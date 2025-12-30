» Nachlese: Der Golden Finance Cut (audio cd.at)

30.12.2025, 1220 Zeichen

- ATX nach Weihnachten etwas schwächer

- Frequentis gesucht, besondere Phase für die Bawag

- Robert Gillinger läutet die Opening Bell für Montag. Mit dem Börse Express ist er natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 14. März sowie auch beim "Golden Finance Cut" am 13. März 2026: Reicht eure Filme/Videos ein, lasst euch feiern und schaut nachher mit uns zum Ausklang dieses B2B-Main-Events "Freitag, der 13." in der Original-Version. Freilich sind aber eure Werke für die Live-Jury das Hauptprogramm. Weitere Details und Einreichgebühren nennen wir im Podcast unter https://audio-cd.at/page/podcast/8240/ Location wird wieder das Cineplexx Village in 1030 Wien sein.

- News Erste Group, Post, Flughafen Wien

- verkürzte Handelszeiten am 30. Dezember

- Frankfurt: DAX unverändert, Conti gesucht

