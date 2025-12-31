SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Unsere Silvesterpodcastparty über den Jahreswechsel und ein Yes Ende 2025

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

31.12.2025, 4569 Zeichen

Liebe Community! Ich habe mir zum Jahresende noch ein schönes Yes verschaffen können - zwei Jahre nach meiner schweren Schulterverletzung wieder ein Racket in der Hand gehabt, zwar nicht Tennis (Überkopf ginge wohl nicht wirklich), aber dafür lässiges und intensives Squash mit einem lieben Freund, der mich dazu bewegt hat. Dass ich da schmerzfrei rausgekommen bin, ist ganz ganz erleichternd. Und vielleicht trau ich mich sogar mal wieder Tennis zu spielen.

Stichwort Tennis unter https://audio-cd.at/page/podcast/8251: Die Yearend-Folge 2025 mit einer Bilanz und einem weiteren Preis für Lilli Tagger, die erste SportWoche-Kultfigur presented by mumak.me dazu habe ich Richard Dobetsberger (mumak.me) am Telefon. SportWoche ÖTV-Ö Top10: Anastasia Potapova, Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Sandro Kopp bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.http://www.sportgeschichte.at/oetv

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8250 - Johannes Linhart ist Leiter Wirtschaft und Politik beim Senat der Wirtschaft. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere und wurde bewusst für das Jahresende ausgewählt, denn es wimmelt nur so an Visionen, die uns weiterbringen würden. Die Karriere von Johannes (sein Bruder Michael war Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich in der Bundesregierung Schallenberg) ist auch eine Banken- und Aktiengeschichtsstunde mit Schauplätzen wie London, Paris, Frankfurt und New York bzw. Playern wir UBS, Merrill Lynch und Deutsche Bank, für die Johannes auch die Österreich-Geschäfte leitete. Wir sprechen über Kollegen wie Edi Berger, Roman Eisenschenk oder Roland Neuwirth. Beim Senat kümmert sich Johannes um Kapitalmarkt, Finanz und er hat auch einen ausgeprägten Green Finance Blick, aber stets mit pragmatischem Kapitalismus-Ansatz. Ein Plädoyer für einen Fund of Funds gehen wir im Detail durch. Und finally kommt auch die Musik vor, Stichworte Akkordeon und Wiener-Lieder. Ich sag da mal ein Wunschprojekt an. https://senat.at Plädoyer: https://senat.at/aktuelle-news/2024-nr-4-kapitalmarkt/

Und dann die Einladung zur Silvesterparty Wiener Börse feat. Wolfgang Matejka & Gunter Deuber: Wer den Wiener Markt 2025 wachgeküsst hat (und sehr viel mehr) Es hat Tradition, dass zu Silvester Wolfgang Matejka und Gunter Deuber zu Gast sind. Vor einem Jahr für die Silvesterfolge 2024/25 rangen wir Jim Rogers die Ansage ab, dass irgendwann wieder Irgendjemand kommen würde, der die Wiener Börse wachküsst. Und dieser Irgendjemand war schon 2025 da. Aber wer war es? Und weitere Fragen an die beiden: Wie blickt ihr auf das Kapitalmarkt- und ATX-Jahr 2025 zurück? Was waren für euch die größten Überraschungen am heimischen Kapitalmarkt? Wie blickt ihr auf den Wirtschaftsstandort Österreich aktuell, seht ihr Entwicklungen in die richtige Richtung, was erwartet ihr euch für die kommenden Jahre? Wie blickt ihr auf das Kapitalmarktjahr 2026? Was traut ihr dem ATX 2026 zu? Welche Branchen oder Titel habt ihr im Fokus? Und zum Schluss rufen wir noch Robert Gillinger an. Etwas mehr als eine Stunde Content re-live über den Jahreswechsel oder jederzeit später.

Ab 23:00 auf http://www.audio-cd.at

Silvesterfolge 2024/25: https://audio-cd.at/page/playlist/7555 mit Titel "Prost auf ein Sentiment, das so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist und der Vollkoffer des Jahres"

Und Nachdenkliches hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8249/ Paul Rettenbacher ist seit 2015 für die Polytec-IR zuständig, für mich einer der menschlichsten Menschen unter den vielen tollen Menschen in der IR. Eigentlich war der Anruf bei ihm für die Silvesterfolge geplant, die wir (Wolfgang Matejka, Gunter Deuber, ich) am 29.12. pre-recorded haben. Aber wie so oft heuer musste ich improvisieren und eine Antwort von Paul hat der Folge dann einen Twist gegeben. Ich hänge mich da gerne an. Wichtiges Thema, denn nach aussen müssen wir immer alle funktionieren. Und "Broken Glass Everywhere" sagt auch Sebastian Leben heute, auch das passt mehrfach zum Thema. Frage an die Community: Gibt es eine neuere Anekdote zum Wiener Markt? 

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

Ein guten Rutsch

wünscht

christian.drastil@audio-cd.at


(31.12.2025)

