» Die Wiener Schluss-Robots 2025 im Original (Christian Drastil)

Der ATX gewann am Dienstag, dem letzten Handelstag 2025, noch einmal 1,49% auf 5326,33 Punkte. Das ist der 23. beste Handelstag (prozentuell) dieses Jahr. Year-to-date liegt der ATX nun 45,41% im Plus. Es gab bisher 142 Gewinntage und 111 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0%, vom Low ist man 47,87%entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2025 ist der Donnerstag mit 0,33%, der schwächste ist der Freitag mit -0,12%.

Das Tagesvolumen lag bei 0,188 Mrd. Euro, der Durchschnitt 2025 liegt bei 0,248.

Die aktuell längste Serie: Bawag mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.09%) - die längste Serie dieses Jahr: Österreichische Post 12 Tage (Performance: 7.58%).

Tagesgewinner war am Dienstag Strabag mit 2,66% auf 81,00 (65% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,63% - es war der 23. Tagessieg 2025, Rang 2 im ATX) vor VIG mit 2,60% auf 67,20 (146% Vol.; 1W 1,82%) und AT&S mit 2,38% auf 32,20 (90% Vol.; 1W 2,71%). Die Tagesverlierer: CA Immo mit -0,27% auf 22,52 (47% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,62%), Lenzing mit 0,43% auf 23,40 (96% Vol.; 1W 4,00%), SBO mit 0,55% auf 27,25 (90% Vol.; 1W 1,30%)



Die höchsten Tagesumsätze hatten Erste Group (52,38 Mio.), Bawag (32,92) und OMV (20,84). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2025er-Tagesschnitt gab es bei VIG (146%), Österreichische Post (140%) und Bawag (119%).



Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist VIG mit 36,17%, die beste ytd ist AT&S mit 165,9%. Am schwächsten tendierten CA Immo mit -7,48% (Monatssicht) und Lenzing mit -20,68% (ytd).



Weitere Highlights: Bawag ist nun 6 Tage im Plus (6,09% Zuwachs von 121,6 auf 129), ebenso RBI 5 Tage im Plus (5,74% Zuwachs von 36,22 auf 38,3), Wienerberger 3 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 30 auf 30,62), Lenzing 3 Tage im Plus (4,23% Zuwachs von 22,45 auf 23,4), CA Immo 3 Tage im Minus (1,49% Verlust von 22,86 auf 22,52).



Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post +1,14% auf 31,1, davor 3 Tage im Minus (-0,97% Verlust von 31,05 auf 30 ,75).

Folgende Aktien befinden sich auf Periodenhoch- bzw. tief (ytd): VIG (67,2) mit 121,42% ytd, RBI (38,3) mit 93,92% ytd, Erste Group (102,9) mit 72,48% ytd, Bawag (129) mit 58,96% ytd.

Am weitesten über dem MA200: AT&S 51,36%, VIG 47,37% und voestalpine 35,85%.

Am deutlichsten unter dem MA 200: CPI Europe AG -10,36%, Lenzing -9,15% und SBO -7,28%.

Zweite Reihe:

Tagesgewinner war am Dienstag Wolford mit 6,71% auf 3,50 vor FACC mit 4,74% auf 11,48 (114% Vol.; 1W 2,87%) und BKS Bank Stamm mit 2,22% auf 18,40 (31% Vol.; 1W 2,22%). Die Tagesverlierer: RHI Magnesita mit -3,08% auf 31,50 Agranamit -1,36% auf 10,90 (273% Vol.; 1W -2,24%), Polytec Group mit -0,90% auf 3,30 (153% Vol.; 1W -1,20%)

Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Frequentis 161,15% (Vorjahr: 1,83 Prozent) im Plus. Dahinter FACC 92,29% (Vorjahr: 2,4 Prozent), Valneva 78,48% (Vorjahr: -55,51 Prozent).

Am schlechtesten YTD: VAS AG -65,52% (Vorjahr: -34,83 Prozent), dann Cleen Energy -44,5% (Vorjahr: -83,33 Prozent), Wolftank-Adisa -33,33% (Vorjahr: -17,46 Prozent).

Am weitesten über dem MA200: FACC 41,44%, Wiener Privatbank 33,33% und Frequentis 27,4%.

Am deutlichsten unter dem MA 200: Petro Welt Technologies -100%, ams-Osram -100% und Cleen Energy -75,82%.

