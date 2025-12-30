SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Die Wiener Schluss-Robots 2025 im Original (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

30.12.2025, 3301 Zeichen

Der ATX gewann am Dienstag, dem letzten Handelstag 2025, noch einmal 1,49% auf 5326,33 Punkte. Das ist der 23. beste Handelstag (prozentuell) dieses Jahr. Year-to-date liegt der ATX nun 45,41% im Plus. Es gab bisher 142 Gewinntage und 111 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0%, vom Low ist man 47,87%entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2025 ist der Donnerstag mit 0,33%, der schwächste ist der Freitag mit -0,12%.

Das Tagesvolumen lag bei 0,188 Mrd. Euro, der Durchschnitt 2025 liegt bei 0,248.

Die aktuell längste Serie: Bawag mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.09%) - die längste Serie dieses Jahr: Österreichische Post 12 Tage (Performance: 7.58%).

Tagesgewinner war am Dienstag Strabag mit 2,66% auf 81,00 (65% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,63% - es war der 23. Tagessieg 2025, Rang 2 im ATX) vor VIG mit 2,60% auf 67,20 (146% Vol.; 1W 1,82%) und AT&S mit 2,38% auf 32,20 (90% Vol.; 1W 2,71%). Die Tagesverlierer: CA Immo mit -0,27% auf 22,52 (47% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,62%), Lenzing mit 0,43% auf 23,40 (96% Vol.; 1W 4,00%), SBO mit 0,55% auf 27,25 (90% Vol.; 1W 1,30%)

Die höchsten Tagesumsätze hatten Erste Group (52,38 Mio.), Bawag (32,92) und OMV (20,84). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2025er-Tagesschnitt gab es bei VIG (146%), Österreichische Post (140%) und Bawag (119%).

Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist VIG mit 36,17%, die beste ytd ist AT&S mit 165,9%. Am schwächsten tendierten CA Immo mit -7,48% (Monatssicht) und Lenzing mit -20,68% (ytd).

Weitere Highlights: Bawag ist nun 6 Tage im Plus (6,09% Zuwachs von 121,6 auf 129), ebenso RBI 5 Tage im Plus (5,74% Zuwachs von 36,22 auf 38,3), Wienerberger 3 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 30 auf 30,62), Lenzing 3 Tage im Plus (4,23% Zuwachs von 22,45 auf 23,4), CA Immo 3 Tage im Minus (1,49% Verlust von 22,86 auf 22,52).

Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post +1,14% auf 31,1, davor 3 Tage im Minus (-0,97% Verlust von 31,05 auf 30 ,75).

Folgende Aktien befinden sich auf Periodenhoch- bzw. tief (ytd): VIG (67,2) mit 121,42% ytd, RBI (38,3) mit 93,92% ytd, Erste Group (102,9) mit 72,48% ytd, Bawag (129) mit 58,96% ytd.

Am weitesten über dem MA200: AT&S 51,36%, VIG 47,37% und voestalpine 35,85%.
Am deutlichsten unter dem MA 200: CPI Europe AG -10,36%, Lenzing -9,15% und SBO -7,28%.

Zweite Reihe:

Tagesgewinner war am Dienstag Wolford mit 6,71% auf 3,50 vor FACC mit 4,74% auf 11,48 (114% Vol.; 1W 2,87%) und BKS Bank Stamm mit 2,22% auf 18,40 (31% Vol.; 1W 2,22%). Die Tagesverlierer: RHI Magnesita mit -3,08% auf 31,50 Agranamit -1,36% auf 10,90 (273% Vol.; 1W -2,24%), Polytec Group mit -0,90% auf 3,30 (153% Vol.; 1W -1,20%)
Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Frequentis 161,15% (Vorjahr: 1,83 Prozent) im Plus. Dahinter FACC 92,29% (Vorjahr: 2,4 Prozent), Valneva 78,48% (Vorjahr: -55,51 Prozent).
Am schlechtesten YTD: VAS AG -65,52% (Vorjahr: -34,83 Prozent), dann Cleen Energy -44,5% (Vorjahr: -83,33 Prozent), Wolftank-Adisa -33,33% (Vorjahr: -17,46 Prozent).

Am weitesten über dem MA200: FACC 41,44%, Wiener Privatbank 33,33% und Frequentis 27,4%.
Am deutlichsten unter dem MA 200: Petro Welt Technologies -100%, ams-Osram -100% und Cleen Energy -75,82%.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.12.)


(30.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Die ÖTV/WTA/ATP-Bilanz 2025 und die erste SportWoche-Kultfigur als weiterer Preis für Lilli Tagger




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, Zumtobel, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Lenzing, Rosenbauer, Warimpex, CA Immo, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, VIG, Amag, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, voestalpine, Infineon, Merck KGaA, Fresenius Medical Care.

Random Partner

OeKB
Seit 1946 stärkt die OeKB Gruppe den Standort Österreich mit zahlreichen Services für kleine, mittlere und große Unternehmen sowie die Republik Österreich und hält dabei eine besondere Stellung als zentrale Finanzdienstleisterin.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Johannes Linhart Senat der Wirtschaft, ...

» Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart

» Wiener Börse Party #1063: Closing Bell 2025 für die Wiener Börse, die mi...

» Österreich-Depots: Zum Ultimo noch einmal deutlich fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.12. (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Der Golden Finance Cut (audio cd.at)

» PIR-News: Erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse, höheres Kursziel für E...

» Die Wiener Schluss-Robots 2025 im Original (Christian Drastil)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tesla , Schlussparty, LLB Invest, Erst...

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Post legt bei Marktanteilen im Paket-Bereich weiter zu
Wie Ahlers, Vipshop, HelloFresh, FACC, bet-at-home.com und Glencore für Gesprächsstoff sorgten
Wie Infineon, Rheinmetall, Bayer, BMW, Deutsche Boerse und Siemens Energy für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Zu Besuch 2025
Wie Klondike Gold, Noratis, Under Armour, Verbio, Pantaflix und Telecom Italia für Gesprächsstoff sorgten
ATX TR-Frühmover: Strabag, Erste Group, Bawag, VIG, OMV, Lenzing, AT&S, SBO, Wienerberger und CA Immo




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2009
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige Hinweise für Handel & Party morgen, Opening Bell Robert Gillinger

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles

    Sasha & Cami Stone
    Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
    1933
    Arts et Métiers Graphiques

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    30.12.2025, 3301 Zeichen

    Der ATX gewann am Dienstag, dem letzten Handelstag 2025, noch einmal 1,49% auf 5326,33 Punkte. Das ist der 23. beste Handelstag (prozentuell) dieses Jahr. Year-to-date liegt der ATX nun 45,41% im Plus. Es gab bisher 142 Gewinntage und 111 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0%, vom Low ist man 47,87%entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2025 ist der Donnerstag mit 0,33%, der schwächste ist der Freitag mit -0,12%.

    Das Tagesvolumen lag bei 0,188 Mrd. Euro, der Durchschnitt 2025 liegt bei 0,248.

    Die aktuell längste Serie: Bawag mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.09%) - die längste Serie dieses Jahr: Österreichische Post 12 Tage (Performance: 7.58%).

    Tagesgewinner war am Dienstag Strabag mit 2,66% auf 81,00 (65% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,63% - es war der 23. Tagessieg 2025, Rang 2 im ATX) vor VIG mit 2,60% auf 67,20 (146% Vol.; 1W 1,82%) und AT&S mit 2,38% auf 32,20 (90% Vol.; 1W 2,71%). Die Tagesverlierer: CA Immo mit -0,27% auf 22,52 (47% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,62%), Lenzing mit 0,43% auf 23,40 (96% Vol.; 1W 4,00%), SBO mit 0,55% auf 27,25 (90% Vol.; 1W 1,30%)

    Die höchsten Tagesumsätze hatten Erste Group (52,38 Mio.), Bawag (32,92) und OMV (20,84). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2025er-Tagesschnitt gab es bei VIG (146%), Österreichische Post (140%) und Bawag (119%).

    Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist VIG mit 36,17%, die beste ytd ist AT&S mit 165,9%. Am schwächsten tendierten CA Immo mit -7,48% (Monatssicht) und Lenzing mit -20,68% (ytd).

    Weitere Highlights: Bawag ist nun 6 Tage im Plus (6,09% Zuwachs von 121,6 auf 129), ebenso RBI 5 Tage im Plus (5,74% Zuwachs von 36,22 auf 38,3), Wienerberger 3 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 30 auf 30,62), Lenzing 3 Tage im Plus (4,23% Zuwachs von 22,45 auf 23,4), CA Immo 3 Tage im Minus (1,49% Verlust von 22,86 auf 22,52).

    Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post +1,14% auf 31,1, davor 3 Tage im Minus (-0,97% Verlust von 31,05 auf 30 ,75).

    Folgende Aktien befinden sich auf Periodenhoch- bzw. tief (ytd): VIG (67,2) mit 121,42% ytd, RBI (38,3) mit 93,92% ytd, Erste Group (102,9) mit 72,48% ytd, Bawag (129) mit 58,96% ytd.

    Am weitesten über dem MA200: AT&S 51,36%, VIG 47,37% und voestalpine 35,85%.
    Am deutlichsten unter dem MA 200: CPI Europe AG -10,36%, Lenzing -9,15% und SBO -7,28%.

    Zweite Reihe:

    Tagesgewinner war am Dienstag Wolford mit 6,71% auf 3,50 vor FACC mit 4,74% auf 11,48 (114% Vol.; 1W 2,87%) und BKS Bank Stamm mit 2,22% auf 18,40 (31% Vol.; 1W 2,22%). Die Tagesverlierer: RHI Magnesita mit -3,08% auf 31,50 Agranamit -1,36% auf 10,90 (273% Vol.; 1W -2,24%), Polytec Group mit -0,90% auf 3,30 (153% Vol.; 1W -1,20%)
    Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Frequentis 161,15% (Vorjahr: 1,83 Prozent) im Plus. Dahinter FACC 92,29% (Vorjahr: 2,4 Prozent), Valneva 78,48% (Vorjahr: -55,51 Prozent).
    Am schlechtesten YTD: VAS AG -65,52% (Vorjahr: -34,83 Prozent), dann Cleen Energy -44,5% (Vorjahr: -83,33 Prozent), Wolftank-Adisa -33,33% (Vorjahr: -17,46 Prozent).

    Am weitesten über dem MA200: FACC 41,44%, Wiener Privatbank 33,33% und Frequentis 27,4%.
    Am deutlichsten unter dem MA 200: Petro Welt Technologies -100%, ams-Osram -100% und Cleen Energy -75,82%.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.12.)


    (30.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Die ÖTV/WTA/ATP-Bilanz 2025 und die erste SportWoche-Kultfigur als weiterer Preis für Lilli Tagger




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, Zumtobel, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Lenzing, Rosenbauer, Warimpex, CA Immo, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, VIG, Amag, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, voestalpine, Infineon, Merck KGaA, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    OeKB
    Seit 1946 stärkt die OeKB Gruppe den Standort Österreich mit zahlreichen Services für kleine, mittlere und große Unternehmen sowie die Republik Österreich und hält dabei eine besondere Stellung als zentrale Finanzdienstleisterin.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Johannes Linhart Senat der Wirtschaft, ...

    » Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart

    » Wiener Börse Party #1063: Closing Bell 2025 für die Wiener Börse, die mi...

    » Österreich-Depots: Zum Ultimo noch einmal deutlich fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.12. (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Der Golden Finance Cut (audio cd.at)

    » PIR-News: Erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse, höheres Kursziel für E...

    » Die Wiener Schluss-Robots 2025 im Original (Christian Drastil)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tesla , Schlussparty, LLB Invest, Erst...

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Post legt bei Marktanteilen im Paket-Bereich weiter zu
    Wie Ahlers, Vipshop, HelloFresh, FACC, bet-at-home.com und Glencore für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Infineon, Rheinmetall, Bayer, BMW, Deutsche Boerse und Siemens Energy für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Zu Besuch 2025
    Wie Klondike Gold, Noratis, Under Armour, Verbio, Pantaflix und Telecom Italia für Gesprächsstoff sorgten
    ATX TR-Frühmover: Strabag, Erste Group, Bawag, VIG, OMV, Lenzing, AT&S, SBO, Wienerberger und CA Immo




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2009
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige Hinweise für Handel & Party morgen, Opening Bell Robert Gillinger

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jan Holkup
      Posedy / Hunting Stands
      2025
      PositiF

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Eliška Klimešová
      Women Readers
      2025
      Self published

      Elizabeth Alderliesten
      Not Shameless
      2025
      Self published

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de