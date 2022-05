» ATX-Trends: Strabag, S Immo, Porr, Warimpex, FACC, Rosenbauer ...

31.05.2022, 3454 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Für den heimischen Markt ging es gestern nach oben, der ATX konnte mit einem Plus von 0,5% in die neue Woche starten. Insgesamt war der Handel sehr ruhig und eher umsatzarm, bei den Einzeltiteln kamen Impulse von Unternehmensergebnissen. So ist nach dem Rekordjahr 2021 mit dem bisher höchsten Gewinn die S Immo auch gut ins neue Jahr gestartet, im ersten Quartal legte das Periodenergebnis von 9,9 Millionen auf 24,1 Millionen Euro zu. Das Ergebnis lag über den Erwartungen, hatte aber für den Aktienkurs in Anbetracht der Übernahme durch die CPI Property kaum mehr Bedeutung, der Titel musste 0,2% nachgeben. Abschreibungen und Wertminderungen, hauptsächlich im Russlandgeschäft, haben indes den auf Büros und Hotels spezialisierten Immobilien-Entwickler Warimpex im ersten Quartal stärker ins Minus gedrückt, der Nettoverlust weitete sich auf 4,4 Millionen Euro aus, nach minus 0,5 Millionen Euro ein Jahr davor, für die Aktie ging es gestern um 2,3% nach unten.



Österreichs zweitgrößter Baukonzern Porr ist mit einem leichten Gewinn ins laufende Jahr gestartet, unter dem Strich blieb im ersten Quartal ein Überschuss von 0,4 Millionen Euro, nach einem Verlust von 7,2 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Unerwartet war das positive Vorsteuerergebnis für das erste Quartal trotz steigender Materialkosten und höherer Energiepreise, in den vergangenen Jahren war dieses Ergebnis üblicherweise negativ, die Aktie konnte sich um 0,5% verbessern. Einen schwachen Tag gab es wieder für die Versorger, Verbund musste 0,4% nachgeben, für die EVN ging es um 2,2% nach unten. Stark unter Druck geriet Immofinanz, für die Immobilienfirma ging es gleich um 7,9% Richtung Süden. Zulegen konnten die Banken, die Bawag verzeichnete einen Anstieg von 1,2%, die Erste Group konnte um 1,7% vorrücken und für die Raiffeisen Bank International gab es einen Zuwachs von 2,8%. An die Spitze der Kursübersicht konnte sich FACC mit einem stolzen Anstieg von 5,4% setzen, auch Rosenbauer war gut nachgefragt, für den Feuerwehrausrüster ging es um 3,6% nach oben.

Unternehmensnachrichten



Strabag

Der heimische Baukonzern Strabag veröffentlichte heute sein Trading Statement zum Q1/22, die ein weiteres Wachstum reflektierten. Der Strabag SE-Konzern erhöhte im ersten Quartal 2022 die Leistung um 12% auf €3,1 Mrd., was wesentlich auf das im Vergleich zum Vorjahresquartal günstigere Bauwetter zurückzuführen ist. Der mit Abstand größte Beitrag zur Leistung wurde im Heimatmarkt Deutschland erzielt, gefolgt von Tschechien, Österreich und dem Vereinigten Königreich, wo die zwei aktuell größten Projekte im Auftragsbestand abgearbeitet werden. Der Auftragsbestand erreichte mit € 23,7 Mrd. (+18 % im Vergleich zum 31.3.2021) einen neuen Rekordwert. Auch hier trug Deutschland mit einem Plus von 26 % am stärksten zum Wachstum des Auftragsbestands in absoluten Zahlen bei, gefolgt von Österreich (+21 %) und Polen (+35 %). Angesichts des im ersten Quartal begonnenen Krieges Russlands gegen die Ukraine ist eine Prognose weiterhin mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Basierend auf dem neuerlichen Rekordauftragsbestand und einer Leistung im ersten Quartal 2022, die in etwa der Höhe des ersten Quartals 2019 entspricht, hält der Vorstand für 2022 vorerst unverändert an der angepeilten Bauleistung von €16,6 Mrd. fest. Des Weiteren geht er davon aus, eine EBIT-Marge von nachhaltig mindestens 4 % zu erwirtschaften.

(31.05.2022)

