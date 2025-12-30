SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Der Golden Finance Cut (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
30.12.2025, 1220 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8247
- ATX nach Weihnachten etwas schwächer
- Frequentis gesucht, besondere Phase für die Bawag
- Robert Gillinger läutet die Opening Bell für Montag. Mit dem Börse Express ist er natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 14. März sowie auch beim "Golden Finance Cut" am 13. März 2026: Reicht eure Filme/Videos ein, lasst euch feiern und schaut nachher mit uns zum Ausklang dieses B2B-Main-Events "Freitag, der 13." in der Original-Version. Freilich sind aber eure Werke für die Live-Jury das Hauptprogramm. Weitere Details und Einreichgebühren nennen wir im Podcast unter https://audio-cd.at/page/podcast/8240/ Location wird wieder das Cineplexx Village in 1030 Wien sein.
Visual: https://photaq.com/page/pic/98468/
Infos: christian.drastil@audio-cd.at bzw. robert.gillinger@boerse-express.com
- News Erste Group, Post, Flughafen Wien
- verkürzte Handelszeiten am 30. Dezember
- Frankfurt: DAX unverändert, Conti gesucht
- Weihnachtssingle für die Kapitalmarkt Community: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.12.)


(30.12.2025)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, Zumtobel, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Lenzing, Rosenbauer, Warimpex, CA Immo, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, VIG, Amag, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, voestalpine, Infineon, Merck KGaA, Fresenius Medical Care.

