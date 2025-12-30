Nachlese: Der Golden Finance Cut (audio cd.at)
30.12.2025, 1220 Zeichen
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8247
- ATX nach Weihnachten etwas schwächer
- Frequentis gesucht, besondere Phase für die Bawag
- Robert Gillinger läutet die Opening Bell für Montag. Mit dem Börse Express ist er natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 14. März sowie auch beim "Golden Finance Cut" am 13. März 2026: Reicht eure Filme/Videos ein, lasst euch feiern und schaut nachher mit uns zum Ausklang dieses B2B-Main-Events "Freitag, der 13." in der Original-Version. Freilich sind aber eure Werke für die Live-Jury das Hauptprogramm. Weitere Details und Einreichgebühren nennen wir im Podcast unter https://audio-cd.at/page/podcast/8240/ Location wird wieder das Cineplexx Village in 1030 Wien sein.
Visual: https://photaq.com/page/pic/98468/
Infos: christian.drastil@audio-cd.at bzw. robert.gillinger@boerse-express.com
- News Erste Group, Post, Flughafen Wien
- verkürzte Handelszeiten am 30. Dezember
- Frankfurt: DAX unverändert, Conti gesucht
- Weihnachtssingle für die Kapitalmarkt Community: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.12.)
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Die ÖTV/WTA/ATP-Bilanz 2025 und die erste SportWoche-Kultfigur als weiterer Preis für Lilli Tagger
