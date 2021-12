PIR-News: Immofinanz, CA Immo, Andritz, Valneva (Christine Petzwinkler)

Valneva hat positive Topline-Ergebnisse aus der Lot-to-Lot-Phase-3-Studie des Single-Shot-Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 erreicht. Die VLA1553-302-Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte, dass drei nacheinander hergestellte Impfstoffchargen äquivalente Immunantworten auslösten. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva: „Die Daten werden Teil unserer Einreichung bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sein, deren Beginn wir im Jahr 2022 planen."

Valneva ( Akt. Indikation: 25,16 /25,18, 2,65%)

Die Immofinanz will die Anzahl ihrer Stop Shop Retail Parks in Kroatien mittelfristig von aktuell vier auf mehr als 20 Standorte erhöhen. In Markt- und Standortanalysen sei eine hohe Nachfrage der kroatischen Bevölkerung für dezentrale Versorgung vor Ort festgestellt worden, so die Immofinanz. Folglich wurden nun in Kroatien 22 Grundstücke in mittelgroßen kroatischen Städten für die Etablierung der Retail Parks gesichert. Der Kaufpreis für alle Grundstücke beläuft sich auf insgesamt rund 80 Mio. Euro.

Immofinanz ( Akt. Indikation: 22,44 /22,50, 0,31%)

Der Aufsichtsrat der CA Immo verlängert das mit Wirkung zum 31. Mai 2022 auslaufende Mandat von CFO Andreas Schillhofer vorzeitig um weitere drei Jahre. Andreas Schillhofer ist seit 1. Juni 2019 Mitglied des Vorstands und als CFO insbesondere für die Leitung des Finanzressorts und damit für die Bereiche Rechnungswesen & Steuern, Controlling & Risikomanagement, Finanzierung, Immobilienbewertung, Capital Markets & Investor Relations verantwortlich.

CA Immo ( Akt. Indikation: 33,45 /33,50, 0,22%)

Andritz erhielt von der Mondi-Gruppe den Auftrag zur Aufrüstung der Eindampfanlage im Werk Frantschach. Die Inbetriebnahme ist für Oktober 2023 geplant. Der Lieferumfang für das Projekt umfasst zwei neue Eindampfer, einen zusätzlichen Oberflächenkondensator, neue Pumpen, Dampfkanäle und Zirkulationsleitungen.

Andritz ( Akt. Indikation: 45,04 /45,10, -0,20%)

Die Wiener Börse kooperiert mit Climate Austria und kompensiert ab sofort nicht vermeidbare CO2-Emissionen durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten (75 Prozent österreichische, 25 Prozent internationale Projekte). Der für die Wiener Börse berechnete CO2-Kompensationsbedarf beläuft sich den Angaben zufolge auf 511 Tonnen. Diese fielen vor allem in den Bereichen Heizung, Strom, Kühlmittelbedarf und für Flüge an. Parallel zu den Bemühungen den Ausstoß zu senken, werden die weiteren Berechnungen in Zukunft jährlich durchgeführt und die Kompensationen angepasst. „Der Kapitalmarkt kann auf dem Weg in eine CO2-neutrale Zukunft einen entscheidenden Beitrag leisten“, so Wiener Börse-CFO Andrea Herrmann.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.12.)

(22.12.2021)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch #41: FMA rät von Ultimo-Tricks ab, böse Börseleute, startup300-Sag-Verbot

Akt. Indikation: 44.86 / 44.90

Uhrzeit: 14:51:46

Veränderung zu letztem SK: -0.09%

Letzter SK: 44.92 ( -0.53%)

Akt. Indikation: 33.60 / 33.70

Uhrzeit: 14:54:27

Veränderung zu letztem SK: -0.44%

Letzter SK: 33.80 ( 1.20%)

Akt. Indikation: 22.54 / 22.58

Uhrzeit: 14:48:25

Veränderung zu letztem SK: 0.53%

Letzter SK: 22.44 ( 0.18%)

Akt. Indikation: 25.60 / 25.64

Uhrzeit: 14:56:14

Veränderung zu letztem SK: -1.54%

Letzter SK: 26.02 ( 6.12%)

Bildnachweis

1. Private Investor Relation >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Amag, Agrana, Bawag, Telekom Austria, Addiko Bank, CA Immo, Verbund, Österreichische Post, S Immo, Flughafen Wien, Lenzing, startup300, Stadlauer Malzfabrik AG, Wiener Privatbank, Airbus Group, Delivery Hero, Sartorius, Merck KGaA, Vonovia SE, HelloFresh, FACC, EVN, Deutsche Boerse.

Random Partner Sportradar

>> Besuchen Sie 67 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» FMA-Update zu Shorts und heute im Podcast wird es klare Worte der FMA an...

» Marinomed wird zum Übernahmekandidaten (Christian Drastil)

» Das startup300-Drama geht weiter (Christian Drastil)

» Heute Closing für Teilnahme am Aktienturnier (Christian Drastil)

» Wiener Börse Plausch #41: FMA rät von Ultimo-Tricks ab, böse Börseleute,...

» PIR-News: S Immo/Immofinanz, VIG, S&T, Raiffeisen (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse zu Mittag leicht stärker: Uniqa, Agrana, Porr gesucht

» Amgen: interesante Chartformation beim kalifornischen Biotech-Pionier! (...

» STMicroelectronics: der Halbleiterhersteller aus Genf ist schon wieder a...

» ATX-Trends: Strabag, DO&CO, RBI, VIG ...