PIR-News: Frequentis, FACC, Valneva, Research zu Andritz, Wienerberger, Do&Co (Christine Petzwinkler)

Frequentis übernimmt 51 Prozent an der italienischen Regola. Regola ist ein sogenannter ISV (Independent Software Vendor), der sich auf die Entwicklung, Herstellung und Wartung unternehmenskritischer Plattformen und die Systemintegration auf Softwareebene für Notfallorganisationen und Behörden der öffentlichen Sicherheit spezialisiert hat. Das 1995 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Turin beschäftigt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Frequentis ( Akt. Indikation: 26,80 /27,10, -0,19%)

Martin Mistlberger ist neuer Geschäftsführer bei der FACC-Tochter CoLT Prüf und Test GmbH, welche Leichtbaumaterialien und moderne Werkstoffe prüft und zertifiziert. "Wir setzen damit einen gezielten Impuls zur weiteren Stärkung unserer Forschungsaktivitäten“, unterstreicht Robert Machtlinger, CEO der FACC AG.

FACC ( Akt. Indikation: 8,55 /8,56, -3,66%)

Der Impfstoff-Entwickler Valneva wird, wie bereits im Dezember in einer Aussendung avisiert, eine Forschungs- und Entwicklungsförderung von bis zu 20 Mio. GBP durch Scottish Enterprise erhalten. Die mit Scottish Enterprise unterzeichnete Förderung ist an die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen am Valneva-Standort in Livingston gebunden, und bevor Valneva die Mittel erhält, muss das Unternehmen ein Rechtsgutachten und eine Patronatserklärung vorlegen. Die Investition von Schottlands nationaler Wirtschaftsförderungsagentur besteht aus zwei Zuschüssen, die voraussichtlich in den nächsten drei Jahren, beginnend im März 2022, gewährt werden. Die Gespräche mit der schottischen Regierung beinhalteten laut Valneva die mögliche künftige Lieferung von VLA2001 nach Schottland, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, sowie ein Angebot von Valneva, bis zu 25.000 Dosen VLA2001 kostenlos für den für den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) und dessen Beschäftigten in Schottland zur Verfügung zu stellen.

Research: Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung für Andritz und erhöhen das Kursziel von 60,0 auf 61,0 Euro. Bei Wienerberger bleiben die Erste-Experten auf Akkumulieren, heben aber auch hier das Kursziel an, und zwar von 35,0 auf 37,0 Euro. Kepler Cheuvreux bestätigt das "Buy" für DO & CO und erhöht das Kursziel von 96,0 auf 100,0 Euro.

Andritz ( Akt. Indikation: 43,58 /43,64, -2,57%)

Wienerberger ( Akt. Indikation: 30,80 /30,84, -0,13%)

DO&CO ( Akt. Indikation: 89,30 /89,60, -0,39%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.02.)

(21.02.2022)

BSN Podcasts

Sonderfolge: Jung, alt, tot: Was mich die Börse lehrte

Akt. Indikation: 43.46 / 43.50

Uhrzeit: 15:55:48

Veränderung zu letztem SK: -2.86%

Letzter SK: 44.76 ( -3.12%)

Akt. Indikation: 88.90 / 89.20

Uhrzeit: 15:58:06

Veränderung zu letztem SK: -0.84%

Letzter SK: 89.80 ( -2.29%)

Akt. Indikation: 8.51 / 8.53

Uhrzeit: 15:53:27

Veränderung zu letztem SK: -4.05%

Letzter SK: 8.88 ( -1.33%)

Akt. Indikation: 27.00 / 27.40

Uhrzeit: 15:46:53

Veränderung zu letztem SK: 0.74%

Letzter SK: 27.00 ( 0.75%)

Akt. Indikation: 30.60 / 30.66

Uhrzeit: 15:57:28

Veränderung zu letztem SK: -0.75%

Letzter SK: 30.86 ( -1.34%)

Bildnachweis

1. Private Investor Relation >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Warimpex, RBI, Agrana, Marinomed Biotech, UBM, Frequentis, BKS Bank Stamm, Bawag, DO&CO, Erste Group, AMS, Andritz, OMV, Polytec Group, SBO, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Rath AG, Kapsch TrafficCom, Athos Immobilien, Porr, Immofinanz, Beiersdorf, Porsche Automobil Holding, Siemens Healthineers, HelloFresh, Siemens Energy, SAP, Airbus Group, Siemens, Deutsche Telekom.

Random Partner philoro Edelmetalle

philoro wurde im März 2011 als bankenunabhängiges Edelmetall-Handelshaus in Wien gegründet und gehört zu den führenden Anbietern bei qualitativ hochwertiger Edelmetallveranlagung in Europa. Das Familienunternehmen, an dem sich im Jahr 2019 der Industrielle Max Turnauer beteiligt hat, betreut private ebenso wie institutionelle Kunden. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Eines ytd im Plus, eines im Minus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 21.2.: VA Tech und der ATX (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» PIR-News: Frequentis, FACC, Valneva, Research zu Andritz, Wienerberger, ...

» Nachlese: 2x Literatur von der Wiener Privatbank, Varta im Podcast (Chri...

» Josef Obergantschnig, Obergantschnig Financial Strategies GmbH, nennt se...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer; nur UBM und Immofinanz leicht...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Iberdrola, Disney, Clean Energy

» Umgang mit Risiko: Warum es Ziele braucht, um Fehler zu vermeiden (Micha...

» Sevilla feiert Marathon-Fiesta mit Streckenrekorden und 11.000 Teilnehme...

» Uiuiui 2 (Christian Drastil via Runplugged Runkit)