisenschenk oder Roland Neuwirth. Beim Senat kümmert sich Johannes um Kapitalmarkt, Finanz und er hat auch einen ausgeprägten Green Finance Blick, aber stets mit pragmatischem Kapitalismus-Ansatz. Ein Plädoyer für einen Fund of Funds gehen wir im Detail durch. Und finally kommt auch die Musik vor, Stichworte Akkordeon und Wiener-Lieder. Ich sag da mal ein Wunschprojekt an.



