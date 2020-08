» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

95.004 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,62 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Öster­reich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, -21.82% ytd, +27.50% seit Start 2013.

Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Menge Addiko Bank AG AKT

AT000ADDIKO0 6,100 EUR

1.061,40 EUR 6,630 EUR

28.08.20 11:12 NT 92,22 EUR

8,69 % 1.153,62 EUR

174,000 STK AMS AG AKT O.N.

AT0000A18XM4 8,940 EUR

894,00 EUR 14,840 EUR

28.08.20 11:07 NT 590,00 EUR

66,00 % 1.484,00 EUR

100,000 STK Erste Group Bank AG Bonus ZT.2019/18.09.2020 LEN

AT0000A2C8V9 74,930 EUR

3.746,50 EUR 41,630 EUR

28.08.20 09:25 NT -1.665,00 EUR

-44,44 % 2.081,50 EUR

50,000 STK ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON

AT0000652011 17,290 EUR

1.383,20 EUR 20,950 EUR

28.08.20 11:15 NT 292,80 EUR

21,17 % 1.676,00 EUR

80,000 STK EVN STAMMAKT. O.N.

AT0000741053 17,500 EUR

1.032,50 EUR 14,200 EUR

28.08.20 11:12 NT -194,70 EUR

-18,86 % 837,80 EUR

59,000 STK IMMOFINANZ AG AKT.

AT0000A21KS2 15,240 EUR

1.219,20 EUR 14,180 EUR

28.08.20 11:08 NT -84,80 EUR

-6,96 % 1.134,40 EUR

80,000 STK Lang & Schwarz AG O.End 13(13/unl.) WFDRASTIL1

DE000LS9BHW2 160,340 EUR

16.034,00 EUR 128,030 EUR

28.08.20 08:08 NT -3.231,00 EUR

-20,15 % 12.803,00 EUR

100,000 STK Marinomed Bio. Akt. o.N.

ATMARINOMED6 96,000 EUR

960,00 EUR 103,000 EUR

28.08.20 11:15 NT 70,00 EUR

7,29 % 1.030,00 EUR

10,000 STK PORR AG /STM

AT0000609607 12,520 EUR

1.064,20 EUR 12,260 EUR

28.08.20 11:14 NT -22,10 EUR

-2,08 % 1.042,10 EUR

85,000 STK RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.

AT0000606306 22,540 EUR

991,76 EUR 15,620 EUR

28.08.20 11:12 NT -304,48 EUR

-30,70 % 687,28 EUR

44,000 STK SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,-

AT0000946652 25,800 EUR

1.548,00 EUR 25,100 EUR

28.08.20 11:01 NT -42,00 EUR

-2,71 % 1.506,00 EUR

60,000 STK UC-HVB STLOW20 DAX

DE000HZ4ZYL7 5,640 EUR

564,00 EUR 9,350 EUR

28.08.20 10:38 NT 371,00 EUR

65,78 % 935,00 EUR

100,000 STK UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 28.12.20 OMV

DE000HZ4AZL7 46,920 EUR

3.284,40 EUR 26,040 EUR

28.08.20 09:17 NT -1.461,60 EUR

-44,50 % 1.822,80 EUR

70,000 STK UniCredit Bank AG HVB Open End Index Zertifikat

DE000HX0JTN7 19,300 EUR

5.790,00 EUR 13,500 EUR

28.08.20 08:07 NT -1.740,00 EUR

-30,05 % 4.050,00 EUR

300,000 STK UNIQA INS GROUP /STM

AT0000821103 6,340 EUR

1.141,20 EUR 5,650 EUR

28.08.20 11:15 NT -124,20 EUR

-10,88 % 1.017,00 EUR

180,000 STK WIENERBERGER AKT.O.N.

AT0000831706 14,470 EUR

1.447,00 EUR 22,800 EUR

28.08.20 11:15 NT 833,00 EUR

57,57 % 2.280,00 EUR

100,000 STK

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.08.)

(28.08.2020)

mind the #gabb





