PIR-News: Frequentis, Andritz, Research zu Agrana und Andritz (Christine Petzwinkler)

Frequentis schließt aktuell mehrere Tausend Bedienplätze der Deutschen Bahn an die digitale Frequentis-Kommunikationsplattform FTS 3020 an. Aktuell ist FTS 3020 in mehr als 25 Ländern an über 10.000 Bedienplätzen im Einsatz. Diese hochverfügbare Lösung hilft die ältere ISDN-Technik der Bedienplätze in die IP-basierte Netzwerkinfrastruktur zu integrieren. In Deutschland bringt sich Frequentis auch verstärkt in der Funkkommunikation abseits von Hauptstrecken in Stellung. So will die Deutsche Bahn bei 20 stillgelegten Strecken mit einer Länge von 245 Kilometern den Fahrbetrieb wieder aufnehmen. Für Frequentis, so Frequentis Key Account Manager Patrick Wirth, eröffnet sich damit ein weites Betätigungsfeld: Einzelne Nebenstrecken in Deutschland sind nicht mit GSM-R-Kommunikation versorgt und bieten sich deshalb für Frequentis-Lösungen an. Langfristig, in einer Perspektive von über zwei Jahrzehnten, will Frequentis für die Bahn die technologische Ausstattung für die Zusammenlegung der Arbeitsbereiche der Fahrdienstleiter auf eine integrierte Kommunikationsplattform liefern. Zu den wichtigsten Abnehmern zählen neben der Deutschen Bahn die schweizerische SBB, die britische Network Rail oder die österreichische ÖBB.

Andritz wurde von Domtar Corporation für die Lieferung von Ausrüstungen und technischen Dienstleistungen zum Umbau eines Biomasse- sowie eines Rückgewinnungskessels in der Papierfabrik Kingsport ausgewählt. Der Lieferumfang umfasst laut Andritz auch Kesselreinigungsvorrichtungen, Modernisierung der Druckteile, Materialtransporteinrichtungen, Modernisierungen der Luft-/Rauchgastechnik sowie Umwelttechnik, damit das Werk den höchsten Umweltstandards entspricht. Nach der Fertigstellung wird das Werk Kingsport von Domtar die führende Produktionsanlage Nordamerikas für leichtes Wellpappenrohpapier sein – mit einer Jahreskapazität von über 600.000 Tonnen hochwertigem Linerboard und Wellenpappenmittellage. Diese Kapazität wird die Anlage in Kingsport zur zweitgrößten Nordamerikas für recyceltes Wellpappenrohpapier machen, wie Andritz mitteilt.

Research: Die Analysten von Raiffeisen Research erhöhen Agrana von "Halten" auf "Kaufen" und heben das Kursziel von 17,5 auf 21,0 Euro an. Die Deutsche Bank bestätigt Andritz mit "Buy" und erhöht das Kursziel von 48,0 auf 53,0 Euro.

(16.07.2021)

(16.07.2021)

